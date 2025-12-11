Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Estudo mostra jogadores do Brasileirão que mais devem valorizar até a Copa do Mundo; veja lista

Entre os jogadores que atuam no Brasileirão, o destaque é um estrangeiro: o argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, é quem lidera a lista

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/12/2025 - 23h00
O Observatório do Futebol (CIES Football na sigla em inglês) divulgou, nesta quarta-feira, uma projeção que estima a valorização de jogadores ao fim da temporada 2025/26 e o Brasil aparece com força na lista. Ao todo, 14 brasileiros foram incluídos entre os 169 atletas de 23 ligas analisadas.

Entre os jogadores que atuam no Brasileirão, o destaque é um estrangeiro: o argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, é quem lidera a lista. Segundo o levantamento, o meia de 18 anos vale 26,4 milhões de euros e a estimativa é de que ele pode chegar aos 32,8 milhões até junho. As projeções reforçam a relevância do Campeonato Brasileiro como vitrine para talentos em ascensão no cenário internacional.

O Palmeiras aparece com figuras importantes. Segundo o levantamento, Vitor Roque tem valorização prevista para subir de 83,9 para 90,1 milhões de euros. Já o meia Allan é projetado para mais do que dobrar de valor, de 4,3 para 9,3 milhões de euros. Por sua vez, Flaco López é outro cujo preço deve crescer, de 33,4 para 38,6 milhões de euros.

Entre os brasileiros na Europa, há dois atletas formados na base alviverde: Estêvão, do Chelsea, e Vitor Reis, emprestado pelo Manchester City ao Girona, da Espanha.

"Essa projeção mostra que o trabalho de todos nós está sendo reconhecido. Para mim, é uma motivação extra seguir evoluindo e ajudando meu time dentro de campo. Valorização é consequência, mas o foco continua sendo treinar forte, competir em alto nível e aproveitar cada oportunidade que aparece", afirmou o defensor do Girona.

O grande destaque brasileiro é Estêvão, cujo valor de mercado atual, estimado pelo CIES em 121,5 milhões de euros (R$ 768 milhões), pode chegar a 135,7 milhões de euros (R$ 857,7 milhões) em seis meses. A liderança global do relatório é do marfinense Yan Diomandé, do RB Leipzig, projetado para saltar de 45,7 milhões para 85,8 milhões de euros.

A lista também inclui nomes como Rômulo (RB Leipzig), Wesley (Roma), William Gomes (Porto), Yan Couto (Borussia Dortmund) e Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), reforçando a presença brasileira em diferentes mercados europeus.

JOGADORES DO BRASILEIRÃO QUE MAIS VÃO SE VALORIZAR ATÉ A COPA*

1º - Álvaro Montoro (Botafogo) - +6,4 milhões- valor atual: 26,4 milhões / valor projetado: 32,8 milhões

2º - Vitor Roque (Palmeiras) - +6,2 milhões- valor atual: 83,9 milhões / valor projetado: 90,1 milhões

3º - Alysson (Grêmio) - +6,1 milhões- valor atual: 9,3 milhões / valor projetado: 15,4 milhões

4º - Flaco López (Palmeiras) - +5,2 milhões- valor atual: 33,4 milhões / valor projetado: 38,6 milhões

5º - Allan (Palmeiras) - +5,0 milhões- valor atual: 4,3 milhões / valor projetado: 9,3 milhões

*valor em euros, segundo o CIES

BRASILEIROS NA EUROPA QUE MAIS VÃO SE VALORIZAR ATÉ A COPA

1º - Rômulo (RB Leipzig) - +21,7 milhões- valor atual: 28,7 milhões / valor projetado: 50,4 milhões

2º - Estêvão (Chelsea) - +14,2 milhões- valor atual: 121,5 milhões / valor projetado: 135,7 milhões

3º - Wesley (Roma) - +12,4 milhões- valor atual: 46,2 milhões / valor projetado: 58,6 milhões

4º - William Gomes (Porto) - +11,6 milhões- valor atual: 20,9 milhões / valor projetado: 32,5 milhões

5º - Matheus Alves (CSKA) - +11,1 milhões- valor atual: 7,2 milhões / valor projetado: 18,3 milhões

6º - Yan Couto (Borussia Dortmund) - +10,5 milhões- valor atual: 32,8 milhões / valor projetado: 43,3 milhões

