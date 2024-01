Em partida solitária, Ivinhema e Corumbaense empatam em 2 a 2 pelo Estadual

Em partida única da terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Ivinhema e Corumbaense ficaram no empate em 2 a 2, na tarde de ontem (27), no Estádio do Saraivão, no município de Ivinhema. Com este resultado, ambas as equipes estão na liderança do grupo B, seguindo por Dourados e Aquidauanense, ambos com 3 pontos.

Quem abriu o placar foi o time da casa aos 38 minutos do primeiro tempo, com Michael. O empate do Galo Carijó aconteceu aos 45 minutos da etapa inicial, com Eliser.

O segundo tempo começou agitado, com a expulsão do meio-campista Maia, aos 8 minutos da etapa final. com um a menos, o Ivinhema foi para cima e conseguiu fazer o segundo gol, com Fardinho.

Nos minutos finais da partida, Alan Júnior aos 41 minutos conseguiu arrancar o empate em 2 a 2.

Ivinhema e Corumbaense estão com 4 pontos no grupo B. O Azulão está na liderança do grupo, pelo saldo de gols.

O Ivinhema na próxima rodada enfrenta o Aquidauanense, enquanto o Corumbaense folga na rodada.



