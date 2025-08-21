Estudo preliminar indica possível reabertura parcial do Estádio Morenão

Reabertura do Estádio Morenão está cada vez mais próxima de sair do papel.
Estudo preliminar foi apresentado, nesta quinta-feira (21), por representantes da Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) ao coronel Claudiney Quintana, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por intermédio do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD).
O estudo preliminar se refere às condições de segurança necessárias para reinaugurar o local, como obras de acessibilidade, instalação de corrimãos, adequações nas saídas de emergência, melhorias na parte elétrica e a implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
A intenção é que o estudo mais detalhado seja apresentado no início de setembro. O documento integra as discussões da Comissão de Acompanhamento da Reforma do Estádio.
Em outra reunião, o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, reiterou o compromisso do Governo do Estado em reabrir o estádio.
Na semana passada, também houve outras reuniões com o presidente da Federação de Futebol de MS, Estévão Petrallás, que sinalizou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se disponibilizou a ajudar com eventuais recursos para uma reforma inicial.
ESTÁDIO MORENÃO
Estádio Universitário Pedro Pedrossian, mais conhecido como "Morenão", é um estádio de futebol localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus Cidade Universitária, em Campo Grande.
O estádio tem esse nome em homenagem ao então governador de Mato Grosso, Pedro Pedrossian, na época da fundação da antiga UEMT, em 1971, que hoje é UFMS.
O nome popular, Estádio Morenão, é uma referência ao apelido da cidade de Campo Grande, "Cidade Morena".
É o maior estádio de futebol de Mato Grosso do Sul, com capacidade para comportar 38.122 pessoas. O local se tornou símbolo do futebol sul-mato-grossense e palco de grandes emoções.
Foi inaugurado em 7 de março de 1971, sendo que o primeiro jogo realizado no local foi o clássico Flamengo x Corinthians.
Com infraestrutura precária, o estádio está interditado desde 2022.
A falta de infraestrutura no Morenão contempla:
- Falta de pintura
- Falta de acessibilidade
- Sujeira – vidros, plásticos, lixo, latas, etc
- Gramado destruído
- Mato alto
Desde fevereiro de 2024, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto luta pela reabertura do local, com a campanha “Morenão Reaberto Já!”.