Federação de Futebol de MS divulga os detalhes do Campeonato Estadual 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) anunciou, ontem, os primeiros detalhes do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Amador Feminino Adulto, que será realizado entre os dias 27 de setembro e 6 de dezembro.

Com um formato competitivo e mais inclusivo, a nova edição promete consolidar ainda mais o protagonismo das mulheres nos gramados sul-mato-grossenses.

A disputa contará com cinco equipes em grupo único, no sistema de pontos corridos em turno e returno, totalizando oito rodadas.

As quatro melhores avançam às semifinais, em jogos de ida e volta, e a grande final será disputada em jogo único na casa do time com melhor índice técnico da competição.

“A organização e o planejamento são pilares essenciais para garantir que o futebol feminino receba o mesmo cuidado que o de todas as demais competições. Estamos trabalhando com seriedade e compromisso para que as atletas tenham total estrutura e visibilidade”, destacou o presidente da FFMS, Estevão Petrallás.

Além de fomentar o esporte, a edição deste ano reforça o papel da competição como ferramenta de transformação social e de valorização das mulheres no cenário esportivo estadual.

Com equipes da Capital e do interior, a FFMS reafirma seu compromisso com a inclusão, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento do futebol feminino em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Para Romilda Campos, representante do Esporte Clube Taveirópolis, o campeonato vai além das quatro linhas. “Futebol feminino no nosso estado é muito importante. Principalmente para mostrar as atletas que nós temos aqui na Capital, né? Dar uma oportunidade, mostrar o futebol delas. Principalmente destacar as nossas meninas mais jovens, que estão entrando e se dedicando para entrar no futebol feminino. E mais: mostrar, também, que nós temos grandes talentos no nosso estado. Precisamos de mais um pouco de apoio para poder mostrar o futebol feminino no nosso estado”, disse.

Marina Rodrigues, da equipe Corumbaense FC, destaca o papel da FFMS no apoio à modalidade, especialmente para as equipes do interior. “Olha, fundamental, né? Porque eu acho que o futebol feminino aqui em Mato Grosso do Sul vem crescendo. Porém, como sou do interior, posso afirmar que, sem o apoio da Federação, a gente não teria nem participado da primeira vez do Campeonato Feminino Estadual – que era um sonho das meninas. A gente achava que era muito longe essa participação. E vendo que a Federação dá esse apoio, faz esse fomento para o futebol feminino, é fundamental para agora e para as próximas gerações que estão por vir”, pontuou.

O dirigente da AA Portuguesa/FC Pantanal, Giuvani Ribeiro, valoriza a nova postura da entidade máxima do futebol no Estado. “A importância de a FFMS estar presente no feminino é muito grande. Nós sabemos que há pouco tempo não tinha essa cobertura total da Federação”, recordou.

Saiba

As equipes participantes são a Corumbaense FC (Corumbá), o Esporte Clube Taveirópolis (Campo Grande), o Cefac/Esquerdinha (Campo Grande), o Ceab (Nioaque) e a AA Portuguesa/FC Pantanal (Campo Grande).

Assine o Correio do Estado