FBMS é eleita 'federação destaque' nacional de 2024 em premiação

Copinha 2025

Equipe de Mato Grosso do Sul foi superada por 2 a 0 e agora enfrenta o Falcon (SE) apenas para cumprir tabela

Atletas do Vila Nova celebram gol anotado por Gustavo Pajé, no fim do primeiro tempo Reprodução, Youtube/Paulistão

Após perder na estreia, o Dourados Atlético Clube (DAC) perdeu novamente na segunda rodada e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Dessa vez, o confronto foi contra o Vila Nova (GO), que venceu por um placar de 2 a 0. Com duas partidas jogadas e nenhum ponto conquistado, a equipe de Mato Grosso do Sul só conseguirá chegar a 3 pontos no grupo, número insuficiente para ficar em segundo da chave, posição mínima para classificar.

Em começo bastante equilibrado, o time douradense conseguiu jogar de igual para igual contra a equipe goiana e inclusive teve chances de abrir o marcador. Contudo, nos acréscimos da primeira etapa, aos 47 minutos, Gustavo Pajé aproveitou o recuo errado da zaga douradense, e de primeira, abriu o marcador.

No segundo tempo, em jogada de escanteio aos 20 minutos, a equipe do Vila Nova ampliou o marcador com Leo Gama, em uma cabeçada certeira no canto esquerdo do goleiro Pietro. O DAC ainda tentou reagir, mas não conseguiu fazer gols e a partida terminou com o placar de dois a zero.

O Dourados volta a campo na próxima sexta-feira, dia 10 de janeiro, contra o Falcon (SE), atual líder da chave com quatro pontos. Sem chances de classificação, a partida será realizada apenas para cumprir tabela. O jogo está marcado para às 12h (horário de Mato Grosso do Sul).

Já o Vila Nova, com a vitória, pulou para a segunda colocação do grupo com quatro pontos e está se classificando na segunda colocação da chave. A equipe goiana tentará defender a posição na última rodada contra o Aster Itaquá, terceiro colocado com três pontos conquistados.

Vale lembrar que todos os jogos estão sendo transmitidos pelo canal oficial do Paulistão no Youtube.

Assista a gravação da partida completa:

Operário de Caarapó perde e se distancia de classificação na Copinha

Em partida também disputada nesta terça-feira (7), o outro representante de MS, Operário de Caarapó, perdeu para o Comercial do Tietê (SP) por 3x1. Agora, o Tigre do Vale precisa de uma vitória histórica na última rodada para ter chance de classificação para a próxima fase da Copinha.

Com a derrota, o Operário estagnou e continua com um ponto conquistado e na última posição do grupo 12, empatado com o América (RN), que perdeu para o Juventude (RS), também por 3x1.

Diante disso, a equipe caarapoense vai precisar vencer a equipe gaúcha, que lidera o grupo com seis pontos, além de torcer por um empate entre o Comercial do Tietê e o clube potiguar.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida também como Copinha, é a maior competição de futebol da categoria de base nacional. Jogadores até 20 anos de todo o País disputam o campeonato.

Na edição de 2025, realizada em janeiro, 128 clubes, representando todos os estados do Brasil, participam da competição.

Anualmente, os dois clubes de Mato Grosso do Sul que se classificam para a competição são os finalistas do Estadual sub-20.

Na edição de 2024, o União ABC e o Ivinhema foram os clubes do Estado que disputaram a competição. Ambas as equipes foram eliminadas na primeira fase.

