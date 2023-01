Estado terá equipe na Liga Feminina de Futsal pela 1ª vez

Meninas da Serc/UCDB chegaram à final da Taça Brasil de Futsal no ano passado, no Guanandizão - Maurício Moreira/CBFS

Pela primeira vez, uma equipe feminina de futsal de Mato Grosso do Sul vai representar o Estado na Liga Feminina de Futsal (LFF).

Confirmado nas redes sociais da competição, a Serc/UCDB, de Chapadão do Sul com parceria da Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, comprou a vaga para disputar a Liga Feminina 2023, campeonato de nível nacional, que reúne as melhores equipes do futsal brasileiro.

A Serc/UCDB entrou na Liga após saída de duas equipes nordestinas, o Confiança (SE) e o SUMOV (CE), com isso, além do time de Mato Grosso do Sul, a Unidep Pato Branco (PR) também adquiriu a vaga em aberto.

O clube de MS estará na briga pelo título da competição junto de outras 11 equipes confirmadas: Stein Cascavel, Taboão Magnus, Leoas da Serra, Unochapecó, Londrina, APCEF, ADTB, Baterias Júpiter, Barateiro, Unidep e São José.

Segundo o técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando, o Nando, a entrada da equipe na liga nacional já era um desejo do time e da própria LFF.

“Nos temos contatos com a presidente e vice-presidente da Liga há muito tempo, elas sempre convidam a gente para participar, por causa do histórico da nossa equipe. Anteriormente, não tínhamos recurso para isso, mas neste ano aceitamos este desafio”, disse Nando.

No ano passado, a Serc/UCDB ganhou destaque nacional no futsal feminino pelo bom desempenho apresentado nas competições nacionais, como a Taça Brasil, que foi disputada em Campo Grande, no mês de junho.

Na ocasião, a Serc chegou à final da competição enfrentando o Stein Cascavel, no ginásio Guanandizão. O resultado da partida terminou com a vitória dos paranaenses por 3 a 0.

“Ano passado, eu realizei dois sonhos, de disputar a Taça Brasil em Campo Grande e chegar à final da competição. Entrar na Liga é muito importante para o Estado, vamos ter a noção de como é jogar uma competição com calendário extenso e também criar a oportunidade de outras equipes daqui disputarem”, declarou o treinador da Serc/UCDB.

LIGA FEMININA

A Liga Feminina de Futsal de 2023 seguirá com o mesmo sistema de disputa que foi realizado no ano passado.

A primeira fase da competição é jogada em turno único, todos contra todos, classificando os oito primeiros colocados para a fase mata-mata (playoffs).

Na fase eliminatória segue das quartas de final até a final da competição, com partidas de ida e volta.

A segunda edição da Liga Feminina terá 12 clubes de cinco estados diferentes: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

Assim como ocorreu em 2022, a LFF está programada para ter início em abril e término no mês de novembro.

A final da primeira edição da Liga Feminina de Futsal, foi disputada entre o Taboão Magnus e o Stein Cascavel, considerados os melhores times do País.

O primeiro jogo terminou com um sonoro 6 a 0 para o Magnus, mas, na partida decisiva, o Stein Cascavel correu atrás do prejuízo e venceu por 7 a 1.

Decisão foi para prorrogação, em que o Stein Cascavel se sagrou o campeão da Liga, marcando o gol do título.

Saiba: O desempenho em 2022 da jogadora da Serc/UCDB Kamila Lobo, 32 anos, foi recompensado com o prêmio de melhor jogadora da Taça Brasil de Futsal, além de ter sido a artilheira da competição, com sete gols. A atleta esteve presente em todas as competições que a Serc/UCDB disputou em 2022.

