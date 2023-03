Ex-mulher diz que Daniel Alves é inocente após visitá-lo na prisão

Superação

Com 1h06m13s, Cleiton Silva e Josimar Schimanski foram os mais rápidos da edição; ao todo, cinco categorias foram premiadas

Naturais de Coxim, interior do Estado, a dupla formada por Cleiton Miguel da Silva (37) e Josimar Schimanski (49) cravou o melhor tempo da 3ª edição da prova de Duathlon de Campo Grande.

Com o tempo de 1h06m13s, os esportistas competiram pela primeira vez juntos neste domingo (5), evento disputado no Parque das Nações Indígenas.

A competição começou com um percurso de corrida de 4 km. Depois, os atletas trocaram de modalidade para o ciclismo, na qual realizaram duas voltas pelo parque, totalizando 15 km.

O percurso foi finalizado com mais 2,2 km de corrida. O trecho percorrido na etapa do ciclismo passou por trajetos pelos gramados do parque, que foram devidamente sinalizados e não vão interferir na pista de comum acesso dos visitantes do Parque das Nações.

As provas foram divididas em cinco categorias: duplas mistas, masculinas e femininas; e prova individual masculina e feminina.

“O sol judiou muito, gostei da prova, os atletas são muito fortes, mas sabíamos que seríamos campeões. Em caso de segundo lugar nem iríamos ao pódio (risos). Não é ser desumilde, mas viemos focados para pegar o primeiro colocado”, destacou ao Correio do Estado,Cleiton Silva, professor de Educação Física.

Na mesma linha, o mecânico de bicicletas, Josimar Schimanski (49), competidor há 25 anos, destacou a divisão realizada pela dupla para enfrentar o percurso de prova. “Como sou do Mountain bike, fiz o trajeto de bicicleta e o Cleiton o trajeto de corrida", frisou Schimanski.

De Naviraí, a competidora Isa Monteiro (40) elogiou a competição. “Comecei em julho do ano passado, meu primeiro foi em Cascavel-PR, esse é o segundo.

Questionada sobre a intensidade da prova, a empresária destacou o fato da categoria ser bem desgastante. "A prova foi muito dura, difícil, para mim foi uma surpresa, tive que me adaptar rápido. Prova muito desafiadora, mas gostosa de correr”, pontuou Isa Monteiro.

Para o policial militar Henrique do Amaral (50), competidor na categoria individual,o evento foi positivo, apesar do “tempo extra” em um dos trajetos.

“Sempre participamos de corridas de trilha, corrida de rua e Mountain bike. Temos apoio de logística em Corumbá, isso facilita. Minha prova foi boa, fui bem na corrida, meu tempo no mountain bike foi além daquele previsto nos treinos”, finalizou o competidor.



Vencedores por categoria

Categoria Competidor (es) Tempo Individual feminino Gabriela Messias 01h30m41s Individual masculino André Mossini 01h22m04s Duplas mistas Silvana Poletto / Leandro Carvalho 01h16m01s Dupla masculina Cleiton Silva / Josimar Schimanski 01h06m13s Dupla feminina Maria Eduarda Feliz / Ariane Aguero 01h31m30s

Colaborou Marcelo Victor

