MUNDIAL

Fifa inicia comercialização de ingressos da Copa do Mundo com taxas de 15%

Ingressos da final podem chegar a US$ 6.370 (cerca de R$ 34 mil, na cotação atual)

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/10/2025 - 23h00
A Fifa, entidade máxima do futebol, iniciou a comercialização dos primeiros ingressos disponíveis para a Copa do Mundo de 2026. Diferentemente de outras edições, em que os preços para as partidas eram fixos e divulgados de forma antecipada pela entidade, o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México coloca diversas barreiras para impedir a transparência aos torcedores. Além disso, ingressos da final podem chegar a US$ 6.370 (cerca de R$ 34 mil, na cotação atual).

Os preços foram revelados pelo site The Athletic, com base em uma lista compilada por um dos torcedores que teve acesso aos ingressos nessa primeira leva - em que a Fifa realizou sorteio entre os interessados. A média de preço nas partidas da fase de grupos varia entre US$ 200 e US$ 300 (R$ 1 mil e R$ 1,6 mil ). Além da decisão, em Nova Jersey, a partida de abertura (Cidade do México) e as semifinais (Dallas e Atlanta) oferecem os ingressos mais caros.

Esses preços, no entanto, estão sujeitos a variações. Em setembro, executivos da Fifa informaram que os ingressos mais baratos partiriam de US$ 60 (R$ 320), enquanto os mais caros, na decisão, chegariam aos valores praticados nessa primeira fase de vendas. Entretanto, todas as entradas estão sujeitas a alterações, com base na oferta e procura ao longo dos próximos meses.

Todos os ingressos de US$ 60 são restritos à fase de grupos e à categoria 4. Como é de costume, a Fifa cria uma subdivisão em cada um dos estádios, em quatro níveis - com o primeiro sendo o mais caro e os lugares mais "luxuosos" e exclusivos nos estádios O bilhete de R$ 34 mil da decisão no Metlife Stadium é dessa categoria, por exemplo.

Os valores das entradas cresce progressivamente ao longo das fases seguintes da competição. Para as primeiras partidas no Canadá e nos Estados Unidos, os valores podem chegar a R$ 9,3 mil e R$ 14,6 mil, respectivamente. A média de valores cobrado na decisão, em Nova Jersey, é de R$ 21 mil. Além disso, esses primeiros ingressos estão com valores superiores àqueles que a organização da Copa estimava, ainda em 2018, entre R$ 112 e R$ 8,2 mil.

Nesse primeiro momento, os torcedores foram selecionados em sorteio, de forma aleatória, para ter a possibilidade de adquirir os tickets. Mais de 4,5 milhões de pessoas se inscreveram nessa fase. Em 27 de outubro, uma segunda fase de venda de ingressos será iniciada. Todas essas vendas ocorrem antes do sorteio, que ocorrerá em Las Vegas, Nevada, em 5 de dezembro.

Ainda, a plataforma de revenda oficial da Fifa, lançada nesta quinta-feira, cobrará 15% aos torcedores, tanto do vendedor, quanto do comprador. As taxas são semelhantes a outras plataformas que já são utilizadas nos EUA para revenda de shows e entradas para eventos esportivos.

Os valores da final Copa do Mundo, nesse momento, se comparam com o Super Bowl, decisão da liga dos EUA de futebol americano, a National Football League (NFL).
 

A Nova geração do tênis mundial e a transição Pós-Big Three

01/10/2025 09h35

Wikimedia Commons

O tênis mundial vive um dos momentos mais marcantes de sua história. Após quase duas décadas dominadas por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, o circuito passa por uma transição inevitável: a chegada de uma nova geração de talentos que já não apenas desafia, mas também conquista os maiores títulos. Essa mudança de cenário vem redefinindo o esporte, alterando rivalidades e apontando para um futuro cheio de novas narrativas.

O interesse do público por essa renovação é enorme. Torcedores e analistas acompanham de perto cada torneio, tentando identificar quem serão os nomes capazes de carregar o peso de suceder os gigantes. Nesse contexto, muitos usuários buscam novas formas de interação e acompanham as casas de apostas como a bet365 Brasil de forma mais envolvente os torneios e palpitar sobre quem pode vencer em uma final. Esse movimento mostra como o tênis atual transcende a quadra e se conecta diretamente com a experiência dos fãs em todo o mundo.

Essa transição não é apenas técnica, mas também emocional. O Big Three não representava apenas vitórias e recordes, mas uma era inteira marcada por rivalidades históricas, estilos de jogo contrastantes e uma legião de torcedores apaixonados. A nova geração, por sua vez, chega com o desafio de construir sua própria identidade, trazendo frescor, intensidade e novas formas de atrair a atenção global.

Carlos Alcaraz e o peso da responsabilidade

Nenhum nome simboliza tanto esse momento quanto Carlos Alcaraz. Aos 22 anos, o espanhol já acumula conquistas expressivas, incluindo dois títulos de Grand Slam no US Open (2022) e em Wimbledon (2023), além do bicampeonato de Roland Garros. Sua combinação de força física, técnica apurada e mentalidade competitiva impressiona especialistas, que já o apontam como o líder natural dessa nova fase do tênis.

