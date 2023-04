Finalistas do Estadual serão conhecidos neste domingo

Jogadores do Operário treinam para enfrentar o time do Dourados neste fim de semana - Foto: Gerson Oliveira

O torcedor sul-mato-grossense conhecerá os finalistas do Campeonato Estadual na tarde deste domingo. Os confrontos de volta das semifinais, entre Dourados e Operário e entre Costa Rica e Ivinhema, além de definirem a final, também valerão vaga para os clubes na Copa do Brasil de 2024.

A partir das 15h deste domingo, o Costa Rica entrará em campo no estádio Laertão para enfrentar o Ivinhema. No mesmo dia e horário, o Dourados receberá o Operário no estádio Douradão.

Nos primeiros confrontos da fase semifinal, que ocorreram na semana passada, o Operário e o Costa Rica saíram na frente da disputa pela vaga na final, vencendo seus adversários em partidas realizadas em Campo Grande e no município de Ivinhema.

Com a vantagem construída fora de casa, o técnico do Costa Rica, Alexandre Silveira Finazzi, acredita que o time deve buscar manter a atenção na partida de volta.

“Nos sabíamos que seria um jogo difícil lá, fomos na intenção de não perder a vantagem do empate, mas conseguimos ampliar um pouco a vantagem. Mas temos de estar atentos no futebol, para não deixar acontecer o relaxamento natural que ocorre quando você consegue um resultado positivo”, disse Finazzi.

Sabendo do poder ofensivo do adversário Ivinhema, Finazzi espera um jogo difícil pela frente no estádio Saraivão.

“O jogo é muito equilibrado, eles têm uma boa equipe, fizeram muitos gols nos últimos jogos, então, temos de ter atenção total para conseguir passar para a final, alcançando o objetivo do clube que é a classificação a Copa do Brasil”, acrescentou o treinador do Costa Rica.

Já para o treinador do Operário, Celso Rodrigues, o time encara o Dourados com muito respeito, pois o clube douradense vem fazendo uma das melhores campanhas do Estadual.

“Encaramos com muito respeito o nosso adversário, pela qualidade que tem, mas nós vamos jogar em busca daquilo que acreditamos ser possível, que é sair com resultado positivo”.

Sobre o primeiro confronto, em que Operário venceu o Dourados, por 2 a 1, no estádio Jacques da Luz, Celso enfatiza que a partida foi difícil e dentro do esperado.

“Tivemos um jogo difícil, sabíamos que seria assim, até porque eles conquistaram a maior numeração de pontos na tabela, além da qualidade dos jogadores – conhecemos alguns. Esse tipo de jogo sempre será com esse nível de competitividade, muito equilibrado dos dois lados.

Procuramos aproveitar as oportunidades para fazer nossos gols, e sabemos que ainda está em aberto. Foi um grande jogo, e vamos para Dourados com essa pequena vantagem, a conquista da vitória foi importante”, declarou o treinador.

O Dourados, que está em busca da classificação para sua primeira final na primeira divisão do Estadual, realizou os últimos treinamentos desta semana com portões fechados para imprensa e torcedores.

A equipe jogará a decisão no estádio Douradão sem um dos seus principais jogadores: o meio-campista Dandan (Daniel Lopes) foi expulso da primeira partida contra o Galo e desfalcará o time douradense no jogo de volta.

JOGOS DE IDA

O Operário recebeu, em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz, no sábado, o Dourados Atlético Clube e ganhou do time do interior por 2 a 1.

Já o Costa Rica foi até o município de Ivinhema para encarar o time da casa e saiu do estádio Saraivão com o placar positivo, vitória por 1 a 0.

Os gols da partida entre Operário e Dourados saíram ainda na primeira etapa: pelo Galo, o atacante Kaique abriu o placar, aos 21 minutos, e Johnny ampliou a vantagem, 3 minutos depois.

Correndo atrás do resultado, o time Douradense conseguiu diminuir a desvantagem no fim do primeiro tempo, aos 42 minutos, com gol de Diego Alemão.

Mesmo jogando fora dos seus domínios, o Costa Rica Esporte Clube conseguiu vencer o Ivinhema no primeiro confronto entre as equipes nas semifinais.

O gol da vitória do Costa Rica só foi sair no segundo tempo da partida, em jogo bem equilibrado e estudado por ambas as equipes. Após cobrança de falta na área, o zagueiro João Vitor, do Costa Rica, subiu mais alto que os jogadores do Ivinhema e marcou o gol da vitória de cabeça.