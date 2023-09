Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Japão, neste domingo (24), e completou um fim de semana perfeito em Suzuka. O piloto holandês liderou todas as sessões de treino e foi a pole position.



Esta foi a décima segunda vitória de Verstappen na temporada. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, ficaram com a segunda e a terceira posições, respectivamente, completando o pódio.



Com o resultado, a Red Bull se sagrou campeã mundial de construtores pela sexta vez na história. A equipe austríaca precisava de quatro pontos no GP do Japão para garantir o título, e somou 25.



Max Verstappen pode ser campeão na corrida sprint do GP do Qatar. O piloto holandês precisa de apenas três pontos para que ninguém mais o alcance.



Agora, a Fórmula 1 terá uma pausa de duas semanas. A próxima corrida é o GP do Qatar, no Losail International Circuit, marcada para o dia 8 de outubro, às 14h (de Brasília).



A CORRIDA



A largada foi acidentada e o safety car foi acionado ainda na primeira volta. Na briga pelo quinto lugar, Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez (Red Bull) se tocaram; mais atrás, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Alexander Albon (Williams) também encostaram seus carros, deixando muitos destroços na pista. O carro de segurança saiu após três voltas.



Sergio Pérez foi o mais prejudicado com a confusão. O piloto mexicano, que largou em quinto, foi obrigado a trocar a asa dianteira e caiu para a 18ª posição - ele ainda foi punido com cinco segundos por fazer ultrapassagens enquanto o safety car estava na pista. Bottas também teve que parar após o toque, e caiu da 16ª para a 20ª posição.



Briga entre McLaren ficou em segundo plano. No primeiro pelotão, Lando Norris largou bem e superou o companheiro de equipe Oscar Piastri para ficar com a segunda colocação. Outro que começou bem foi Alonso. O espanhol da Aston Martin largou em décimo e assumiu a sexta colocação



Valtteri Bottas se envolveu em outro acidente na volta cinco. O piloto da Alfa Romeo foi tocado por Logan Sargeant (Williams), rodou, saiu da pista e teve que abandonar a corrida. Já o norte-americano,



Recuperação de Pérez foi interrompida por novo acidente. O piloto da Red Bull brigava pela 13ª posição quando forçou a ultrapassagem sobre Nico Hulkenberg, tocando no adversário. Pior para o mexicano, que teve que trocar a asa dianteira de novo, e acabou abandonando a corrida na 15ª volta.



Sergio Pérez voltou à pista na volta 40. Depois de 25 voltas nos boxes, o piloto mexicano voltou à pista para fazer acertos no carro.



Verstappen garantiu a melhor volta no fim. O holandês teve tranquilidade para buscar um ponto extra, fazendo a volta mais rápida da corrida.



CLASSIFICAÇÃO



Com a vitória, Max Verstappen, da Red Bull, chegou aos 400 pontos, abrindo mais 26 pontos de vantagem em relação ao companheiro de equipe Sergio Pérez, que não pontuou no Japão, e continua com 223 pontos. Com mais três pontos, o atual bicampeão do mundo garante o terceiro título seguido.



Lewis Hamilton, da Mercedes, que terminou em quinto, chegou a 190 pontos, consolidando-se na terceira posição. Fernando Alonso, da Aston Martin, oitavo colocado em Suzuka, chegou a 174 pontos.



Veja a classificação do GP do Japão:



1 Max Verstappen (Red Bull) - volta mais rápida

2 Lando Norris (McLaren)

3 Oscar Piastri (McLaren)

4 Charles Leclerc (Ferrari)

5 Lewis Hamilton (Mercedes)

6 Carlos Sainz (Ferrari)

7 George Russell (Mercedes)

8 Fernando Alonso (Aston Martin)

9 Pierre Gasly (Alpine)

10 Esteban Ocon (Alpine)

11 Liam Lawson (AlphaTauri)

12Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14 Nico Hulkenberg (Haas)

15 Kevin Magnussen (Haas)

16 Alexander Albon (Williams) - não completou

17 Logan Sargeant (Williams) - não completou

18 Lance Stroll (Aston Martin) - não completou

19 Sergio Pérez (Red Bull) - não completou

20 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - não completou