Filipinho é atrapalhado por fotógrafo e é eliminado na piscina de ondas de Abu Dabi

Corinthians e Santos se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, o primeiro grande confronto do craque brasileiro após seu retorno ao clube paulista

Em dois jogos desde seu retorno ao futebol brasileiro, Neymar e Santos ainda não reencontraram o caminho da vitória neste Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (12), às 20h35, o Alvinegro Praiano terá a chance de superar essa má fase, desta vez em um clássico, o primeiro do craque brasileiro desde de sua reestreia.

Por se tratar de um Corinthians x Santos, muitas emissoras e canais irão transmitir o confronto. Além disso, será o primeiro duelo de Memphis e Neymar em terras tupiniquins, ambos que já declararam terem uma amizade, que começou na época em que estavam no futebol francês, jogando pelo Lyon e PSG, respectivamente.

Além disso, outros dois pontos aumentam ainda mais a importância deste clássico alvinegro. Pelo lado santista, o clube tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o que o coloca fora da zona de classificação para o mata-mata da competição, por enquanto.

Já pelo lado corinthiano, o Timão ainda não venceu nenhum clássico em 2025 (perdeu para o São Paulo e empatou com o Palmeiras), além de defender uma invencibilidade em casa que dura desde agosto do ano passado.

Confira onde assistir:

Bares em Campo Grande

Para quem quiser sair do habitual e assistir a partida com a companhia de outros torcedores, alguns bares da capital também vão transmitir a partida.

Mercearia Bar

O tradicional barzinho temático de futebol em Campo Grande não poderia ficar de fora dessas. O Mercearia Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1064 (Centro), vai transmitir Corinthians x Santos e outros jogos também.

Escobar e Batata+

Ambos bares conhecidos pelos “rolês” universitários, por serem perto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), também transmitem alguns jogos e hoje não será diferente. Para quem quiser comparecer, os dois ficam localizados na Rua Trindade, no bairro Jardim Paulista.

Outros botecos

Claro, a maioria dos bares de Campo Grande devem transmitir a partida, mesmo que não anunciem oficialmente nas suas redes sociais. Basta conferir perto da sua residência.

Retorno e reestreia

Neymar foi apresentado oficialmente no dia 31 de janeiro, na frente de 10 mil torcedores presentes na Vila Belmiro. No evento de apresentação, vários músicos santistas se apresentaram, como Projota, Supla, MC Binn e Mano Brown, um dos mais fanáticos pelo time no cenário musical.

Depois, Neymar concedeu entrevista coletiva. Falou sobre a decisão do retorno, a vontade de agregar ao time, a avaliação sobre Pedro Caixinha, o tempo de contrato e a chance de prorrogar e seleção. O momento de mais emoção foi quando falou sobre seu pai, o que o levou às lágrimas.

Com a camisa santista, Neymar atuou em 225 jogos, marcou 136 gols e distribuiu 64 assistências. Conquistou o três vezes o Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), Copa do Brasil em 2010 e Copa Libertadores da América em 2011. Em 2013, foi vendido ao Barcelona (Espanha), por um preço que até hoje não se sabe oficialmente.

No dia 05 de fevereiro, data do seu aniversário, o craque brasileiro reestreou com a camisa do Santos, em partida contra o Botafogo (SP), na Vila Belmiro. Mesmo sem ritmo e entrosamento com o resto do elenco, Neymar atuou bem e foi elogiado pelos críticos. O jogo terminou 1x1.

No último fim de semana, no domingo (09), Neymar teve sua primeira oportunidade como titular, contra o Novorizontino. Porém, novamente pela dificuldade de não ter ritmo de jogo, pouco conseguiu criar e recebeu sua pior nota desde 2021, quando ainda jogava pelo PSG.

Neymar x time de MS

Em 10 de março de 2010, Naviraiense e Santos se encontraram, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Na partida, Neymar e companhia flutuaram em campo. Na época ainda menino, o craque brasileiro fez dois gols e deu duas assistências.

A partida ficou marcada pela goleada histórica do clube paulista sob a equipe sul-mato-grossense: 10x0. Esta foi a segunda maior goleada da história da Copa do Brasil, igualado com outro 10x0 no jogo entre São Paulo e Botafogo (PB), em 2001, e atrás de um 11x0, que aconteceu na vitória do Atlético (MG) contra o Caiçara (PI), em 1991.

