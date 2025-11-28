Em solo europeu, Petrallás chefia seleção brasileira em amistosos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Já em solo europeu, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, é o chefe da seleção feminina nos amistosos contra a Noruega e Portugal deste mês. O dirigente aceitou o convite do presidente da CBF, Samir Xaud, e em nota, afirmou que pretende agregar essa experiência ao futebol feminino de seu estado.

“Gostaria de agradecer a confiança da Confederação Brasileira, na figura do meu amigo, presidente Samir Xaud. Agradeço também o carinho da comissão técnica. É importante destacar a união, o ambiente que tem esse grupo. Nós, presidentes de federações, precisamos primeiro ter o conhecimento dessa questão interna para podermos propagar de forma positiva em nossos estados", disse.

Com a participação na delegação verde-amarela, o dirigente sul-mato-grossense encerra o ano em evidência, enquanto o estado busca reorganizar o futebol e recuperar certo protagonismo no cenário nacional, vivido entre as décadas de 70 e 80.

No futebol feminino, inclusive, o Operário tetracampeão estadual, deixou de disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano por falta de orçamento.

Embora tenha participado da Copa do Brasil Feminina e do Brasileirão Série A3, o clube acabou eliminado nas duas competições.

A diretoria anunciou em agosto a dispensa do elenco devido à escassez de recursos, apesar da boa campanha na temporada, que incluiu a classificação até as quartas de final da Série A3 e vitórias sobre Mixto-PB e Remo-PA.

Queda livre

No ranking de federações da CBF de 2025, a FFMS ocupa a 26ª posição entre as 27 unidades federativas, à frente apenas do Amapá.

O indicador reflete o desempenho esportivo dos clubes do estado nas competições nacionais. Entre 2005 e 2020, a federação caiu da 17ª para a 22ª colocação, mantendo-se nessa faixa por anos e perdendo força na distribuição de vagas em torneios organizados pela CBF. A piora no desempenho dos clubes locais contribuiu para o recuo até a atual posição.

Desde sua fundação, a CBF utilizou-se do ranking de pontos do Campeonato Brasileiro para hierarquizar os clubes de maior importância do país.

O sistema classificatório que consistia na simples soma do número de pontos obtidos pelos clubes do futebol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi instituído pela entidade em 1971 e perdurou até 2003.

A organização amadora, no entanto, não dava conta de algumas variáveis possíveis, como a mudança de pontuação ao longo dos anos, mantendo-se “fiel” às participações históricas de clubes no período em questão.

Reestruturação

Em dezembro de 2003, tendo em conta as pontuações históricas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a CBF instituiu oficialmente o primeiro ranking nacional de clubes.

A atualização, válida para o ano de 2004, trouxe dois sul-mato-grossenses entre os 100 principais clubes do país, sendo o Operário 33° colocado, enquanto o Comercial ocupava a 85ª posição geral. A primeira versão detinha o Grêmio como líder geral.

O modelo de análise permaneceu inalterado até 2012, quando a entidade destacou que a organização de clubes, que até aquele momento levava em conta os resultados de competições nacionais desde 1959, frisou que as pontuações de clubes, já divulgadas anualmente, levariam em consideração apenas os cinco últimos anos esportivos, desconsiderando o levantamento histórico utilizado pela entidade até aquele período.

Atualmente é o 114°, enquanto o Comercial, então 85° sequer aparece entre as 238 principais equipes da lista.

Convocadas

GOLEIRAS

Lorena (Kansas/EUA)

Claudia (Fluminense)

Thais (Benfica/POR)

Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

Tarci (Lyon/FRA)

Isa Haas (Cruzeiro)

Mariza (Corinthians)

Fê Palermo (Palmeiras)

Thais Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid/ESP)

Isabela (PSG/FRA)

Bruninha (Gotham/EUA)

MEIO-CAMPISTAS

Angelina (Orlando Pride/EUA)

Duda Sampaio (Corinthians)

Ary Borges (Racing Louisville/EUA)

Brena (Palmeiras)

Yaya (PSG/FRA)

ATACANTES

Luany (Atlético de Madrid/ESP)

Dudinha (San Diego/EUA)

Bia Zaneratto (Kansas/EUA)

Gabi Zanotti (Corinthians)

Ludmila (Chicago/EUA)

Gabi Portilho (Gotham/EUA)

Tainá Maranhão (Palmeiras)

Saiba*

Nesta sexta-feira, o Brasil enfrenta a Noruega, às 14h (MS), no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha.

No dia 2 de dezembro, a equipe do técnico Arthur Elias encara a Portugal, às 15h45 (MS), no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal.

