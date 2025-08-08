Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Endrick assume camisa 9 do Real Madrid no dia da renovação de Gonçalo Díaz e comemora

Técnico Xabi Alonso sabe que a temporada será dura e pode usar o brasileiro mais vezes com a iminente saída de Rodrygo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/08/2025 - 21h00
A sexta-feira foi agitada no Real Madrid. Além de se despedir de Reinier, negociado como Atlético-MG, e confirmar a renovação de contrato com o jovem Gonzalo Díaz por cinco temporadas, o clube merengue oficializou Endrick com a pesada camisa 9 que estava com Mbappé e já foi de Ronaldo na próxima temporada.

Jornais espanhóis especularam ao longo do dia que Gonzalo poderia ser o novo 9. Após brilhar na ausência de Mbappé durante o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, o jovem despertou interesse em outros clubes da Espanha, mas o Real Madrid vetou sua saída. Ele será a camisa 16.

Apesar da manutenção de Gonzalo Díaz, o Real Madrid também parece disposto a dar novas oportunidades a Endrick. O técnico Xabi Alonso sabe que a temporada será dura e pode usar o brasileiro mais vezes com a iminente saída de Rodrygo, na mira do Liverpool. Receber a camisa 9 - Mbappé assumiu a 10 de Modric - é uma motivação a mais para ex-palmeirense tentar a volta por cima na Espanha.

Endrick sempre bateu o pé de que tem condições de mostrar suas qualidades no clube e que não gostaria de sair, mesmo com a imprensa espanhola dando quase certa seu empréstimo à Real Sociedad. Na época do técnico Carlo Ancelotti, suas aparições eram raras e basicamente na etapa final. Alonso parece mais disposto a utilizá-lo.

O brasileiro usou seus stories do Instagram para mostrar o forte trabalho físico do dia e também a confirmação da camisa 9. Em maneira de gratidão, escreveu apenas Deus em espanhol e colocou emoji de mãos fechadas em "agradecimento".

Ants da largada oficial na temporada, o Real Madrid faz amistoso com o WSG Tirol, na Áustria, terça-feira, depois encara o Osasuna no Santiago Bernabéu, dia 19, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Esportes

TJ nega pedido para afastar Petrallas da Federação de Futebol de MS

O recurso que pedia a anulação da eleição do presidente da federação foi negado por unanimidade pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MS

06/08/2025 16h23

Crédito do Estado: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Por unanimidade, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MS (TJMS) negou o recurso que pedia a anulação da eleição da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). Com essa decisão, Estevão Antônio Petrallas permanece no cargo de presidente.

A decisão ocorreu após o vice-presidente, Américo Ferreira da Silva Neto, entrar com uma ação pedindo a anulação da Assembleia Geral Extraordinária que, no dia 8 de abril de 2025, elegeu Petrallas como presidente interino da entidade.

Neto apontou que o processo eleitoral foi marcado por "irregularidades e ilegalidades", como o descumprimento de prazos e a falta de sigilo no voto. Ainda em abril, ele entrou com um pedido de tutela de urgência solicitando a anulação da eleição e o afastamento de Petrallas do cargo até o julgamento final do caso.

Após ter o pedido negado em primeira instância, Neto recorreu ao TJMS, que decidiu pela manutenção da decisão.

A 1ª Câmara Cível entendeu que não havia provas suficientes para justificar uma intervenção imediata.

O desembargador João Maria Lós, relator do caso, disse que as acusações de fraude são complexas e precisam passar por uma análise criteriosa das provas, o que não é possível concluir em uma decisão liminar.

“A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, os documentos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar, de plano, as alegadas irregularidades no processo eleitoral da entidade desportiva, sendo indispensável a dilação probatória para apuração dos fatos. Ausente a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida de urgência. Recurso desprovido”, afirmou o magistrado em seu voto.

Segundo o Tribunal, para anular uma eleição, mesmo que temporariamente, é indispensável a produção de mais provas, como documentos e depoimentos de testemunhas.

“No caso concreto, não há elementos que evidenciem a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que a demanda necessita de dilação probatória e do exercício de contraditório para sanar a controvérsia acerca da regularidade da suposta fraude impugnada pelo agravante.”

Suposta fraude

O mérito, se a eleição foi ou não fraudulenta, será julgado pela primeira instância, sem prazo definido para uma sentença.

“Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, e por demandar a controvérsia dilação probatória, incabível em sede de cognição sumária.”

Copa do brasil

Atlético-MG joga por empate com Flamengo para avançar

A equipe mineira venceu o Rubro-Negro carioca por 1 a 0 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

06/08/2025 11h00

O zagueiro Léo Ortiz, o 10 da Zaga, é a esperança do Flamengo para reverter a derrota hoje à noite

Reprodução

Na noite de hoje (06), Atlético-MG e Flamengo fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 18h (de MS), na Arena MRV. 

Na ida, o Galo venceu por 1 a 0, com isso tem a vantagem de avançar com um empate. Enquanto isso, o Mengão precisa vencer para seguir no torneio. 

