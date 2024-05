Em virada histórica, Real Madrid vence Bayern e busca sua sexta Champions em 11 anos

O Real Madrid obteve de maneira dramática a classificação para a final da Champions League. A equipe merengue perdia para o Bayern até os 43 minutos do segundo tempo na noite espanhola de quarta-feira (8), no estádio Santiago Bernabéu, mas teve em Joselu seu herói improvável e conquistou uma vitória por 2 a 1.

Como o jogo de ida havia terminado em empate por 2 a 2, na Alemanha, o resultado foi suficiente para levar o time branco à sua sexta final europeia em 11 anos. Nas cinco anteriores, ele venceu, algo que espera repetir no dia 1º de junho, no tradicional estádio de Wembley, em Londres, onde jogará pelo troféu contra o Borussia Dortmund.

Os gols todos saíram no segundo tempo. Quando o Real Madrid exercia maior pressão, parando em excelentes intervenções de Neuer, o Bayern escapou e abriu o placar com Davies. Parecia encaminhada a classificação da formação de Munique, mas Neuer falou e ofereceu o empate a Joselu. Pouco depois, aos 46, Joselu aproveitou cruzamento de Rüdiger para virar.

As equipes fizeram um jogo de alto nível no Bernabéu. Com passes precisos e agressividade, ambas tiveram oportunidades claras no primeiro tempo, que só terminou com o placar zerado por causa do ótimo trabalho realizado pelos goleiros Lunin e Neuer -e pela trave, que deu uma força ao arqueiro alemão.

O Real Madrid adotou de cara um comportamento ofensivo, pressionando a saída de bola do adversário. Uma grande oportunidade surgiu aos 13 minutos, quando Vinicius Junior recebeu na área e bateu cruzado. Neuer fez ótima defesa, viu a bola explodir no poste e, no rebote, impediu o gol de Rodrygo.

O Bayern também teve seus bons momentos, com toques curtos à frente da área. Em uma dessas jogadas, Gnabry poderia ter oferecido o gol a Kane no segundo pau, mas falhou. Em outro momento, Kane bateu da meia-lua, de primeira, com a bola no alto, e obrigou Lunin a fazer excelente defesa.

Na volta do intervalo, a formação da casa conseguiu se estabelecer no campo de ataque, exercendo enorme pressão. Vinicius Junior levava ampla vantagem sobre a marcação na ponta esquerda, de onde serviu Rodrygo, que errou por pouco. Foi também dali que cortou para o meio e bateu para grande defesa de Neuer -que trabalhou também em falta de Rodrygo.

Aí, veio o castigo. Aos 23 minutos, os visitantes encontraram espaço em um lançamento para Alphonso Davies na esquerda. O canadense nascido em Gana encarou a marcação de Rüdiger, puxou a bola para o pé direito e acertou um chute preciso no canto de esquerdo de Lunin, que nada pôde fazer.

A formação espanhola chegou a celebrar o empate pouco depois, aos 26, em jogada de escanteio, com cruzamento e rasteiro e gol contra, mas o lance foi anulado após consulta do árbitro ao vídeo. Ficou claro que Nacho Fernández empurrou agressivamente o rosto de Kimmich, levando-o ao chão.

Daí em diante, o Real Madrid tentou intensificar sua pressão, embora já tivesse menos fôlego. Houve lances de perigo, como um cruzamento de Rüdiger para Vinicius Junior, que bateu por cima, e também espaços para o Bayern contra-atacar. Mas o placar só foi mexido quando Neuer, que vinha tendo atuação fantástica, soltou bola fácil, aos 43. Joselu aproveitou.

Empolgado e empurrado por sua torcida, o time da casa partiu para uma pressão em busca da virada antes da prorrogação e a alcançou. Aos 46, após disputa aérea na área, Rüdiger ficou com a bola na esquerda e cruzou para Joselu concluir. O bandeira chegou a apontar impedimento, cancelado após revisão em vídeo. E o Real Madrid está de novo na final.

*Informações da Folhapress