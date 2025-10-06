Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Everton Ribeiro passa por cirurgia de tireoide devido a um câncer

O meio-campista revelou que passou por cirurgia nesta segunda-feira (6) para tratar de um câncer diagnosticado há quase um mês

Agência Brasil

06/10/2025 - 23h00
Um dia após se destacar em campo na vitória do Bahia sobre o Flamengo em Salvador, o meio-campista Everton Ribeiro revelou que passou por cirurgia nesta segunda-feira (6) para tratar de um câncer de tireoide diagnosticado há quase um mês. Ex-jogador do Flamengo, o atleta de 36 anos, camisa 10 do Esquadrão de Aço, usou as redes sociais para falar do assunto com os fãs.

“Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", afirmou o jogador e capitão do time baiano.

A tireoide é uma glândula que tem o formato parecido com o de uma borboleta, localizada na parte superior e frontal do pescoço, abraçando a traqueia. Ela produz os hormônios T3 e T4 (triodotironina e tiroxina, respectivamente), que agem no corpo, desde a formação fetal até a velhice.

Na noite de domingo (5), véspera da cirurgia, Everton brilhou na criação de jogadas do Bahia, que derrotou o Rubro-Negro carioca por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O triunfo pôs fim a uma sequência de 12 derrotas seguidas do Esquadrão de Aço para o time carioca.

O procedimento cirúrgico de Everton coincide com o início da Data Fifa - intervalo para realização de amistosos de seleções, quando há interrupção do calendário do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Bahia pelo Brasileirão será contra o arquirrival Vitória em 16 de outubro.

Everton Ribeiro foi contratado pelo Bahia no início do ano passado, após sete temporadas no Flamengo, onde conquistou 11 títulos. Ele também passou por Corinthians, São Caetano, Coritiba, Cruzeiro e Al-Ahli (Emirados Árabes).

HISTÓRICO

Brasil termina em 1º no Mundial de Paratletismo com ajuda de 'pernas' de MS

País conquistou 44 pódios, sendo 15 ouros, dois a mais que a China (segunda colocada geral); os sul-mato-grossenses Yeltsin Jacques e Fabrício Ferreira brilharam

05/10/2025 18h00

Yeltsin Jacques, com um ouro e uma prata, e Fabrício Ferreira, com um bronze, brilharam nas pistas indianas

Yeltsin Jacques, com um ouro e uma prata, e Fabrício Ferreira, com um bronze, brilharam nas pistas indianas Foto: Reprodução/CPB

O esporte brasileiro obteve uma conquista histórica neste domingo (5). Pela primeira vez, terminou o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico na 1ª colocação, com 44 pódios, sendo três deles com sangue sul-mato-grossense.

Na segunda-feira (29), Yeltsin Jacques ficou em 2º lugar nos 5.000 metros classe T11 (para atletas com deficiência visual), garantindo a medalha de prata para o Brasil, a primeira do País na competição. Cerca de 24 horas depois, o campo-grandense conquistou a medalha de ouro nos 1.500 metros da classe T11.

“É o primeiro grande evento do ciclo Los Angeles, então com certeza isso mostra que estamos bem preparados e condicionados rumo ao Campeonato Paralímpico. Ainda teremos o Parapan-Americanos no meio do caminho. Desde 2013 participo de mundiais adultos, este é o sexto e sigo construindo história para o Brasil no esporte paralímpico. Só tenho a agradecer. Estou muito feliz”, destacou Yeltsin após as conquistas.

Com os dois pódios, o atleta soma seis medalhas em campeonatos mundiais, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

No mesmo dia em que Yeltsin garantiu o ouro para o Brasil, foi a vez do naviraiense Fabrício Ferreira brilhar nas pistas. Ele foi 3º colocado nos 100m T13 (destinada para atletas com deficiência visual moderada), ficando com a medalha de bronze. Essa foi sua terceira medalha em mundiais, já que conquistou uma prata em Paris-2023 e outro bronze em Dubai-2019.

A campanha verde e amarela em Nova Déli, na Índia, chegou ao fim com 44 pódios, sendo 15 ouros (dois a mais que a China, segunda colocada geral), 20 pratas e nove bronzes. A delegação brasileira no Mundial de Nova Déli foi convocada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e contou com 50 atletas e 10 atletas-guia. Esta é a 12ª participação do Brasil no evento.

Grandiosidade

Para ter dimensão do feito brasileiro, esta é somente a segunda vez que a China não fica no topo do quadro de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico. A última ocasião foi há 12 anos, quando a Rússia ficou em primeiro na edição de Lyon, na França.

O Brasil vinha batendo na trave nas últimas três edições, ficando em segundo lugar no quadro. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, há seis anos, foram 39 medalhas e 14 ouros, contra 59 pódios (25 no topo) da China.

No Mundial de 2023, disputado em Paris, na França, os brasileiros conquistaram 47 medalhas e repetiram os 14 ouros, ficando a dois dos chineses.

