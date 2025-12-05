Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Escócia reencontra Brasil ao voltar à Copa após 28 anos e tem meia indicado à Bola de Ouro

Para voltar à Copa, os escoceses foram líderes do Grupo C das Eliminatórias da Europa, com 13 pontos

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

05/12/2025 - 23h00
De volta à disputa de uma Copa do Mundo após 28 anos, a Escócia vai reencontrar dois adversários que enfrentou em 1998, na França, onde fez sua última participação em Mundiais: Marrocos e Brasil. Diferentemente do duelo de décadas atrás, no qual enfrentou a seleção brasileira na rodada de abertura, dessa vez o confronto será na partida final da fase de grupos.

Para voltar à Copa, os escoceses foram líderes do Grupo C das Eliminatórias da Europa, com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. O único revés foi para a Grécia, por 3 a 2, em Pireu. Dinamarca, que disputou as duas últimas Copas, e Belarus, eram as outras duas seleções da chave.

Nação fanática por futebol, como bem mostra a rivalidade baseada em tensões religiosas e políticas entre Celtic e Rangers, a Escócia nunca alcançou destaque ao nível de sua obsessão, mas ofereceu ao esporte lendas como Kenny Dalglish, Denys Law e Alex Ferguson.

Hoje, tem jogadores de relevância no cenário europeu. O principal nome, neste momento, é o meia Scott McTominay, eleito melhor jogador do Campeonato Italiano da temporada 2024/2025 em razão de sua importância na conquista do título pelo Napoli. Ele marcou 13 gols e deu quatro assistências em 36 jogos.

McTominay ficou em 19º lugar na tradicional premiação Bola de Ouro deste ano, apenas duas posições abaixo do brasileiro Vinícius Júnior, que foi o 17º. Depois de se tornar campeão italiano, foi notícia também pelo comportamento fora de campo, ao ser fotografado fumando cigarro enquanto celebrava o feito.

Outra peça importante do grupo escocês é o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool, clube que não vive grande fase na atual temporada. O volante John McGinn, do Aston Villa, e o lateral Aaron Hickey, do Brentford, também possuem algum protagonismo jogando na Inglaterra.

A esforçada seleção escocesa é comandada pelo treinador Steve Clarke, ex-lateral-direito escocês considerando um dos maiores jogadores da história do Chelsea, clube no qual é o nono atleta com mais jogos disputados. Depois de se aposentar, foi auxiliar técnico de José Mourinho no clube londrino.

Trabalhou brevemente no Liverpool, auxiliando Kenny Dalglish no comando técnico, antes de estrear como treinador no West Bromwich, em 2012. Continuou na Inglaterra para trabalhar no Reading, e depois, voltou para a Escócia, onde treinou Kilmarnock, seu último trabalho antes de assumir a Escócia.

ESCÓCIA E BRASIL JÁ SE CRUZARAM EM QUATRO COPAS

Em 2026, o embate entre escoceses e brasileiros ganhará seu quinto episódio em Copas do Mundo. Além da vitória por 2 a 1 do Brasil em 1998, com gols de Cesar Sampaio e Boyd, contra, as duas seleções se enfrentaram outras três vezes no principal torneio de futebol do mundo.

Todos os duelos foram em fase de grupos e terminaram com vitória brasileira. Em um time com Romário e Careca entre os titulares, Muller saiu do banco para marcar o gol da vitória por 1 a 0 em 1990.

Oito anos antes, na Copa do mundo da traumática eliminação para a Itália em 1982, o Brasil goleou a Escócia por 4 a 1, com gols de Zico, Oscar, Éder e Falcão. Em 1974, a seleção de astros como Rivellino e Jarzinho não saiu de um empate sem gols com a equipe do Reino Unido.

Esporte

Com Brasil em quinto, site faz ranking de favoritos para a Copa do Mundo de 2026; veja lista

O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas

04/12/2025 23h00

Divulgação

O site "The Athletic" montou um ranking com as possíveis colocações das seleções na Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas. As seis vagas restantes serão preenchidas com equipes que disputarão as repescagens em março do próximo ano.

Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking. A Espanha aparece em segundo, enquanto a França completa o pódio. O Brasil foi colocado no quinto lugar, atrás da Inglaterra.

No atual ranking da Fifa, o Brasil também é o quinto colocado. Favorita para conquistar o Mundial segundo o "The Athletic", a Argentina é a segunda posicionada no ranking da Fifa. A Espanha lidera.

A lista divulgada considerou 64 seleções, uma vez que incluiu as equipes que estão na repescagem europeia e na repescagem mundial O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, em Washington.

