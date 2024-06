Federação de Futebol muda de endereço em busca de novos ares

SÉRIE D

Jogo contra o lanterna do grupo acabou 3x0 e resultado foi construído ainda no primeiro tempo; técnico do CREC pediu dispensa após a partida

Necessitando vencer para retornar ao G4 do grupo, o Costa Rica fez o trabalho de casa e venceu o Patrocinense (MG), último colocado, pelo placar de 3x0, com gols de Matheus Henrique, João Teixeira e Lopeu, resultado construído todo na etapa, neste domingo (23), pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O CREC começou tomando a iniciativa, participando mais das ações ofensivas do jogo. Aos 13min e 17min, os dois primeiros gols saíram de forma idêntica: cobrança de escanteio de Baggio pela esquerda e cabeçada firme dos zagueiros Matheus Henrique e João Teixeira, respectivamente.

Após começo avassalador, o time da casa continuou criando chances de gols, mas pecando na finalização para o gol. Até que aos 37min, Felipe Sales é derrubado na área e o juiz marca pênalti. O mesmo vai para a cobrança e erra, mas no rebote, Lucas Lopeu, contratado há duas semanas, fez seu primeiro gol com a camisa da Cobra do Norte.

No segundo tempo, com o resultado já construído, o time sul-mato-grossense não precisou partir para o ataque, além de enfrentar uma Patrocinense mais ajustada defensivamente. Com a vitória, o CREC voltou para a zona de classificação, com 14 pontos conquistados, sendo nove deles nos últimos quatro jogos.

Já o adversário deste último jogo se afunda mais na última colocação do grupo, com apenas cinco pontos conquistados, seis gols marcados e 24 sofridos, se isolando como a pior defesa da competição, e precisa de um milagre nas próximas rodadas para conseguir uma vaga na próxima fase.

Nos outros jogos do grupo, que aconteceram todos no sábado (22), o Santo André (SP) venceu a Inter de Limeira (SP) por 1x0 e também forma o G4; O Água Santa (SP) empatou em 0x0 com o São José (SP), fora de casa, e está na quinta colocação, um ponto atrás do CREC e Santo André; e o Maringá (PR) venceu o Pouso Alegre (MG) por 1x0, assumindo a liderança na tabela, com 23 pontos.

O Costa Rica volta a campo no próximo sábado (29), contra o Pouso Alegre, no Estádio Manduzão - casa da equipe adversária - em Minas Gerais, às 16h, pela 11ª rodada. A equipe mineira não vence desde do dia 11 de maio, quando derrotou a Patrocinense por 4x1.

Confira como ficou a tabela do grupo 7 após os jogos da última rodada:

Desligamento

O técnico Alan George pediu para ser desligado do cargo após a vitória neste domingo (23). Segundo o comunicado do Costa Rica, o treinador alegou motivos de saúde familiar, impossibilitando a continuidade do trabalho.

Alan assumiu a Cobra do Norte no dia 14 de maio e, através dele, conseguiu uma recuperação impressionante na competição nacional. Com ele no comando, a equipe jogou sete jogos, venceu quatro, marcou 12 gols e sofreu 9. Agora, o CREC vai atrás do substituto o mais rápido possível para já comandar contra o Pouso Alegre.

