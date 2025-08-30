Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empresas nacionais veem Fórmula 1 renovada como plataforma de negócios

F1 voltou a atrair atenção de marcas brasileiras com a retomada da popularidade da modalidade e, recentemente, a estreia de Bortoleto, depois de sete anos sem um brasileiro na categoria

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

30/08/2025 - 21h00
Continue lendo...

Patrocinadoras na Fórmula 1, empresas brasileiras buscam não apenas expor suas marcas, mas usam o esporte como plataforma de negócios, convidando fornecedores, clientes e outros parceiros para corridas, e realizando ações com equipes e pilotos, como o brasileiro Gabriel Bortoleto.

Conforme mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Fórmula 1 voltou a atrair a atenção de marcas brasileiras com a retomada da popularidade da modalidade e, mais recentemente, a estreia de Bortoleto, depois de sete anos sem um brasileiro na categoria.

"A Fórmula 1 é uma plataforma prestigiosa tanto para objetivos de marketing como para o desenvolvimento de negócios", disse Bruno Cardinali, diretor de Marketing da Oakberry, marca brasileira de alimentos a base de açaí com cerca de 900 lojas em mais de 50 países.

Embora os objetivos principais do patrocínio sejam construção e visibilidade da marca, o potencial para desenvolvimento de negócios é uma consequência.

A Oakberry, por exemplo, patrocinou a equipe Haas por mais de dois anos, e em 2024 o dinamarquês Kevin Magnussen, então piloto da escuderia norte-americana, se tornou master franqueado da marca nos países nórdicos, com lojas já abertas em Copenhague, na Dinamarca, e Oslo, na Noruega.

"Para uma marca global faz muito sentido (patrocinar uma equipe de F1)", afirmou Cardinali, referindo-se ao alcance mundial do esporte e sua popularidade, e à possibilidade de fortalecer o relacionamento com parceiros. "Creio que não há outra plataforma assim, com esta visibilidade", acrescentou.

A partir deste ano, a Oakberry passou a patrocinar a Alpine, em contrato que vai até 2026. Além da marca estampar os carros, o acordo prevê a instalação de um bar de açaí da companhia no motorhome da equipe, nas etapas europeias do campeonato, e os convidados da Alpine acabam conhecendo o produto, e a empresa pode levar convidados próprios, como master franqueados, para algumas corridas. "Ele (o franqueado) vê a ativação (da marca) na prática", declarou.

Incentivo

A Porto, por sua vez, usa a categoria para ações de incentivo e premiação de parceiros. A empresa patrocina Bortoleto, piloto da Sauber, e o Grande Prêmio de São Paulo.

Um dos objetivos é incentivar corretores a vender mais produtos da companhia, além de seguros. A Porto oferece também serviços diversos, produtos bancários e planos de saúde.

Com uma arquibancada própria em Interlagos e um espaço no Paddock Club, a empresa leva para o GP os corretores melhor ranqueados numa campanha chamada "Fecha com a Porto". A iniciativa mede os resultados e premia profissionais com idas a eventos, sendo que a corrida é a cereja do bolo.

Para participar, os corretores precisam atuar pelo menos com três verticais de negócios da companhia. Segundo Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e de Marketing da Porto, quando a campanha começou, em 2021, 900 corretores vendiam produtos de mais de uma categoria, num universo de 47 mil.

Hoje, mais de 7,5 mil corretores são "multiprodutos". "Remodelamos o trabalho do corretor para transformá-lo num consultor para a família", comentou.

De acordo com o executivo, um corretor "multiprodutos" tem um produção, ou volume total de negócios, em média 5,5 vezes maior do que um colega que atua somente em uma vertical.

Além disso, ele recebe em média 5,9 vezes mais do que aquele que vende apenas um produto. A empresa ainda usa Bortoleto para criar conteúdos que incentivam desafios entre os corretores.

Outro objetivo é promover o uso do cartão da Porto pelos clientes, por meio da venda antecipada de ingressos para o GP com o plástico, com 15% de desconto, acesso à arquibancada da Porto, cujas entradas só podem ser compradas com o cartão, e a utilização do meio de pagamento neste espaço.

"É uma movimentação relevante para manter o cliente com o cartão na mão", declarou Arruda.

Relacionamento

Ao vender cotas de patrocínios e de espaços para convidados, a organização do GP de São Paulo usa a vocação da corrida para catalisar negócios como argumento de convencimento.

"Um dos grandes atributos do GP é o relacionamento, é uma grande plataforma para isso. Se tornou como um 'business driver'", disse Alan Adler, CEO da Brasil Mortorsports, empresa que organiza o GP e que pertence à gestora Mubadala, de Abu Dhabi.

Segundo Adler, cerca de 400 empresas patrocinam o GP ou compram camarotes e outros espaços para levar convidados corporativos.

