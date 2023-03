Em jogo com 2 pênaltis e PMs em campo, Galo vence Serc por 2 a 1

O Operário Futebol Clube venceu o Serc Chapadão, na tarde deste domingo (13), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, pela 9ª rodada do sul-mato-grossense de futebol. Além dos três gols, o confronto bem disputado terminou com uma confusão generalizada por reclamações contra o juiz, que marcou dois pênaltis para o Galo e expulsou três jogadores da Serc. Policiais militares tiveram de entrar em campo para evitar o pior.

Tony, atacante do Operário, disse que os pênaltis um no fim da primeira etapa, outro na segunda foram anotados "acertadamente". Ele disse ainda que a queixa contra o árbitro ocorreu porque os gols "prejudicaram" os adversários.

Mesmo vencendo a disputa, o Operário, na grade de classificação, ainda está atrás do Serc, em terceiro lugar. O time de Chapadão é segundo da tabela.

Odirlei Lage, diretor esportivo do Serc, reclamou da marcação das penalidades. Na confusão, no fim do jogo, a diretoria do Serc entrou em campo. Lage amenizou a invasão e disse que "isso aconteceu para tirar seus jogadores da confusão".

Na confusão, além dos jogadores do Serc, torcedores do Operário foram contidos por policiais. Do contrário também entrariam em campo.