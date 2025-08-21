Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

CAMPO GRANDE

Estudo preliminar indica possível reabertura parcial do Estádio Morenão

Estudo preliminar se refere às condições de segurança necessárias para reinaugurar o local, como obras de acessibilidade, instalação de corrimãos, entre outros

Naiara Camargo

Naiara Camargo

21/08/2025 - 14h05
Reabertura do Estádio Morenão está cada vez mais próxima de sair do papel.

Estudo preliminar foi apresentado, nesta quinta-feira (21), por representantes da Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) ao coronel Claudiney Quintana, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por intermédio do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD).

O estudo preliminar se refere às condições de segurança necessárias para reinaugurar o local, como obras de acessibilidade, instalação de corrimãos, adequações nas saídas de emergência, melhorias na parte elétrica e a implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

A intenção é que o estudo mais detalhado seja apresentado no início de setembro. O documento integra as discussões da Comissão de Acompanhamento da Reforma do Estádio.

Em outra reunião, o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, reiterou o compromisso do Governo do Estado em reabrir o estádio.

Na semana passada, também houve outras reuniões com o presidente da Federação de Futebol de MS, Estévão Petrallás, que sinalizou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se disponibilizou a ajudar com eventuais recursos para uma reforma inicial.

ESTÁDIO MORENÃO

Estádio Universitário Pedro Pedrossian, mais conhecido como "Morenão", é um estádio de futebol localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus Cidade Universitária, em Campo Grande.

O estádio tem esse nome em homenagem ao então governador de Mato Grosso, Pedro Pedrossian, na época da fundação da antiga UEMT, em 1971, que hoje é UFMS.

O nome popular, Estádio Morenão, é uma referência ao apelido da cidade de Campo Grande, "Cidade Morena".

É o maior estádio de futebol de Mato Grosso do Sul, com capacidade para comportar 38.122 pessoas. O local se tornou símbolo do futebol sul-mato-grossense e palco de grandes emoções.

Foi inaugurado em 7 de março de 1971, sendo que o primeiro jogo realizado no local foi o clássico Flamengo x Corinthians.

Com infraestrutura precária, o estádio está interditado desde 2022.

A falta de infraestrutura no Morenão contempla:

  • Falta de pintura
  • Falta de acessibilidade
  • Sujeira – vidros, plásticos, lixo, latas, etc
  • Gramado destruído
  • Mato alto

Desde fevereiro de 2024, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto luta pela reabertura do local, com a campanha “Morenão Reaberto Já!”.

Esportes

Neymar testemunha goleada histórica do Vasco sobre o Santos no MorumBis

Vasco aproveita o apagão do Peixe e consegue fazer cinco gols em cerca de 15 minutos, em uma partida que terminou 6x0 para o Gigante da Colina

17/08/2025 17h37

Crédito: Marcello Zambrana / AGIF

A torcida do Santos lotou o MorumBis neste domingo para ver Neymar, mas acabou testemunhando a uma goleada humilhante sofrida pelo time: 6 a 0 para o Vasco. Após duas vitórias seguidas, o time da Vila Belmiro viu sua ascensão no Brasileiro ruir e estacionou nos 21 pontos. Com o triunfo por 6 a 0, os visitantes voltaram a vencer após cinco rodadas, chegaram aos 19 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Além de não conseguir se afastar do Z-4, o Santos perdeu Neymar, suspenso para a próxima partida, contra o Bahia.

O camisa 10 do time, que pouco fez contra o Vasco, interrompe assim uma sequência de sete partidas seguidas. Pendurado, ele levou cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo. Insatisfeita com o trabalho do técnico Cleber Xavier, a torcida santista no MorumBis gritou o nome de Sampaoli e após o quinto gol do Vasco, aos 16 minutos do segundo tempo, muitos já deixaram o estádio do São Paulo.

Mais bem posicionado em campo, o Santos começou melhor. Neymar aproveitava a marcação falha do Vasco e tinha espaço para articular as jogadas do time, distribuindo bem as bolas aos companheiros. Os visitantes, porém, fizeram o gol na primeira vez que conseguiram chegar ao ataque.

Aos 17 minutos, Nuno recebeu pela direita, cruzou para a área, e Lucas Piton apareceu na segunda trave para, de cabeça, abrir o placar no MorumBis. Os santistas reclamaram de saída de bola pela lateral no início da jogada, mas o gol foi validado. Em vantagem no placar, o Vasco melhorou, acertou a marcação e Neymar passou a ter menos espaço para jogar.

Com Rayan aberto pela direita, o time de Fernando Diniz criava jogadas de perigo contra o gol de Gabriel Brazão. Além disso, Phillipe Coutinho encontrava espaço para armar o Vasco. Enquanto isso, Neymar precisava recuar para buscar jogo. O camisa 10 do Santos, irritado com a arbitragem, reclamou no final do primeiro tempo e levou o cartão amarelo. Como estava pendurado, ele desfalca o time na próxima rodada.

Os times voltaram sem alterações para o segundo tempo, e o Santos pressionou na retomada do jogo em busca do empate. Guilherme, destaque do time na vitória contra o Cruzeiro, desperdiçou uma chance clara aos 2 minutos, e Barreal acertou a trave de Léo Jardim aos 3.

Nos minutos seguintes, porém, o Santos teve um apagão e viu o Vasco marcar 5 gols em cerca de 15 minutos. Aos 6, David aproveitou cruzamento e emendou de primeira. Aos 8, Phillipe Coutinho marcou seu primeiro após falha na saída de bola do Santos. Aos 14, pênalti foi marcado após intervenção do VAR, Rayan cobrou e fez 4 a 0. Aos 16, Coutinho marcou seu segundo, de cavadinha, e aos 22, em uma finalização parecida, Tchê Tchê marcou o sexto do Vasco.

O Santos ainda chegou a diminuir aos 37, com Guilherme e assistência de Neymar, mas o gol foi anulado por posição irregular. Após o apito final, a torcida deu as costas e vaiou o time. Neymar se sentou no chão, ficou com a cabeça baixa e deixou o campo chorando.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 6 VASCO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Guilherme, Barreal (Caballero) e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Cleber Xavier.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira (GB), Rayan (Puma Rodríguez) e David (Léo Jacó). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Lucas Piton, aos 17 minutos do primeiro tempo; David, aos 6, Phillipe Coutinho, aos 8 e aos 16, e Rayan, aos 14, e Tchê Tchê, aos 22, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco); Luisão e Neymar (Santos).

RENDA: R$ 4.344.635,00.

PÚBLICO: 54.474.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

LOCAL - Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).
 

LOTERIA

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 277, sábado (16/08)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2025 19h06

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 277 da + Milionária na noite deste sábado, 16 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 143 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 277 são:

  • 43 - 35 - 42 - 10 - 07 - 47
  • Trevos sorteados:  05 - 04

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 278

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 278. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