Ele acrescenta que uma pesquisa feita pela organização mostra que 89% destas companhias qualificaram a experiência como excelente, 93% dos convidados passaram a conhecer melhor a empresa que os convidou e 87% deles se disseram mais propensos a fazer negócios.

"É o maior evento recorrente do Brasil", observou.

O público da corrida chegou a 291 mil no ano passado, nos três dias de evento, sendo que passaram pelos espaços corporativos cerca de 30 mil pessoas, e em 2025 o espaço total para marketing de relacionamento será 30% maior.

Adler diz que os ambientes estão 100% vendidos e há lista de espera. Ele calcula que esta frente responda por 30% do faturamento do GP.

 

Esportes

Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vanderson para jogos da seleção brasileira

Esta semana, o treinador italiano já foi obrigado a mexer na lista de convocação inicial em função da contusão de Joelinton

29/08/2025 23h00

Vitinho, lateral botafoguense

Vitinho, lateral botafoguense Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul sofreu mais uma mudança nesta sexta-feira. Vitinho, do Botafogo, foi chamado pelo treinador para ocupar a vaga de Vanderson, do Monaco. O jogador foi cortado após uma conversa entre as equipes médicas do clube francês e da CBF.

O lateral-direito sofreu uma lesão na panturrilha esquerda após ser submetido a um exame e não reúne condições de enfrentar o Chile e a Bolívia, os dois últimos adversários da seleção brasileira pelo torneio internacional.

Esta semana, o treinador italiano já foi obrigado a mexer na lista de convocação inicial em função da contusão de Joelinton, do Newcastle. Em seu lugar, ele convocou o meio-campista Jean Lucas, destaque da equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira ocupa a terceira colocação na tabela com 25 pontos. A Argentina figura em primeiro (35), seguida do Equador, que tem a mesma pontuação do Brasil, mas aparece em segundo pelos critérios de desempate.

A equipe comandada por Ancelotti inicia essa rodada dupla no próximo dia 4, diante do Chile, no Maracanã, e encerra a sua participação cinco dias depois visitando a Bolívia no estádio Municipal El Alto, na cidade de La Paz.

Esportes

Arthur é apresentado e diz que volta melhor ao Grêmio e pronto para 'rerguer o clube'

O volante despontou muito bem no clube, há quase oito anos

29/08/2025 22h00

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Vivendo uma temporada bastante complicada, com a perda do título Gaúcho para o arquirrival Inter, eliminado na Sul-Americana pelo Alianza Lima e na Copa do Brasil para o modesto CSA, além de lutar contra a queda no Brasileirão, o Grêmio apresentou oficialmente nesta sexta-feira o volante Arthur, que volta ao clube para garantir um fim de ano feliz.

O volante despontou muito bem no clube, há quase oito anos, e foi negociado com o futebol europeu, por onde permaneceu até este ano, com passagens por Barcelona, Fiorentina, Girona e Liverpool antes de chegar à Juventus. Sem espaço atualmente na equipe itlaiana, aceitou proposta para realizar o sonho de voltar a vestir a camisa tricolor, assinou empréstimo até junho de 2026 e chegou dizendo-se pronto para ajudar a "reerguer o Grêmio."

Vindo de tropeço caseiro com o Ceará - empate sem gols - e apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, na 14ª posição, o time comandado por Mano Menezes tem a dura missão de segurar o embalado líder Flamengo no Maracanã, no domingo, certamente com a estreia de Arthur, já liberado no BID, e agora camisa 29, em alusão à sua idade.

"Estou muito mais maduro que quando saí. Avisei que voltava e estou aqui, muito bem e pronto para ajudar a reerguer o Grêmio. Óbvio que falta um pouco de ritmo de jogo porque não fiz jogos com a Juventus", afirmou o volante, se dizendo um curinga para Mano Menezes. "Me sinto bem para jogar em qualquer função do meio-campo."

A confiança em brilhar é tão grande que até de seleção o reforço falou. "Futebol é jogo após jogo, mas tudo muda muito rápido e a minha principal motivação é fazer as coisas bem aqui no Grêmio. Quero jogar bem aqui e se surgir a possibilidade de seleção, será a realização de um desejo pessoal. Agora é pés no chão e trabalhar para cumprir o objetivo de voltar à seleção brasileira "

Arthur já se colocou à disposição, também, para ser um líder da molecada dentro de campo. Ele disse que sente-se confortável com tal missão. "Foi o meu caminho. Alguém me ajudou e agora no que puder ajudar em prol do Grêmio, farei com a maior felicidade do mundo", afirmou, com um adendo. "Liderança se conquista com atitudes. Poderia chegar e fazer que sou um líder, mas não cola. Isso se mostra dentro de campo, se conquista. Vou me esforçar para dar exemplo".

