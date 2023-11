Representantes de MS

Ivinhema caiu no grupo 15, já o União ABC pega o Palmeiras no grupo 24

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 já começou para os clubes de Mato Grosso do Sul. O União ABC e o Ivinhema F.C conheceram na tarde de ontem (22), seus adversários no maior campeonato de base do mundo. A Copinha inicia no dia 2 de janeiro e tem data de encerrameneto, somente no dia 25 de janeiro.



Segundo o regulamento da competição, os clubes de todos os estados brasileiros ficarão espalhados por 32 sedes, classificando os dois melhores de cada chave para as fases eliminatórias.

No grupo 15, o Ivinhema ficará na cidade de Tiête (SP), e terá pela frente o time da casa, o Comercial de Tietê (SP), Capital (DF), e também o vice-campeão da Copinha de 2023, o América (MG).



Grupo 15

Comercial de Tietê (SP)

América (MG)

Capital (DF)

Ivinhema (MS).



Já o União ABC, se estabelece em Barueri (SP), e vai enfrentar as equipes do Oeste (SP), Queimadense (PB), e um dos clubes que mais revela jogadores no futebol brasileiro, o Palmeiras (SP).

Grupo24

Palmeiras (SP)

Oeste (SP)

Queimadense (PB)

União ABC (MS).



Na edição deste ano, quanto o União ABC e o Comercial, foram eliminados na primeira fase da competição.

Acompanhe abaixo os 32 grupos e suas equipes.

