Equipe do Campo Grande Vôlei / Glória de Dourados que representou o Estado na Superliga C Feminina em 2023 - Foto: Divulgação

Precisando vencer e torcer pela derrota do ACE/Aparecida Vôlei (GO) para conseguir o acesso, o Campo Grande Vôlei/Glória de Dourados conquistou a vitória, porém não alcançou a vaga para Superliga B de 2024.

Na noite desta sexta-feira a equipe que representou o Mato Grosso do Sul na Superliga C de vôlei feminino, na sede do torneio disputado em Glória de Dourados, fechou a sua campanha ganhando de 3 sets a 0 da Lona Voleibol (GO).

O resultado não foi o suficiente, tendo em vista que apenas quatro equipes disputaram a competição, e era necessário vencer as três partidas no campeonato para ficar na 1ª posição, e conseguir o acesso a próxima divisão.

A equipe do técnico Samir Dalleh, formada com apenas uma jogadora mais experiente de 22 anos, e com 13 atletas de 14 a 18 anos, perdeu na estreia para o ACE/Aparecida Vôlei (GO), por 3 sets a 1, o resultado foi crucial para o Campo Grande Vôlei, e tambrá para o ACE, que foi campeão da Superliga C em Mato Grosso do Sul.

Confira a classificação final:

Resultados:

1ª rodada - quarta-feira (8)

Lona Voleibol-GO 3-1 Força Vôlei-MT

Campo Grande Vôlei/Glória-MS 1-3 ACE/Aparecida-GO



2ª rodada - quinta-feira (9)

Lona Voleibol-GO 1-3 ACE/Aparecida-GO

Campo Grande Vôlei/Glória-MS 3-1 Força Vôlei-MT



3ª rodada - sexta-feira (10)

Força Vôlei-MT 0-3 ACE/Aparecida-GO

Campo Grande Vôlei/Glória-MS 3-0 Lona Voleibol-GO