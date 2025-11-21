Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Final do Campeonato de Hipismo reúne mais de 300 competidores

Entre os dias 21 e 23 de novembro, no Centro Hípico Letícia Brito (CHLB), ocorre a 8ª etapa do Campeonato de Salto Estadual

Laura Brasil

21/11/2025 - 14h00
A prática do hipismo vive uma crescente em Mato Grosso do Sul. Elegante, técnico e apaixonante, o esporte vem conquistando cada vez mais praticantes. Prova disso são os competidores de vários municípios que se reúnem na final da competição em Campo Grande.

A 8ª etapa do Campeonato de Salto Estadual (CSE) e o Grand Prix do Hipismo 2025 ocorrem entre os dias 21 e 23 de novembro, no Centro Hípico Letícia Brito (CHLB), eventos promovidos pela Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH).

Atletas de cidades como Maracaju, Amambai, Dourados e Ponta Porã chegam à Cidade Morena para a disputada competição, que alcançou impressionantes 300 conjuntos inscritos (cavaleiro e animal, somente para os dois primeiros dias de disputas).

Um dado que chama atenção é o protagonismo feminino: mais de 90% dos competidores são mulheres, consolidando a força das amazonas no estado.

Imagem Divulgação

Competição

As provas terão obstáculos que variam de 40 cm a 1,40 m e incluem a tradicional e emocionante categoria Xizinho, destinada a iniciantes.

Ela é marcada por uma das cenas mais encantadoras do hipismo, com crianças muito pequenas, algumas ainda aprendendo a andar e já iniciando sua trajetória esportiva conectadas aos cavalos, em uma relação de confiança e sensibilidade.

No domingo, o clima de grande decisão toma conta do CHLB, que recebe as provas especiais de Grand Prix, sendo o GP Escolas e o Mini GP, somando mais de R$ 26 mil em premiação para atletas e também para tratadores.

“Estamos valorizando a superação dos atletas, mas também valorizando os profissionais de bastidores, que são fundamentais para que o esporte aconteça”, destaca o presidente da FSMH, Rafael Mendes.

Além das disputas, o público poderá aproveitar o evento com entrada gratuita, provas iniciando às 8h nos três dias e uma estrutura completa, que inclui praça de alimentação e programação até o fim da tarde.

“Para nós é um orgulho termos sediado a abertura do campeonato deste ano e recebermos também o encerramento, que será grandioso e terá uma estrutura toda especial para o público”, afirma Letícia Brito, do CHLB.

A final do campeonato celebra um ano de crescimento, visibilidade e fortalecimento da tradição do hipismo no Mato Grosso do Sul, um esporte que une técnica, emoção e parceria entre atleta e animal.


Tradicional, mas em plena expansão -  hipismo clássico sempre chamou atenção pelo porte dos animais, pela elegância das provas e pelo respeito entre os competidores.

 Diferentemente de muitos esportes, não há clima de rivalidade e, o que move atletas e público é a paixão. Nos últimos anos, porém, a modalidade tem dado passos importantes para se popularizar em Mato Grosso do Sul, especialmente com escolas de hipismo que oferecem aulas mesmo para quem não possui cavalo.

Oportunidade – Quer conhecer melhor o esporte? O CHLB está com agendamento aberto para aulas experimentais, pelo telefone (67) 99936-0202.


Serviço:

  • 8ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual (CSE) e Grand Prix do Hipismo 2025
  • Data: 21 a 23 de novembro de 2025 – a partir das 8 horas
  • Endereço: Centro Hípico Letícia Brito (CHLB) - Sit. Moradia do Sol, n 117
  • Entrada Gratuita

BRASILEIRÃO

Cruzeiro tropeça no Juventude em jogo frenético e perde chance de encostar nos líderes

Juventude e Cruzeiro empataram por 3 a 3 nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida marcada por altos e baixos e alternância na vantagem

20/11/2025 18h30

Cruzeiro e Juventude empataram em 3 a 3

Cruzeiro e Juventude empataram em 3 a 3 Foto: Lucas Bubols / Cruzeiro

Juventude e Cruzeiro empataram por 3 a 3 nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida marcada por altos e baixos e alternância na vantagem. O confronto reuniu um Juventude que busca se distanciar da zona de rebaixamento e um Cruzeiro na tentativa de confirmar vaga direta na próxima edição da Libertadores, e terminou com ambos os times somando um ponto após um jogo de grande intensidade.

Com o empate, o Juventude soma 33 pontos e permanece na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chega a 65 pontos e aparece em terceiro lugar. O resultado agrava a situação dos gaúchos na luta contra o rebaixamento e representa um tropeço inesperado para a equipe mineira na reta final da competição.

O primeiro tempo começou equilibrado, com o Cruzeiro criando a primeira oportunidade de perigo aos seis minutos quando Gabi arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave. A partir daí o Juventude assumiu maior protagonismo e chegou à frente no placar.

Aos oito minutos, Marcelo Hermes aproveitou avanço pelo lado esquerdo e finalizou em chute que teve trajetória de cruzamento, surpreendendo a defesa e abrindo o marcador.

Sete minutos depois do primeiro gol, Taliari foi lançado na área e, com frieza, encobriu o goleiro Cássio para ampliar. A equipe da casa explorou transições rápidas e ações pelas laterais, enquanto o Cruzeiro demorou a encontrar fluidez ofensiva.

