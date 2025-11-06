Estêvão e Endrick estão ranqueados entre os 10 jovens mais valiosos do mundo

Esportes

A seleção brasileira foi convocada nesta segunda-feira por Carlo Ancelotti para os amistosos na próxima Data Fifa. A equipe enfrenta Senegal e Tunísia entre os dias 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025.

Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção. A primeira "lista longa" foi elaborada pela CBF e apresentada ao técnico italiano, que definiu os convocados antes do anúncio.

O grupo convocado começa a se apresentar no dia 10, em Londres, onde irá treinar no Sobha Realty Training Centre, CT do Arsenal. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, às 13h (de Brasília).

No dia 16, a delegação chefiada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas, viaja para Lille, na França, onde treinará já na Decathlon Arena. O estádio será o palco do confronto com a Tunísia, dia 18, às 16h30 (de Brasília)

Neste ciclo, Brasil e Senegal já se enfrentaram em amistoso no ano de 2023, vencido pelos africanos por 4 a 2. O Brasil era comandado por Ramon Menezes, interinamente.

Já contra a Tunísia, o último jogo da seleção brasileira foi em setembro de 2022, às vésperas da Copa do Catar. O Brasil goleou por 5 a 1.

Em 2026, há dua Datas Fifa antes da Copa. A primeira será de 23 a 31 de março, amistosos contra seleções da Europa nos Estados Unidos. Depois, de 1º a 9 de junho, com jogos no Brasil e treinos na Granja Comary.

A Copa do Mundo tem a abertura prevista para 11 de junho. A CBF tentará mais um amistoso antes da estreia, já na América do Norte. Na Data Fifa mais recente, em outubro, os adversários foram Coreia do Sul (vitória por 5 a 0) e Japão (derrota por 3 a 2).

VEJA A LISTA CONVOCADA POR ANCELOTTI

GOLEIROS

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Luciano Juba (Bahia)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (West Ham)

Casemiro (Manchester United)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

Vini Jr. (Real Madrid)