Já no do ano passado, em Kobe, no Japão, apesar do recorde de 19 láureas douradas (42 pódios no total), a delegação sul-americana ficou bem distante dos chineses (87 medalhas, 33 ouros). Confira a posição final do Brasil nos últimos Mundiais de atletismo:

  • Nova Déli – 1º lugar (15 ouros, 20 pratas e 9 bronzes)
  • Kobe 2024 – 2º lugar (19 ouros, 12 pratas e 11 bronzes)
  • Paris 2023 – 2º lugar (14 ouros, 13 pratas e 20 bronzes)
  • Dubai 2019 – 2º lugar (14 ouros, 9 pratas e 16 bronzes)
  • Londres 2017 – 9º lugar (8 ouros, 7 pratas e 6 bronzes)
  • Doha 2015 – 7º lugar (8 ouros, 14 pratas e 13 bronzes)
  • Lyon 2013 – 3º lugar (16 ouros, 10 pratas e 14 bronzes)
  • Christchurch 2011 – 3º lugar (12 ouros, 10 pratas e 8 bronzes)
  • Assen 2006 – 19º lugar (4 ouros, 11 pratas e 10 bronzes)

*Com algumas informações da Agência Brasil

FÓRMULA 1

Bortoleto é o 17º GP de Singapura vencido pela Mercedes

Bortoleto, praticamente sem chance de pontuar, caiu de rendimento com os pneus duros e sofreu uma série de ultrapassagens

05/10/2025 13h44

próxima etapa da Fórmula 1 será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, entre 17 e 19 de outubro

próxima etapa da Fórmula 1 será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, entre 17 e 19 de outubro Foto: Divulgação

Gabriel Bortoleto fez uma prova discreta, boa parte dela no pelotão do fundo, e terminou na 17.ª posição no GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo (05), em uma prova de poucas emoções em que a Mercedes e George Russell foram mais rápidos.

No circuito de Marina Bay, o piloto confirmou o bom fim de semana da Mercedes e só perdeu a liderança quando parou nos boxes. Max Verstappen, o segundo colocado, e Lando Norris completaram o pódio. Sem encontrar o melhor ritmo de sua Sauber,

Mesmo sem vencer, o resultado dos seus pilotos assegurou à McLaren o bicampeonato do Mundial de Construtores, com 650 pontos.

Foi a primeira vez que a escuderia inglesa conquistou títulos consecutivos desde o tetracampeonato de 1988 a 1991, com o brasileiro Ayrton Senna em parceria com o francês Alain Prost, nos dois primeiros anos, e com o austríaco Gerhard Berger, nas temporadas seguintes.

O décimo título mundial por equipes, conquistado com seis etapas de antecedência, deixa a McLaren a seis troféus da rival Ferrari, dona de 16 conquistas.

Agora a equipe campeã terá de lidar com a disputa interna entre Oscar Piastri e Lando Norris no Mundial de Construtores. A dupla se estranhou neste domingo e o resultado deixou o britânico a 22 pontos do líder (336 a 314). Verstappen, com 273, briga por fora.

Mesmo saindo no lado sujo da pista, o pole position George Russell segurou Max Verstappen e manteve a liderança na largada, enquanto Lando Norris levou a melhor sobre Oscar Piastri e Kimi Antonelli, assumindo o terceiro posto.

Na zona intermediária, Gabriel Bortoleto, que largou em 14º, foi ultrapassado pela Aston Martin de Lance Stroll e caiu um posto.

Após 10 das 62 voltas, Russell já tinha 5s5 de vantagem sobre Verstappen, em um fim de semana surpreendente da Mercedes.

Norris pressionava o tetracampeão na briga pelo segundo lugar, enquanto Pistri, irritado, não parava de se queixar do companheiro por ter sido "empurrado" na ultrapassagem na largada "Que piada", reclamou, no rádio, ao ser avisado de que não haveria investigação na manobra.

Brasil na pista

Bortoleto foi o primeiro a parar nos boxes, no 14º giro, para trocar o bico da Sauber, atingido por Stroll na largada.

O brasileiro voltou para a pista na última posição. Tranquilo na ponta, Russell liderava com 8s0 de vantagem sobre Verstappen, que passava a ser atacado por Norris.

O britânico assumiu a vice-liderança na 21ª volta, 10s2 atrás de Russell, quando Verstappen fez seu pit stop - retornou à pista em sétimo.

Norris e Piastri assumiram a liderança, momentaneamente, com as paradas. Após 28 voltas e com o pelotão da frente de compostos novos, Russell retomou a ponta, seguido por Verstappen, Norris, Piastri e Leclerc. Bortoleto era o 19º.

A 20 voltas do fim da prova, Russell liderava com tranquilidade, 4s2 à frente de Verstappen, que era pressionado por Norris.

Líder do Mundial, Piastri vinha 5s7 atrás do companheiro de equipe. No fundo, Bortoleto passou a ocupar o 15º posto após Albon parar nos boxes e Hülkenberg rodar na pista, e se defendia dos ataques de Gasly.

Com Russell administrando sua quinta vitória na F-1, sem sustos, a reta final da prova noturna em Marina Bay foi marcada pela disputa acirrada entre Verstappen e Norris pela segunda posição, mas o piloto da Red Bull conseguiu resistir aos ataques do britânico até o fim.

Já Bortoleto, praticamente sem chance de pontuar, caiu de rendimento com os pneus duros, sofreu uma série de ultrapassagens e terminou em 17º.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, entre 17 e 19 de outubro. A corrida sprint está agendada para as 14h (horário de Brasília) de sábado, enquanto a prova principal, no domingo, ocorrerá a partir das 16h (de Brasília).

Confira o resultado do GP de Singapura de Fórmula 1:

  1. - George Russell (ING/Mercedes), em 1h40min22s367
  2. - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 5s430
  3. - Lando Norris (ING/McLaren), a 6s066
  4. - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 8s146
  5. - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 33s681
  6. - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 45s996
  7. - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min20s251
  8. - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min20s667
  9. - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min33s527
  10. - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1 volta
  11. - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta
  12. - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1 volta
  13. - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta
  14. - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta
  15. - Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta
  16. - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta
  17. - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1 volta
  18. - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta
  19. - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta
  20. - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1 volta

