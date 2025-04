Estreia dourada em 2025: Alison vence 400m com barreiras na Jamaica

NEGOCIAÇÃO

Contratado por quase R$ 60 milhões, o campo-grandense Matheus Martins foi colocado em negociação pelo meio-campista Cauly, mas ouviu "não" de time treinado por Rogério Ceni

Após vender jogadores importantes do elenco campeão da Libertadores e Brasileirão do ano passado, o Botafogo quer reforçar o meio-campo e, para isso, apresentou uma proposta ao Bahia por Cauly, de 29 anos, envolvendo o campo-grandense Matheus Martins.

Segundo informações do jornalista Elton Serra, da ESPN, o clube carioca procurou o tricolor propondo uma troca entre os dois jogadores. Ambos já viveram suas melhores fases nos times em que defendem, mas caíram de produção em comparação com temporadas anteriores.

Inclusive, Cauly foi recomendado à diretoria alvinegra pelo técnico Renato Paiva, que treinou o Bahia durante oito meses em 2023 e hoje está no Botafogo. Porém, ouviu uma contraproposta do time baiano, que disse que só aceitaria conversar caso fosse envolvido Igor Jesus ou Savarino, dois dos craques do atual elenco botafoguense, o que torna a negociação quase impossível nesses moldes.

Além do mais, após o jogo desta quinta-feira (03) entre Bahia e Internacional, pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, Rogério Ceni disse que quer que o jogador fique, mesmo diante das ligações de Renato Paiva tentando persuadir o atleta.

“Não tem proposta alguma. Pelo menos é o que a direção falou para mim. Às vezes o cara pega o telefone porque trabalhou com o cara e dá uma ligadinha. Da minha parte, eu não venderia o jogador. Não temos interesse na troca ou coisa assim. O Cauly é nosso jogador e queremos que fique", garantiu Ceni.

Mesmo com a recusa, o clube carioca deve continuar insistindo em negociar Matheus Martins, já que o ponta não tem nenhuma participação para gol em 10 jogos nesta temporada. O campo-grandense foi contratado no segundo semestre do ano passado por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões).

Ano passado, fez parte do elenco campeão da Copa Libertadores da América, primeira da história do clube, e do Campeonato Brasileiro, quebrando um jejum de 29 anos sem erguer uma taça nacional.

Trajetória profissional

Revelado no Fluminense, Matheus subiu para o profissional antes de completar a maioridade, com apenas 17 anos. Durante seu tempo no elenco profissional do tricolor, ele atuou em 51 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em janeiro de 2023, ele foi vendido à Udinese, pela bagatela de R$ 46,8 milhões. Porém, um dias depois de chegar ao clube italiano, o atacante foi emprestado ao Watford, da Inglaterra.

No clube inglês, ele ficou um ano e meio, sendo responsável por 6 gols e 3 assistências em 48 partidas. Após o fim do período de empréstimo, a negociação entre Botafogo e Udinese para transferência em definitivo chegou ao fim, com final feliz para a equipe carioca.

No dia 1º de agosto, o time do empresário norte-americano John Textor pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação da época) ao Udinese, da Itália.

Enquanto vivia bom momento no Watford, Matheus apareceu em convocações da seleção brasileira sub-20, do qual chegou a atuar pela Copa do Mundo de 2023 da categoria, que não teve final feliz para o Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para Israel, por 3x2. Na seleção, ele tem seis gols em 10 partidas.

