Endrick assume camisa 9 do Real Madrid no dia da renovação de Gonçalo Díaz e comemora

A equipe mineira venceu o Rubro-Negro carioca por 1 a 0 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Ortiz, o 10 da Zaga, é a esperança do Flamengo para reverter a derrota hoje à noite Reprodução

Na noite de hoje (06), Atlético-MG e Flamengo fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 18h (de MS), na Arena MRV.

Na ida, o Galo venceu por 1 a 0, com isso tem a vantagem de avançar com um empate. Enquanto isso, o Mengão precisa vencer para seguir no torneio.

O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 4.740.750 em premiação. Vale lembrar que, se o Flamengo vencer por um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

O Galo vem no melhor momento da equipe desde o retorno após o Super Mundial. O Atlético venceu as últimas duas partidas.

Contra o Flamengo, no jogo de ida, o clube mineiro venceu por 1 a 0, jogando fora de casa. Já no último fim de semana, pelo Brasileirão, o Galo dominou e derrotou o Bragantino por 2 a 1, criando chances para golear.

O Galo não conta com o volante Patrick, com lesão na lombar, e os atacantes Cadu e Caio Maia, com lesões no joelho direito. Os atletas seguem no departamento médico do clube.

Mas o Atlético terá um importante reforço para a partida. Nesta segunda-feira, o Atlético anunciou o retorno de Arana, que foi liberado pelo departamento médico do clube e pode reforçar a equipe contra o Flamengo.

Rubro-negro

Já o Flamengo não vem bem. O clube carioca foi derrotado pelo Atlético na última semana, e, no Brasileirão, saiu na frente contra o Ceará, mas sofreu o empate.

Para eliminar o Galo, o Mengão precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem.

Em caso de vitória flamenguista por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O Flamengo terá importantes desfalques. Bruno Henrique está fora do jogo contra o Galo, por conta de controle de carga, em função do acúmulo de jogos na temporada.

O mesmo acontece com Luiz Araújo, que também ficou fora da lista de relacionados. De La Cruz, que foi ao campo do Ninho de Urubu na segunda-feira, segue fora. Ele realiza trabalhos com a fisioterapia.

Já Danilo, que apresenta boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita, segue cronograma de recuperação, e permanece no Rio de Janeiro. Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, completa a lista de desfalques.

Além das cinco ausências na lista de relacionados do Flamengo, quem também não viaja para Belo Horizonte é Michael. O Robozinho da Gávea, que se recuperou de dores no tornozelo esquerdo e foi ao gramado do Ninho do Urubu na segunda-feira, fica fora da partida por escolha técnica de Filipe Luís.

Jogos históricos

Flamengo e Atlético-MG já fizeram vários duelos marcantes. Um deles, foi na final do Campeonato Brasileiro de 1980. Reinaldo colocou os atleticanos em vantagem com a vitória de 1 a 0 na partida de ida, mas, no jogo de volta, o Mais Querido venceu por 3 a 2 no Maracanã e foi campeão.

Posteriormente, em 1981, Flamengo e Atlético-MG tiveram um duelo polêmico na Libertadores. No primeiro jogo (empate em 2 a 2), o árbitro encerrou o primeiro tempo antes da hora.

Depois, no Maracanã, novo empate em 2 a 2. Por fim, o desempate, em Goiânia, durou apenas 37 minutos. À época, na partida, cinco jogadores da equipe mineira foram expulsos e o confronto, acabou em 0 a 0, com classificação do Flamengo.

Em 2009, a arrancada para o título do Flamengo começou no jogo contra o Atlético-MG, em 8 de novembro, já no segundo turno do torneio.

À época, a vitória por 3 a 1, com gols de Petkovic, Maldonado e Adriano, fez o Mais Querido passar o time mineiro na tabela.

Isso porque, na ocasião, o Flamengo chegou aos 57 pontos e passou a ocupar o terceiro lugar na tabela de classificação. A equipe mineira, com a derrota, caiu para a quarta posição, com 56.

Àquela altura, o resultado deixou o Rubro-Negro a dois pontos do líder do Brasileirão, o São Paulo (58), e a um ponto do vice, Palmeiras (57). Em 2009, portanto, o Mais Querido conquistou o título da competição, com 67 pontos.

Em 2022, o Flamengo avançou às quartas de final da Copa do Brasil, depois de ter conseguido reverter o placar desfavorável do jogo de ida. À época, o Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 3 a 2 no placar agregado e se classificou no torneio com direito a “clima infernal”.

Em resumo, no jogo de ida, o Atlético-MG venceu o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão. Após a partida, Gabigol, que ainda defendia as cores rubro-negras, afirmou em entrevista que a equipe mineira ia “conhecer o inferno”, referindo-se à festa da torcida do Fla no Maracanã.

A Nação, claro, comprou a ideia de Gabigol e, com Maracanã lotado, empurrou o Flamengo à vitória e à classificação na Copa do Brasil. Com isso, o jogo e a virada do Mais Querido nas oitavas de final da Copa do Brasil fizeram a equipe ganhar confiança e terminar aquele ano com o título.

Por fim, um dos jogos mais emblemáticos da história de Flamengo e Atlético-MG foi a vitória rubro-negra na final da Copa do Brasil de 2024.

Depois de ter vencido a equipe mineira no Maracanã, por 3 a 1, o Mais Querido superou o time adversário também fora de casa.

Com isso, após ter vencido o Atlético-MG em Belo Horizonte, por 1 a 0, o Flamengo se tornou o primeiro campeão da Arena MRV.

Isso porque o estádio, recém-inaugurado àquela altura, ainda não tinha visto nenhuma comemoração de título até o Rubro-Negro levantar a taça diante dos donos de casa, que ainda não digeriram a derrota.

