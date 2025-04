Filipinho dá show e 6 surfistas brasileiros avançam direto ao round 3 na etapa de El Salvador

Times brasileiros

Dois clubes brasileiros que já venceram a Libertadores estreiam na noite de hoje na Libertadores. Trata-se do São Paulo, que já venceu três vezes o principal torneio da América do Sul, e o Botafogo, atual campeão do continente.

O São Paulo inicia sua caminhada nesta edição da Conmebol Libertadores contra o Talleres, da Argentina, às 20h30min (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Mario Alberto Kempes.

Mesmo com a insatisfação dos torcedores com o trabalho do técnico Luis Zubeldía e o momento do time na temporada, a boa notícia para o Tricolor é o meia Oscar, que foi relacionado para a partida contra o Talleres.

O jogador participou do treino com o elenco na manhã de ontem. Ele foi desfalque no jogo contra o Sport, no sábado, pelo Brasileiro, por causa de uma pequena lesão na coxa.

É possível, porém, que ele inicie a partida em Córdoba entre os reservas – há cautela da comissão técnica para não agravar o quadro.

Já o meia Lucas permanecerá em São Paulo para tratamento de dores no joelho, que o jogador tem sentido desde a semifinal do Campeonato Paulista.

Uma equipe provável para a partida contra o Talleres tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Oscar) e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri.

Eliminado pelo Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista no dia 10 de março, o São Paulo teve 18 dias até a estreia no Campeonato Brasileiro.

A expectativa, portanto, era de uma evolução técnica. O resultado e o desempenho tricolor no MorumBIS, porém, foram aquém do esperado. Isso aumentou a pressão sobre Zubeldía.

Quatro meses depois da sua maior glória, o Botafogo volta a entrar em campo em busca do bicampeonato da Conmebol Libertadores. A estreia será contra a Universidad de Chile, no Estádio Nacional de Santiago, também às 20h30min (de MS).

O Alvinegro foi campeão no dia 30 de novembro de 2024, ao bater o Atlético-MG, por 3 a 1, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O clube mudou de status no cenário sul-americano e tem novidades para a atual edição da competição.

Responsável por conduzir o time ao título, Artur Jorge tomou a decisão de deixar o Alvinegro e assinar com o Al-Rayyan no início da atual temporada.

A saída é considerada um dos motivos dos insucessos e das perdas de três títulos nos dois primeiros meses deste ano – Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca (ficou fora da semifinal).

A diretoria demorou quase dois meses para fechar com um novo nome e decidiu contratar o português Renato Paiva.

O novo comandante teve o mês de março inteiro de preparativos para a retomada da temporada.

Na estreia oficial, no domingo, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, empatou em 0 a 0, mas o time apresentou bom desempenho.

A campanha do título da Libertadores teve protagonismo do coletivo alvinegro, mas com destaque para o meia Thiago Almada e os atacantes Luiz Henrique e Júnior Santos – esse último foi artilheiro da Libertadores, apesar de ficar fora de campo na maior parte da competição por lesão.

Neste ano, o Alvinegro abriu mãos dos três: Luiz foi vendido para o Zenit, da Rússia, e Júnior Santos, para o Atlético-MG. Almada foi emprestado para o Lyon, da França, que integra a rede multiclubes de John Textor.

Thiago Almada e Luiz Henrique, inclusive, são os únicos titulares que deixaram a equipe carioca. Para substituí-los, o Botafogo contratou o uruguaio Santiago Rodríguez e o atacante Artur, respectivamente.

Para suprir a lacuna deixada no setor ofensivo, incluindo a do artilheiro em 2024, o Alvinegro investiu em diferentes atletas para a frente: Nathan Fernandes, Rwan Cruz e Elias Manoel.

Na virada do ano, o Alvinegro executou uma reformulação planejada no elenco. No total, foram 16 saídas, incluindo jogadores que o clube optou por não renovar, atletas emprestados e vendas.

Amanhã vão estrear Flamengo, Palmeiras, Bahia e Internacional. Os times baiano e gaúcho se enfrentarão, pois estão no mesmo grupo.

