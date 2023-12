O lateral-esquerdo Filipe Luís anunciou a aposentadoria do futebol. Em publicação pelas redes sociais do Flamengo, o agora ex-jogador explicou a decisão.

O lado físico fez Filipe decidir parar. Ele sofreu com lesões na atual temporada e não conseguiu disputar vaga com Ayrton Lucas.

"Foi uma decisão muito difícil. Quem me conhece sabe que gostaria de jogar até os 45, mas infelizmente não é possível. Esse ano tive muitos problemas físicos que me deram dificuldade de disputar vaga no time titular", disse.

A despedida da torcida será no Maracanã no domingo, contra o Cuiabá, no último jogo do Fla em casa na temporada. Ele relembrou que voltou ao Brasil só para atuar no Flamengo.

"Sempre me prometi que enquanto não tivesse condições de jogar no mesmo nível e me sentir como sinto em campo, iria parar. Comuniquei a diretoria que o Flamengo merece alguém à altura que consiga disputar 60, 70 jogos e brigar por uma vaga no time titular de forma justa. Eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. Como não posso, decidi me retirar e começar uma nova empreitada", afirmou Filipe Luís.

A decisão já tinha sido tomada antes. O Flamengo vai ao mercado na abertura da janela para buscar uma reposição para o setor.

Filipe fez vários agradecimentos. Ele ganhou 10 títulos com a camisa do Flamengo: Libertadores (2019 e 2022), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa (2020) e Cariocas (2020 e 2021).

"O sentimento que fica é de gratidão. Pela diretoria que apostou em mim e foi em Madri me buscar. Por cada torcedor no estádio que cantou meu nome. Por quem me escreveu no Instagram, gritou meu nome na rua, me criticou. Por cada um presente nessa caminhada muito obrigado. Foram os melhores anos da minha vida. Domingo às quatro da tarde vai ser meu último jogo diante da Nação", comentou o lateral.

Filipe tem sonho de ser treinador. Há a expectativa que ele assuma um cargo dentro do Fla.

"Não gosto de viver do passado, gosto de pensar para frente. Quero fechar esse capítulo e começar uma nova história no futebol, onde vivi todas as emoções possíveis. Tudo que pude viver e a pessoa que me tornei é por causa desse esporte. Nunca te abandonarei. Até breve."