Mais do que títulos, Alcaraz representa esperança. Ele prova que a transição pode ser feita de forma sólida, sem que o tênis perca apelo global. O espanhol tem carisma, estilo de jogo vibrante e a capacidade de conquistar não apenas vitórias, mas também corações. Se Nadal marcou uma era com sua intensidade e Djokovic com sua resiliência, Alcaraz pode se tornar o rosto de uma geração que alia espetáculo e consistência.
 

Jannik Sinner e a consolidação italiana

Se Alcaraz abriu as portas, Jannik Sinner mostrou que não está atrás. O italiano conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Australian Open de 2024, um marco que representou não apenas sua consagração pessoal, mas também a afirmação de que novos nomes têm espaço para brilhar. Sua trajetória combina regularidade com um estilo agressivo de fundo de quadra, que desafia adversários e encanta torcedores.

Nesta temporada, Sinner também quebrou marcas históricas no US Open. Ao vencer Lorenzo Musetti, entrou para a lista dos italianos com mais triunfos em Grand Slams e se tornou o mais jovem a alcançar 25 vitórias em grandes torneios em um único ano, superando marcas que duravam décadas. Esses feitos reforçam a consistência do italiano e consolidam sua imagem como um dos protagonistas da nova era.
 

Sinner é a prova de que o tênis atual não é uma narrativa de um só protagonista. Sua evolução no saque e a frieza em momentos decisivos fazem dele um rival à altura de Alcaraz. Essa rivalidade emergente pode ser a semente de uma nova era dourada para o tênis, capaz de manter vivo o interesse do público em um esporte acostumado a narrativas épicas.

Outros nomes que pedem passagem

Além de Alcaraz e Sinner, o circuito vê surgir uma safra de talentos que pode garantir competitividade para os próximos anos. Holger Rune, com sua ousadia e mentalidade desafiadora, já mostrou capacidade de enfrentar adversários mais experientes sem se intimidar. Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev, embora mais rodados, ainda carregam a expectativa de transformar talento em títulos de Grand Slam.

Esses nomes mostram que o tênis vive um leque mais aberto de possibilidades. A previsibilidade que marcou parte da era do Big Three começa a dar lugar a torneios mais equilibrados, nos quais diferentes jogadores têm chance real de chegar longe. Para o fã, isso significa mais emoção, mais imprevisibilidade e novas histórias a cada torneio.

O desafio de suceder o Big Three

Substituir Federer, Nadal e Djokovic é uma missão quase impossível. Juntos, eles acumularam mais de 60 títulos de Grand Slam e protagonizaram algumas das maiores rivalidades da história do esporte. A nova geração sabe que não será comparada apenas pelo número de conquistas, mas também pela capacidade de criar momentos inesquecíveis que transcendam a quadra.

Nesse sentido, o desafio é tanto esportivo quanto simbólico. Os novos campeões precisam provar que podem sustentar a relevância do tênis global em uma era em que o público está mais disperso, com múltiplos esportes e plataformas competindo pela atenção. O sucesso dessa transição dependerá da capacidade de construir novas rivalidades e de manter o espetáculo vivo em cada torneio.

Um novo ciclo para o tênis mundial

O cenário atual é de renovação, mas também de otimismo. O tênis mostra que é capaz de se reinventar, trazendo novas histórias, protagonistas e estilos de jogo. O legado do Big Three jamais será esquecido, mas a próxima geração já escreve suas próprias páginas. Alcaraz, Sinner e companhia carregam a responsabilidade de manter o esporte vibrante, competitivo e relevante em escala global.

Mais do que nunca, o tênis mundial está em movimento. O presente já é diferente do passado recente, e o futuro se mostra promissor. Se a era do Big Three foi de domínio e previsibilidade, a nova fase promete ser de diversidade, equilíbrio e emoção renovada. Para o fã, isso significa que as próximas décadas continuarão sendo de espetáculo, com novos ídolos e rivalidades prontas para ocupar o centro do palco.

Toloi tem lesão na coxa esquerda detectada e São Paulo visita Fortaleza com defesa enfraquecida

Substituído no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 diante do Ceará, na segunda-feira, no MorumBis, Toloi realizou exames antes das atividades do dia, no CT da Barra Funda, na qual foi constatada a lesão

30/09/2025 21h00

Reprodução

O técnico Hernán Crespo deve ser obrigado a mexer no esquema tático do São Paulo após perder dois zagueiros para a visita ao Fortaleza, quinta-feira, pelo Brasileirão. Além da suspensão de Arboleda, exames confirmaram lesão muscular na coxa esquerda de Rafael Toloi.

Substituído no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 diante do Ceará, na segunda-feira, no MorumBis, Toloi realizou exames antes das atividades do dia, no CT da Barra Funda, na qual foi constatada a lesão.

O São Paulo evita dar prognósticos de tempo de recuperação de seus machucados, algo bastante cobrado pelos torcedores, inclusive em protesto antes do jogo com o Ceará, mas Toloi também deve perder o clássico de domingo, com o Palmeiras, no MorumBis.

Alan Franco, outro a deixar o campo diante do Ceará com problemas musculares não teve problemas graves e deve atuar ao lado de Sabino no Castelão. Ferraresi também está entregue ao Departamento Médico, aumentando o número de desfalques na defesa

Vindo de quatro jogos com derrotas, todos sem anotar gols, o São Paulo jogará no Ceará sob pressão e com Crespo podendo mexer, também, na organização ofensiva, já que o questionado Luciano não está se dando bem na função de centroavante, enquanto Ferreirinha vem sendo substituído em todas as partidas.