7º - Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) - +10,0 milhões- valor atual: 23,3 milhões / valor projetado: 33,3 milhões

8º - Vitor Reis (Girona) - +6,3 milhões- valor atual: 18,4 milhões / valor projetado: 24,7 milhões

9º - Emersonn (Toulouse) - +6,3 milhões- valor atual: 5,6 milhões / valor projetado: 11,9 milhões

10º - Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) - +5,5 milhões- valor atual: 15,2 milhões / valor projetado: 20,7 milhões

11º - Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) - +4,1 milhões- valor atual: 9,6 milhões / valor projetado: 13,7 milhões

 

ESPORTES

Após virar SAF, Operário anuncia jogador que atuou por Flamengo e Bahia

O último clube que o volante Jonas, de 34 anos, jogou foi o Retrô, de Pernambuco

10/12/2025 19h15

Jonas chega em um pacotão de reforços anunciado pelo Galo nos últimos dias

Jonas chega em um pacotão de reforços anunciado pelo Galo nos últimos dias Reprodução: Operário Futebol Clube / rede social

O Operário Futebol Clube anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), o reforço do volante Jonas, de 34 anos. O jogador chega com status de estrela no futebol sul-mato-grossense, já que em seu currículo há passagens por times de expressão, como Flamengo, Bahia, Coritiba e Dínamo Zagreb, da Croácia.

O último clube do volante foi o Retrô, de Pernambuco, onde jogou 55 partidas entre os anos de 2023 e 2025. Entre as principais conquistas de Jonas estão: Taça Guanabara, Campeonato Croata, Paranaense, Copa do Nordeste e a série D do Brasileiro. 

No próximo mês, o Galo participa do campeonato estadual Sul-Mato-Grossense, que está com data prevista para começar no dia 18 de janeiro. A competição garante duas vagas para a série D de 2027, duas para a Copa do Brasil e uma para a Copa Centro-Oeste. O jogo de abertura será entre as duas Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) do Estado, Operário e FC Pantanal.

SAF do Operário

No dia 1 de dezembro, o Operário Futebol Clube deu um passo importante na sua história recente. Em Assembleia Geral Extraordinária, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o novo Estatuto da SAF, autorizando oficialmente a IM Global Sports, empresa da família Maluf, a assumir imediatamente a gestão do departamento de futebol profissional e de base do clube. 

Apesar do amplo apoio e da aprovação unânime, restam ainda os trâmites finais — diligências financeiras, definição do capital social inicial e formalização da constituição acionária.

IM Global Sports

Formada pelos empresários Ivando e Marcelo Mandu Maluf, com participação ativa de Eduardo Maluf, a IM Global Sports promete um modelo de investimento contínuo, profissionalização da gestão, fortalecimento da estrutura física e ampliação do alcance nacional do Operário. A prioridade é clara e transformar o Operário FC em protagonista nas competições da CBF e consolidar o clube entre os mais organizados do Centro-Oeste.

Copa intercontinental

Qual dia será e onde assistir ao próximo jogo do Flamengo no Mundial de Clubes

A partida define quem avança para a grande final da competição intercontinental, um dos títulos mais cobiçados pelo clube

10/12/2025 14h05

Depois da vitória sobre o Cruz Azul, o Flamengo volta a campo no sábado, 13 de dezembro de 2025, para enfrentar o Pyramids FC, do Egito. A partida está marcada para as 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

O confronto vale vaga na final do torneio, marcada para o dia 17 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain.

Onde vai passar o jogo do Flamengo e Pyramids

A transmissão do duelo entre Flamengo x Pyramids será feita de forma exclusiva pela TV Globo e pelo GE (Globoplay), que exibirá o jogo ao vivo para todo o Brasil.

Por que esse jogo importa tanto

A partida define quem avança para a grande final da competição intercontinental, um dos títulos mais cobiçados pelo clube.

O Flamengo tem a chance de disputar uma final contra o atual campeão europeu, reforçando sua projeção internacional.

Para a torcida, é a oportunidade de consagrar a temporada com um título mundial.

O que o Flamengo precisa para avançar

  • Manter consistência defensiva e intensidade no ataque, evitando erros em jogo eliminatório.
  • Ajustar o elenco ao ritmo local, já que clima, fuso horário e ambiente podem influenciar o desempenho.
  • Trabalhar uma estratégia que neutralize a velocidade do time egípcio, sem perder a característica ofensiva rubro-negra.

