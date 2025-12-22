Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Entenda o imbróglio que atrasa a renovação de Filipe Luís com o Flamengo

Treinador chegou ao profissional do Flamengo em setembro de 2024

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

22/12/2025 - 23h00
Flamengo e Filipe Luís devem anunciar renovação em breve. A negociação, contudo, tem sido longa. Tudo precisa estar certo até o fim do ano, já que o contrato atual se encerra em 31 de dezembro.

A procura do Flamengo para renovar veio ainda no primeiro semestre, antes do Mundial de Clubes, quando o time apresentou bons resultados e desempenhos em campo. O técnico decidiu que focaria nos jogos. As negociações foram retomadas em Datas Fifa

Desde então, o empresário Jorge Mendes passou a representar o treinador. Ele também é agente de Cristiano Ronaldo. Neste ponto, a questão financeira também entrou em jogo.

Filipe Luis chegou ao profissional do Flamengo em setembro de 2024. Inicialmente, ele seria interino até o fim do ano, mas o então diretor Marcos Braz corrigiu-se e confirmou que o técnico seria efetivado para 2025.

Tratava-se do primeiro trabalho profissional de Filipe Luís, que tinha sido anunciado como técnico do Sub-17 rubro-negro em janeiro. Ele ainda havia passado pelo Sub-20. Agora, porém, Filipe Luís se coloca entre os principais treinadores do continente. E quer ser valorizado como tal.

Outro feito de Filipe Luís foi ser o primeiro técnico que iniciou e terminou a temporada no comando do Flamengo desde 2011 Vanderlei Luxemburgo havia sido o último a cumprir um ano completo naquela temporada.

O Flamengo chegou a apresentar uma proposta, considerada baixa. O empresário Jorge Mendes fez uma contraoferta bem acima do valor inicial. Uma nova proposta foi colocada à mesa. Filipe Luís teria dois anos de contrato e salário mais próximo do que foi pedido.

Veio o fim da temporada. O técnico foi para a Espanha com a família. O diretor de futebol José Boto está em Portugal. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, entrou nas negociações e deve fazer uma videochamada com as partes nesta semana para selar o acordo. Outro ponto ainda em debate é a cláusula de multa rescisória e possíveis gatilhos de bônus e premiações.

Desde a chegada ao profissional como treinador, Filipe Luís foi campeão da Copa do Brasil (2024), Supercopa (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025) e Brasileirão (2025).

Declaração

Neymar promete fazer o 'impossível' para conquistar a Copa e manda recado: 'Alô, Ancelotti!'

pesar do discurso confiante, a presença de Neymar na próxima Copa do Mundo ainda é incerta

21/12/2025 09h45

Neymar Júnior

Neymar Júnior Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Neymar voltou a falar sobre Copa do Mundo e deixou claro que mantém o objetivo de disputar o Mundial de 2026 com a seleção brasileira. Neste sábado, durante um show do cantor Thiaguinho, em São Paulo, o camisa 10 do Santos prometeu "fazer o impossível" para buscar o hexacampeonato e aproveitou o momento para mandar um recado ao técnico Carlo Ancelotti.

"Vamos fazer o impossível para trazer a Copa para o Brasil. O possível e o impossível. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!", disse o atacante, no palco do show. O camisa 10 do Santos esteve no evento "Tardezinha" acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, do filho Davi Lucca, da irmã Rafaella e do cunhado Gabigol.

Apesar do discurso confiante, a presença de Neymar na próxima Copa do Mundo ainda é incerta. O jogador não foi convocado por Ancelotti desde a chegada do treinador à seleção brasileira, e o italiano já afirmou em mais de uma ocasião que só pretende chamá-lo quando estiver em plenas condições.

No Santos, o camisa 10 tem convivido com limitações físicas ao longo da temporada. Até aqui, disputou 28 partidas, com 11 gols e quatro assistências. O contrato com o clube termina em dez dias, e as partes negociam uma renovação por mais seis meses.

Antes de qualquer definição sobre o futuro, porém, Neymar será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir um esgarçamento no menisco. O procedimento está previsto para ocorrer nesta semana, com prazo estimado de recuperação de cerca de um mês.

Concurso 2954

Prêmio acumula e Mega da Virada pode pagar R$ 1 bilhão; quadra sai para 69 apostas de MS

Premiação principal estava estimada em R$ 64 milhões, mas ninguém acertou os seis números

21/12/2025 08h30

Continue Lendo...

O concurso 2954 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (20), não teve ganhador na faixa principal e fez o prêmio acumular, apesar de 69 apostas de Mato Grosso do Sul serem premiadas na quadra, levando R$ 1.071,64 cada. O próximo sorteio a ser realizado pela Caixa é a Mega da Virada, com prêmio estimado R$ 1 bilhão. 

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) às 20h (MS), e teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44. O prêmio principal estava estimado em R$ 64 milhões, mas ninguém acertou os seis números.

Na quina, 38 apostas em todo o país foram contempladas, com prêmio individual de R$ 69.615,66. A quadra teve 4.069 apostas ganhadoras. 

Entre os vencedores sul-mato-grossenses estão apostas feitas nos municípios de Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Iguatemi, Naviraí, Nioaque, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa. Já os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e aplicativo oficial.

O pagamento das apostas online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis dezenas, que custa R$ 6, é de 1 em 50.063.860.