VEJA O RANKING DO THE ATHLETIC:

1º Argentina

2º Espanha

3º França

4º Inglaterra

5º Brasil

6º Holanda

7º Portugal

8º Alemanha

9º Marrocos

10º Colômbia

11º Croácia

12º Uruguai

13º Bélgica

14º Egito

15º Senegal

16º Equador

17º Coreia do Sul

18º Noruega

19º Costa do Marfim

20º Japão

21º México

22º Itália

23º Suíça

24º Gana

25º Estados Unidos

26º Austrália

27º Áustria

28º Argélia

29º Dinamarca

30º Irã

31º Paraguai

32º Canadá

33º Arábia Saudita

34º Turquia

35º Polônia

36º Panamá

37º País de Gales

38º Escócia

39º Tunísia

40º Suécia

41º Irlanda

42º Catar

43º República Checa

44º África do Sul

45º Nova Zelândia

46º Jordânia

47º Bolívia

48º Eslováquia

49º Bósnia e Herzegovina

50º RD Congo

51º Ucrânia

52º Romênia

53º Jamaica

54º Cabo Verde

55º Uzbequistão

56º Irlanda do Norte

57º Albânia

58º Iraque

59º Macedônia do Norte

60º Curaçao

61º Kosovo

62º Haiti

63º Suriname

64º Nova Caledônia

Arrascaeta faz melhor temporada no Flamengo e celebra título do Brasileirão

Em 61 jogos, ele marcou 23 gols e deu 18 assistências. Na campanha do título brasileiro, o uruguaio é o artilheiro do rubro-negro, com 18 gols

04/12/2025 07h11

Desde 2019 no Flamengo, Arrascaeta já conquistou dois Brasileirões, duas Copas do Brasil e duas Libertadores, além de cinco estaduais

Desde 2019 no Flamengo, Arrascaeta já conquistou dois Brasileirões, duas Copas do Brasil e duas Libertadores, além de cinco estaduais

Continue Lendo...

Giorgian de Arrascaeta certamente é o grande protagonista do Flamengo em 2025. Referência técnica e maestro da equipe, o uruguaio foi determinante para o time rubro-negro conquistar a Libertadores e mais uma vez o Campeonato Brasileiro

"É difícil explicar o sentimento desse momento. Não tem palavras para explicar nossa torcida. Esse grupo merecia muito. Trabalhamos muito durante todo o ano. Estamos colhendo os frutos de ter um elenco qualificado, um treinador que dá seu melhor a cada dia", disse ao final da vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira.

"Já faz muito tempo que estou no Flamengo, virei mais um torcedor. Sei o que o torcedor sente. Tento fazer meu trabalho, o melhor possível. Sou uma pessoa, um ser humano, tenho sentimento, e isso é minha casa. Não tenho palavras para explicar o que é o Flamengo para mim", completou.

Com a saída de Gabigol, Arrascaeta herdou a camisa 10, usada por Zico, Adriano e Petkovic, e não sentiu o peso. Em meio a uma temporada de reformulações no elenco, o uruguaio, que chegou ao clube em 2019, provou que era o cara certo para assumir tamanha responsabilidade e liderança.

Em 2025, o meia vive a melhor temporada com a camisa rubro-negra Para construir mais uma jornada vitoriosa, Arrascaeta precisou superar uma crise interna do clube após a eliminação no Mundial de Clubes, em julho, e também questões particulares, como a aflição depois de sofrer uma tentativa de assalto em que sofreu junto à esposa grávida em outubro.

Além de atuar como garçom, o jogador ficou ainda mais completo e se transformou em um verdadeiro artilheiro. Assim, ele se tornou ainda mais decisivo para o Flamengo, como na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0 pela 35ª rodada, quando abriu o placar e serviu Bruno Henrique.

"Acredito que não tem maior motivação do que jogar com essa camisa, representar da melhor forma possível dentro de campo. Todo ano nós estamos brigando por coisas importantes e mais um ano estamos na reta final do Brasileiro, na final da Libertadores. Agora é pensar jogo a jogo, antes da Libertadores tem mais uma decisão fora de casa e temos que estar preparados", disse o meia após o jogo contra o time paulista.

A grande atuação do jogador também rendeu elogios do técnico Filipe Luís, que o considera uma liderança do elenco.

"É um jogador único, que não perde a ambição e que quer cada vez mais. É um grande líder. É mérito absolutamente dele. E eu, claro, monto a equipe em função do melhor jogador. Sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço para ficar mais perto do gol, onde ele é realmente diferente", disse Filipe Luís.

Em 61 jogos na temporada até aqui, ele marcou 23 gols e deu 18 assistências. Na campanha do título brasileiro, o uruguaio é o artilheiro do time rubro-negro, com 18 gols, apenas três a menos que Kaio Jorge, do Cruzeiro, líder geral.

Em sete anos de Flamengo, o camisa 10 possui uma extensa lista de troféus: duas Libertadores (2019 e 2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), dois Brasileirões (2019 e 2020), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), além de uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025). Todo esse currículo rendeu a ele a renovação de contrato com o uruguaio até 2028, anunciada no início de novembro. O desempenho de alto nível também rendeu um aumento salarial e uma multa rescisória de mais de R$ 217 milhões (35 milhões de euros)

"Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias, e isso é como sermos feitos um para o outro", escreveu o jogador no X após a extensão do vínculo.

Apesar de já alcançar marcas históricas em 2025, Arrascaeta terá pela frente o grande desafio da temporada no próximo sábado, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras, às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, na decisão da Libertadores. Seja com gols ou assistências, o que a torcida rubro-negra espera na final continental é que a estrela do uruguaio possa brilhar mais uma vez.

