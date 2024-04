Em vantagem, Operário encara a Portuguesa para chegar à final

Em jogo da primeira fase do Campeonato Estadual, o Operário venceu a Portuguesa, no estádio Jacques da Luz, pelo placar de 1 a 0 - Foto: Judson Marinho / Correio do Estado

No próximo final de semana, os confrontos válidos pelos jogos de volta da semifinal do Campeonato Sul-mato-grossense definem os finalistas da edição de 2024.

O Operário venceu o jogo de ida, revertendo uma desvantagem de 2 a 0, para 3 a 2, em Sidrolândia, agora encara novamente a Associação Atlética Portuguesa, neste domingo (7), às 15h no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, na busca da vaga para a final.

Embaixo de chuva no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, a Portuguesa abriu a vantagem no primeiro tempo, com gols do volante Adriano Ardaia, aos 27 minutos e do Alisson Costa aos 44 minutos.

Correndo atrás do prejuízo, o Operário se utilizou de sua principal característica no campeonato, cruzamentos de bola na área, o Galo virou.

Marcel Canssi marcou aos 12 minutos do segundo tempo, zagueiro João Renato fez o segundo aos 22 minutos e o Márcio Kaique, aos 50 minutos decretou a virada.

Nesta partida de volta, um empate garante o Operário na decisão, além da vantagem de jogar a partida decisiva do Estadual em casa,seja contra o Corumbaense ou Dourados.

Já a Portuguesa precisa de uma vitória por dois gols de vantagem ou, pelo menos, uma vitória simples, por qualquer placar, para levar a disputa para os pênaltis.

Em entrevista para o Correio do Estado, o técnico do Operário, Leocir Dall’Astra, falou sobre a preparação da equipe, para a partida decisiva desta semifinal.

“A preparação está me agradando muito, os jogadores estão bastante concentrados, porque sabem da responsabilidade que temos com o clube, dirigentes e torcedores. Desta vez jogando em casa, vamos entrar mais concentrados e determinados para conquistar o nosso objetivo”, disse.

Já o técnico da Portuguesa, Glauber Caldas, enfatizou que a equipe vem passando por uma recuperação fisica do jogo anterior, junto com trabalhos com bola na preparação para domingo.

“Focamos os primeiros dias da semana na recuperação física e mental, mas já começamos a fazer os treinamentos para a correção dos erros e potencialização das nossas caracteristicas para fazer um grande jogo, e reverter esta vantagem no Operário para quem sabe chegar na final”, disse o treinador.

Caso a Portuguesa avance para a final do campeonato, clube que é estreante da primeira divisão do Estadual, disputará pela primeira vez o título da competição. Já o Galo que é o maior campeão, com 12 títulos Estaduais, foi vice-campeão no ano passado, e venceu a competição pela última vez em 2022.

Além da vaga para a final, as equipes classificadas de cada chaveamento estarão garantidas na Copa do Brasil de 2025, competição nacional na qual a vaga é cobiçada por todas as equipes que disputam o Estadual, devido aos valores de premiação para os clubes participantes.

Sobre a possibilidade da vaga para a Copa do Brasil, Leocir Dall’Astra relembra que este era um dos objetivos traçados pela diretoria na pré-temporada do Operário.

“Sabemos da importancia que é passar para a final, a importância do dinheiro e da visibilidade para o clube e jogadores. Desde o inicio da competição colocamos três grandes objetivos, de ser o lider geral, conquistar a vaga na Copa do Brasil e a terceira as demais vagas da Copa Verde e Série D Sabemos que é dificil, porque outros times também se prepararam para isso, mas temos fé a confiança no trabalho”, finalizou.

Glauber Caldas também enaltece como uma vaga na Copa do Brasil pode ajudar a Portuguesa a consolidar ainda mais o seu projeto de futebol no Estado, e também trazer visibilidade ao clube no âmbito nacional.

“A vaga na Copa do Brasil e na Série D são os grandes sonhos e objetivos, e para um clube que acabou de subir da Série B, seria a consumação de um planejamento arojado e intenso, além de poder garantir recursos para melhorar o projeto e estruturar o clube. É claro que somos satisfeitos por chegar em uma semifinal, mas podemos fazer ainda mais, chegando na final”, avaliou Caldas.

Apenas o campeão do Estadual terá direito a vaga no Campeonato Brasileiro Série D (quarta divisão), a competição, que é disputada por 64 clubes é a porta de entrada para os times terem um calendário de jogos no segundo semestre, além da possibilidade de acesso para as principais divisões do futebol brasileiro.

VAGA DO INTERIOR

Neste domingo (7) o Dourados e o Corumbaense, as únicas equipes do interior nesta fase de semifinais, disputam vaga para a final do Sul-mato-grossense.

A partida vai acontecer no Estádio Douradão, também às 15h. No jogo de ida entre as equipes, disputado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, a partida terminou em um empate sem gols entre o Galo Carijó e o DAC.

O Dourados, que terminou a fase de grupos na liderança do grupo B, decide o confronto jogando diante do seu torcedor, e em caso de vitória, pode disputar pela primeira vez em sua história a final do Sul-mato-grossense, além de garantir uma vaga inédita na Copa do Brasil.

Já o tradicional Corumbaense, disputou a final do Estadual pela última vez em 2018, quando foi vice-campeão no Estádio Morenão em confronto contra o Operário.

E na disputa desta semifinal, uma vitória por qualquer placar leva a equipe a final do campeonato após cinco anos. Se a partida terminar empatada, o classificado será decidido através das penalidades.

O Galo Carijó desistiu de disputar o Estadual de 2021 e foi rebaixado. Voltou para a primeira divisão neste ano, após ser vice-campeão da Série B no ano passado.