Antes do intervalo o Cruzeiro conseguiu reduzir a desvantagem em uma jogada de bola parada. Aos 41 minutos, William levantou na área e Miguel Sinisterra ganhou por cima na cabeçada, diminuindo para a equipe visitante e levando outros momentos de pressão ao final do primeiro tempo.

Na etapa final o Cruzeiro reagiu mais cedo. Aos sete minutos Japa lançou em profundidade para Kaiki, que invadiu a área e cruzou com precisão. Kaio Jorge apareceu no segundo poste e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, deixando tudo igual. A partir do empate o jogo cresceu em intensidade, com ambas as equipes buscando o controle do ritmo e variando entre momentos de ataque organizado e ações de transição.

Aos 13 minutos do segundo tempo o Juventude voltou à frente em lance que começou com Marcelo Hermes lançando para a área, Mandaca ganhou no alto e ajeitou de cabeça para Taliari, que finalizou e consolidou mais um gol de aproveitamento dentro da área.

Já no fim da partida, aos 39 minutos, Bolasie cruzou pela esquerda, Abner teve dificuldade para afastar e a bola sobrou livre para o artilheiro Kaio Jorge, que empurrou para o gol e decretou o 3 a 3.

No próximo domingo o Juventude enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro às 16h, enquanto o Cruzeiro visita o Corinthians no Mineirão às 20h30.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 3 CRUZEIRO

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo (Alan Ruschel) e Marcelo Hermes; Caíque (Sofrza), Jadson, Luis Mandaca (Ewerthon) e Nenê (Abner); Rafael Bilu (Giovanny) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

CRUZEIRO - Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Silva (Ryan Guilherme), Lucas Romero e Matheus Henrique (Japa); Sinesterra (Bolasie), Gabigol e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Marcelo Hermes, aos 8, Gabriel Taliari, aos 15 e Sinisterra, aos 41 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos 7 e 39, e Gabriel Taliari, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nenê, Luis Mandaca e Alan Ruschel (Juventude) Matheus Henrique (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 96.910,00.

PÚBLICO - 12.116 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FÓRMULA 1

Justiça inglesa acata ação de Felipe Massa por Singapuragate e caso vai a julgamento

A partir de agora provas poderão ser geradas e juntadas e testemunhas serão ouvidas na Inglaterra

20/11/2025 11h30

Massa quer o reconhecimento do prejuízo financeiro sofrido pela perda do título mundial de 2008

Massa quer o reconhecimento do prejuízo financeiro sofrido pela perda do título mundial de 2008 Reprodução/Divulgação Fórmula 1

A Justiça da Inglaterra acolheu a ação de Felipe Massa contra a Formula One Management (FOM), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Bernie Ecclestone por causa do Singapuragate, caso ocorrido em 2008 em que Nelsinho Piquet bateu propositadamente seu carro para beneficiar o companheiro de equipe, Fernando Alonso, por ordem dos chefes da Renault.

A decisão da corte permite o prosseguimento da ação para julgamento. Ou seja, a partir de agora provas poderão ser geradas e juntadas e testemunhas serão ouvidas na Inglaterra.

"Esta é uma vitória extraordinária, um dia muito importante para mim, para a justiça e para todos os apaixonados pela Fórmula 1", afirmou Massa, completando.

Neste tribunal, Massa quer o reconhecimento do prejuízo financeiro sofrido pela perda do título mundial de 2008, além de uma declaração de que a FIA deveria reconhecê-lo como campeão.

"O Tribunal reconheceu a força do nosso caso e não deixou que os réus abafassem a verdade sobre 2008. O acidente proposital me tirou um título mundial e as autoridades da época preferiram encobrir os fatos em vez de defender a integridade do esporte. Eles fizeram de tudo para impedir o processo, mas a nossa luta é por justiça e hoje demos um passo decisivo.

A verdade prevalecerá no julgamento. Vamos investigar tudo a fundo. Cada documento, cada comunicação, cada evidência que revele a conspiração entre os réus será apresentada.

Estou mais determinado e confiante do que nunca! Quando toda a verdade vier à tona, a justiça será feita. Por mim, pelos brasileiros, pelos tifosi, por todos os fãs do automobilismo, que merecem um esporte íntegro, e pelo próprio futuro da Fórmula 1.

Agradeço profundamente à minha equipe jurídica, pelo trabalho brilhante e pela confiança inabalável, à minha família, pelo apoio constante, e a Deus, que sempre me guiou e sustentou a minha fé. Vamos até o fim, juntos!", declarou Massa.

Entenda o caso

O brasileiro reivindica o troféu na Justiça por causa da batida proposital de Nelsinho Piquet, da Renault, que causou a entrada do carro de segurança na 14ª volta da corrida e favoreceu Fernando Alonso, companheiro de Nelsinho, no GP de Singapura.

A colisão fez o então piloto da Ferrari ir aos boxes trocar os pneus e terminou com um incidente com a mangueira de combustível que o fez chegar em 13º. O campeão foi Hamilton, que marcou seis pontos naquele GP e venceu o Mundial com um de diferença.

Anos após a morte de Max Mosley, presidente da FIA de 1993 a 2009, Ecclestone teria dito ao F1 Insider que ele e o antigo dirigente decidiram não fazer nada após as denúncias vindas da própria família Piquet, em 2009, para "proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo". Familiares de Nelsinho apontavam a uma cobrança da equipe para ele bater de propósito.

A revelação era clara no sentido de que a comprovação da ordem para o acidente anularia a corrida de Singapura. Isso faria com que a classificação do campeonato tivesse Massa no primeiro lugar.

 

