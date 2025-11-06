Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Estêvão e Endrick estão ranqueados entre os 10 jovens mais valiosos do mundo

O jovem jogador mais valioso do mundo é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

06/11/2025 - 12h40
Os atacantes brasileiros Estêvão e Endrick aparecem entre os dez jovens jogadores mais valiosos do planeta. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira, 6, pelo CIES Football, o Observatório do Futebol.

A lista considera os atletas que ainda não fizeram vinte anos de idade. O brasileiro mais bem classificado é Estêvão, do Chelsea. O ex-Palmeiras aparece na segunda posição da relação, avaliado em 118,1 milhões de euros, cerca de R$ 727,2 milhões na cotação atual.

Outro brasileiro no Top 10, Endrick, do Real Madrid, está no nono lugar, com valor estimado em 73,2 milhões de euros (cerca de R$ 450,7 milhões). O jogador perdeu espaço no elenco do clube espanhol, mas ainda assim ocupa posição de destaque na lista do CIES Football.

O jovem jogador mais valioso do mundo é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Ele está avaliado em 349,6 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhão). Pau Cubarsí, também do Barcelona, completa o pódio, com o valor de 113 milhões de euros.

Os outros integrantes do Top 10 são: Franco Mastantuono (Real Madrid), Zaire-Emery (PSG), Ethan Nwaneri (Arsenal), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Geovany Quenda (Sporting) e Lucas Bergvall (Tottenham).

O próximo brasileiro do ranking é o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians e que está no Zenit, da Rússia. Ele ocupa o trigésimo lugar, com o valor estimado em 29,6 milhões de euros (R$ 182,2 milhões na cotação atual).

Esportes

Santos foi vazado nos últimos sete jogos e tem os melhores ataques do Brasileirão pela frente

Vojvoda estreou no Santos em visita ao Atlético-MG, com igualdade por 1 a 1

03/11/2025 23h00

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro Divulgação

O Santos tem bons motivos para se preocupar nos próximos dias. Apenas dois pontos distantes da zona de rebaixamento, vindo de sete jogos seguidos levando gols e com defesa melhor apenas do que a do Red Bull Bragantino e das quatro equipes na zona de rebaixamento, a equipe de Juan Pablo Vojvoda terá pela frente, em quatro jogos seguidos, os melhores ataques do Brasileirão.

Vojvoda estreou no Santos em visita ao Atlético-MG, com igualdade por 1 a 1. A seguir, ganhou do São Paulo em seu único jogo sem ser vazado, com 1 a 0 na Vila Belmiro. De lá para cá, foram sete partidas disputadas, 11 gols sofridos e somente a vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1. Do mais, derrotas para Ceará e Vitória e empates com Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo e Fortaleza.

Mesmo necessitando de pontos para buscar alívio na luta contra a queda, a defesa se tornou a grande dor de cabeça de Vojvoda. O time não consegue passar ileso nem diante de rivais da zona de rebaixamento, casos de Vitória (perdeu por 1 a 0 em casa) e Fortaleza (apenas buscou o 1 a 1 na Vila, no sábado) e agora terá teste de fogo contra os melhores colocados.

E, para piorar, Luan Peres terá de cumprir suspensão na quinta-feira em visita ao Palmeiras, segundo melhor ataque com 55 gols anotados e ao qual jogará duas vezes em dez dias. Entre eles está a visita ao Flamengo, segundo colocado e ataque mais letal do Brasileirão, com 59 gols, no domingo. Por fim, ainda encara o Mirassol na dura série, terceiro time a superar a marca de 50 gols, com 52 bolas nas redes adversárias.

Alexis Duarte deve formar dupla com Adonis Frías, mas o treinador deve reforçar a marcação no meio-campo para dar sustentabilidade à defesa. Pode, ainda, ter reforços nas laterais, com retornos de Souza e, possivelmente, de Mayke. Não está descartada uma zaga com três defensores no Allianz Parque, mas Vojvoda teria de improvisar - Willian Arão já jogou na posição, por exemplo.

Esportes

A surpresa de Ancelotti: zagueiro "inesperado" é convocado e choca a lista final; veja quem é

Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção

03/11/2025 15h15

Ancelotti

Ancelotti Divulgação

A seleção brasileira foi convocada nesta segunda-feira por Carlo Ancelotti para os amistosos na próxima Data Fifa. A equipe enfrenta Senegal e Tunísia entre os dias 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025.

Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção. A primeira "lista longa" foi elaborada pela CBF e apresentada ao técnico italiano, que definiu os convocados antes do anúncio.

O grupo convocado começa a se apresentar no dia 10, em Londres, onde irá treinar no Sobha Realty Training Centre, CT do Arsenal. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, às 13h (de Brasília).

No dia 16, a delegação chefiada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas, viaja para Lille, na França, onde treinará já na Decathlon Arena. O estádio será o palco do confronto com a Tunísia, dia 18, às 16h30 (de Brasília)

Neste ciclo, Brasil e Senegal já se enfrentaram em amistoso no ano de 2023, vencido pelos africanos por 4 a 2. O Brasil era comandado por Ramon Menezes, interinamente.

Já contra a Tunísia, o último jogo da seleção brasileira foi em setembro de 2022, às vésperas da Copa do Catar. O Brasil goleou por 5 a 1.

Em 2026, há dua Datas Fifa antes da Copa. A primeira será de 23 a 31 de março, amistosos contra seleções da Europa nos Estados Unidos. Depois, de 1º a 9 de junho, com jogos no Brasil e treinos na Granja Comary.

A Copa do Mundo tem a abertura prevista para 11 de junho. A CBF tentará mais um amistoso antes da estreia, já na América do Norte. Na Data Fifa mais recente, em outubro, os adversários foram Coreia do Sul (vitória por 5 a 0) e Japão (derrota por 3 a 2).

VEJA A LISTA CONVOCADA POR ANCELOTTI

GOLEIROS

  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Danilo (Flamengo)
  • Eder Militão (Real Madrid)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma)
  • MEIAS
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (West Ham)
  • Casemiro (Manchester United)

ATACANTES

  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras)
  • Vini Jr. (Real Madrid)

Assine o Correio do Estado

