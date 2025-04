Estado destina R$ 7 milhões para Jogos da Juventude e da Melhor Idade

REPASSE MILIONÁRIO

Nesta quarta-feira (9), a palestra "Inclusão Social através do Esporte", em Campo Grande, trará nomes como Cafu, Pretinha e Mariah Morais, evento onde será anunciado o repasse milionário ao clube de Campo Grande

Em Campo Grande, durante a palestra “Inclusão Social através do Esporte”, o Operário irá receber cerca de R$ 1,5 milhão oriundo de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke (Podemos), sendo R$ 1 milhão somente o futebol feminino da equipe, que vai disputar duas competições este ano.

Segundo a assessoria da ex-candidata à presidente, este repasse é por convênio com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), motivado pelo clube ter sido campeão estadual na semana passada no masculino e ser tetracampeão sul-mato-grossense consecutivo no feminino.

Este ano, o Operário será o único representante de Mato Grosso do Sul na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta terça-feira (08), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os adversários do clube campo-grandense na competição.

O Galo está no Grupo A2 e enfrenta Operário VG-MT, Vila Nova-GO e Cresspom-DF. Para se classificar à segunda fase, precisa terminar entre os dois primeiros colocados, e a partir desta fase os confrontos serão definidos em ida e volta.

Garantem acesso à Série A2 os quatro semifinalistas do torneio. A estreia da equipe acontecerá no dia 27 de abril, contra o Operário VG, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Na edição passada da competição, o Operário foi eliminado pelo Coritiba (PR) na 1ª fase, sofrendo goleada em ambas as partidas: 6x0 na ida e 5x0 na volta. Em dezembro, sagrou-se campeão estadual, ao golear o Costa Rica por 8x0, reafirmando sua hegemonia no estado.

Além da equipe feminina, o masculino também receberá um "incentivo" da senadora, de cerca de R$ 500 mil. Na próxima semana, começa a Série D do Cameponato Brasileiro Masculino, competição que o Operário é o único representante sul-mato-grossense.

O Galo está no grupo A7 e vai enfrentar os seguintes times: Goiatuba (GO), Itabirito (MG), Inter de Limeira (SP), Monte Azul (SP), Uberlândia (MG), FC Cascavel (PR) e Cianorte (PR). Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase, do qual, a partir deste ponto, é mata-mata.

Os emifinalistas garantem o acesso à Série C. Ano passado, Retrô (PE), Anápolis (GO), Itabaiana (SE) e Maringá (PR) subiram de divisão, com a equipe pernambucana sendo a grande campeã.

Palestra

Como mencionado, este repasse será anunciado durante a palestra “Inclusão Social através do Esporte”. O evento trará nomes conhecidos do desporto brasileiro: Cafu, bicampeão mundial pela seleção brasileira; Pretinha, auxiliar técnica do time feminino do Vasco da Gama e bi-medalhista olímpica; e Mariah Morais, jornalista que já cubriu duas Copas do Mundo e onze edições da Libertadores.

“Trazer essas três personalidades do nosso futebol brasileiro para compartilhar suas experiências é uma oportunidade única para a comunidade esportiva sul-mato-grossense. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, e essas histórias inspiram nossos jovens a acreditarem em seus sonhos”, disse Marcelo Miranda, titular da Setesc.

Serviço - “Inclusão Social através do Esporte” com Cafu, Pretinha e Mariah Morais

Local: auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 – Vila Santo Amaro – Campo Grande

Data: quarta-feira, 9 de abril

Horário: 18h30

Entrada gratuita

Assine o Correio do Estado