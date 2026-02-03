Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Estádio reformado marca estreia de time da fronteira na Libertadores

Entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

Alison Silva

Alison Silva

03/02/2026 - 15h15
A estreia histórica do Club Sportivo 2 de Mayo na Copa Libertadores 2026 acontecerá diante do Alianza Lima, do Peru, confronto disputado nesta quartta-feira (4) no Estádio Río Parapití, que foi reformado e modernizado justamente para a comportar a competição.

As obras do estádio localizado em Pedro Juan Caballero, lado paraguaio da fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã, contaram com aporte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da instituição. 

Entre as principais intervenções, o espaço com capacidade para 25 mil pessoas passou por reforma completa de ambos os vestiários, e da arbitragem, com foco em mais conforto e funcionalidade. A sala de imprensa também passou por modernização total. Outro destaque foi a construção de uma área de hospitalidade com capacidade para 150 pessoas, destinada a patrocinadores e convidados especiais.

Conhecido como “Galo norteño”, o time "pedrojuanino" garantiu vaga na primeira fase da Libertadores após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro do ano passado. A classificação inédita foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão General Caballero.

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. A equipe disputa a Pré-Libertadores. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Do lado adversário, o Alianza Lima aposta na experiência de Paolo Guerrero, de 41 anos. Idolo do Corinthians, o atacante somou 130 jogos, 54 gols, 16 assistências e quatro títulos, incluindo o Mundial de Clubes de 2012, quando marcou de cabeça o gol da vitória sobre o Chelsea. No Brasil, também atuou por Flamengo, Internacional e Avaí, além de passagens por Bayern de Munique e Hamburgo, da Alemanha.

Competição

A Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 18 de março.

O sorteio definirá os grupos a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

Saiba*

Fundado em 6 de dezembro de 1935, o clube homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935. Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. Em março de 2025, a equipe também disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, do Paraguai. 

Esportes

Quem é Eduardo da Cruz, árbitro assistente sul-mato-grossense contratado pela CBF

Com carreira consolidada nacionalmente, foi incluído no quadro de aspirantes da Fifa em 2015

02/02/2026 18h15

Foto: Divulgação

O árbitro-assistente Eduardo Gonçalves da Cruz, de Campo Grande, de 43 anos passou a integrar o seleto grupo dos 72 profissionais contratados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no novo programa de profissionalização da arbitragem brasileira.

Com carreira consolidada nacinalmente, foi incluído no quadro de aspirantes da Fifa em 2015, quando tinha 33 anos, tornando-se o primeiro assistente de Mato Grosso do Sul a alcançar tal patamar.

Parte do quadro da CBF desde 2009, construiu carreira marcada por regularidade e bom desempenho técnico. Ao longo de 2025, participou de 34 partidas oficiais, mantendo médias que o credenciaram à nova política de contratação da entidade.

Natural de Campo Grande, é formado em engenharia civil e elétrica e conciliou a carreira acadêmica com a atuação nos gramados.

Em 2015, mesmo ano em que passou a integrar o quadro de aspirantes da Fifa, foi eleito pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) como o melhor assistente da temporada.

A lista divulgada pela CBF na última semana reúne 20 árbitros centrais, 40 assistentes e 12 árbitros de vídeo (VAR).

A escolha levou em consideração critérios técnicos rigorosos, como avaliações de desempenho nas temporadas 2024 e 2025, além da certificação FIFA. O modelo adotado é baseado em quatro pilares: treinamento técnico, saúde e performance, tecnologia e governança/estrutura.

Os profissionais contratados passarão por avaliações constantes, com possibilidade de rebaixamento ao final de cada temporada, abrindo espaço para novos destaques. Para viabilizar o projeto, a CBF prevê investimento de cerca de R$ 195 milhões no biênio 2026/2027.

Esportes

Lorenzo Musetti anuncia desistência do Rio Open por não conseguir se recuperar de lesão

Anúncio foi feito pelas redes sociais do evento e a desistência acontece em razão de uma contusão

01/02/2026 23h00

Lorenzo Musetti, tenista italiano

Lorenzo Musetti, tenista italiano Foto: Divulgação

Segundo melhor tenista da Itália e nº 5 do ranking mundial, Lorenzo Musetti está oficialmente fora do Rio Open, que será disputado entre os dias 14 e 22 de fevereiro. O anúncio foi feito pelas redes sociais do evento e a desistência acontece em razão de uma contusão.

"Oi, pessoal. Depois que me lesionei no Australian Open, eu e minha equipe avaliamos a situação e, infelizmente, preciso informar que a recuperação vai levar mais tempo do que esperávamos e, infelizmente, não poderei disputar o Rio Open", anunciou Musetti em vídeo no X (antigo Twitter).

"Estou realmente muito triste, porque estava animado em dividir meu tênis com vocês e sentir a energia dos fãs brasileiros e a paixão que vocês têm pelo esporte. Desejo que tudo vá bem e que seja um evento maravilhoso para todos. Espero voltar ao Brasil em breve. Tchau", finalizou.

Musetti se machucou há quatro dias, quando disputava o Australian Open. Na ocasião, o italiano disputava as quartas de final contra Novak Djokovic, que teve de ter atendimentos médicos por conta de bolhas no pé. O sérvio voltou à partida, mas quem optou por não continuar foi o italiano, que sentiu dores na virilha. Ele ainda voltou para mais um game, mas acabou desistindo.

Aos 23 anos, Lorenzo Musetti é o 5º tenista do ranking da ATP, enquanto Djokovic é o 4º lugar. O sérvio disputou neste domingo a final contra Carlos Alcaraz, que levou o título e deu a Nole seu primeiro revés em uma decisão do Grand Slam australiano.