O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 4.740.750 em premiação. Vale lembrar que, se o Flamengo vencer por um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

O Galo vem no melhor momento da equipe desde o retorno após o Super Mundial. O Atlético venceu as últimas duas partidas. 

Contra o Flamengo, no jogo de ida, o clube mineiro venceu por 1 a 0, jogando fora de casa. Já no último fim de semana, pelo Brasileirão, o Galo dominou e derrotou o Bragantino por 2 a 1, criando chances para golear.

O Galo não conta com o volante Patrick, com lesão na lombar, e os atacantes Cadu e Caio Maia, com lesões no joelho direito. Os atletas seguem no departamento médico do clube.

Mas o Atlético terá um importante reforço para a partida. Nesta segunda-feira, o Atlético anunciou o retorno de Arana, que foi liberado pelo departamento médico do clube e pode reforçar a equipe contra o Flamengo.

Rubro-negro

Já o Flamengo não vem bem. O clube carioca foi derrotado pelo Atlético na última semana, e, no Brasileirão, saiu na frente contra o Ceará, mas sofreu o empate.

Para eliminar o Galo, o Mengão precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem.

Em caso de vitória flamenguista por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O Flamengo terá importantes desfalques. Bruno Henrique está fora do jogo contra o Galo, por conta de controle de carga, em função do acúmulo de jogos na temporada. 

O mesmo acontece com Luiz Araújo, que também ficou fora da lista de relacionados. De La Cruz, que foi ao campo do Ninho de Urubu na segunda-feira, segue fora. Ele realiza trabalhos com a fisioterapia.

Já Danilo, que apresenta boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita, segue cronograma de recuperação, e permanece no Rio de Janeiro. Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, completa a lista de desfalques.

Além das cinco ausências na lista de relacionados do Flamengo, quem também não viaja para Belo Horizonte é Michael. O Robozinho da Gávea, que se recuperou de dores no tornozelo esquerdo e foi ao gramado do Ninho do Urubu na segunda-feira, fica fora da partida por escolha técnica de Filipe Luís.

Jogos históricos

Flamengo e Atlético-MG já fizeram vários duelos marcantes. Um deles, foi na final do Campeonato Brasileiro de 1980. Reinaldo colocou os atleticanos em vantagem com a vitória de 1 a 0 na partida de ida, mas, no jogo de volta, o Mais Querido venceu por 3 a 2 no Maracanã e foi campeão.

Posteriormente, em 1981, Flamengo e Atlético-MG tiveram um duelo polêmico na Libertadores. No primeiro jogo (empate em 2 a 2), o árbitro encerrou o primeiro tempo antes da hora. 

Depois, no Maracanã, novo empate em 2 a 2. Por fim, o desempate, em Goiânia, durou apenas 37 minutos. À época, na partida, cinco jogadores da equipe mineira foram expulsos e o confronto, acabou em 0 a 0, com classificação do Flamengo.

Em 2009, a arrancada para o título do Flamengo começou no jogo contra o Atlético-MG, em 8 de novembro, já no segundo turno do torneio. 

À época, a vitória por 3 a 1, com gols de Petkovic, Maldonado e Adriano, fez o Mais Querido passar o time mineiro na tabela.

Isso porque, na ocasião, o Flamengo chegou aos 57 pontos e passou a ocupar o terceiro lugar na tabela de classificação. A equipe mineira, com a derrota, caiu para a quarta posição, com 56. 

Àquela altura, o resultado deixou o Rubro-Negro a dois pontos do líder do Brasileirão, o São Paulo (58), e a um ponto do vice, Palmeiras (57). Em 2009, portanto, o Mais Querido conquistou o título da competição, com 67 pontos.

Em 2022, o Flamengo avançou às quartas de final da Copa do Brasil, depois de ter conseguido reverter o placar desfavorável do jogo de ida. À época, o Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 3 a 2 no placar agregado e se classificou no torneio com direito a “clima infernal”.

Em resumo, no jogo de ida, o Atlético-MG venceu o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão. Após a partida, Gabigol, que ainda defendia as cores rubro-negras, afirmou em entrevista que a equipe mineira ia “conhecer o inferno”, referindo-se à festa da torcida do Fla no Maracanã.

A Nação, claro, comprou a ideia de Gabigol e, com Maracanã lotado, empurrou o Flamengo à vitória e à classificação na Copa do Brasil. Com isso, o jogo e a virada do Mais Querido nas oitavas de final da Copa do Brasil fizeram a equipe ganhar confiança e terminar aquele ano com o título.

Por fim, um dos jogos mais emblemáticos da história de Flamengo e Atlético-MG foi a vitória rubro-negra na final da Copa do Brasil de 2024.

Depois de ter vencido a equipe mineira no Maracanã, por 3 a 1, o Mais Querido superou o time adversário também fora de casa.

Com isso, após ter vencido o Atlético-MG em Belo Horizonte, por 1 a 0, o Flamengo se tornou o primeiro campeão da Arena MRV. 

Isso porque o estádio, recém-inaugurado àquela altura, ainda não tinha visto nenhuma comemoração de título até o Rubro-Negro levantar a taça diante dos donos de casa, que ainda não digeriram a derrota.

 

