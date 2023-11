Jogadoras do Operário contra time do Corumbaense em partida válida pela primeira fase do Campeonato Estadual Feminino - DIVULGAÇÃO

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino chegou na reta final, e neste fim de semana as partidas de volta da semifinal decidirão quais equipes vão disputar o título de campeã do Estadual Feminino, além da vaga para o Campeonato Brasileiro A3 de 2024.

No dia 11, a equipe do Corumbaense recebeu em casa, no Estádio Arthur Marinho, o Comercial e surpreendeu ao vencer o jogo, por 5 a 0. Os gols do Carijó da Avenida foram marcados por Barbara Marques (2x), Beatriz Tingo, Brenda Castello e Sandymara.

Em Ribas do Rio Pardo, o Pinheiros, equipe da cidade, enfrentou o Operário de Campo Grande, e o Galo venceu, por 3 a 0. Os gols do Operário foram marcados pela Ana Jéssica, Letícia Torres e Rivena Gomes.

As equipes classificadas pelo grupo A da competição abriram uma boa vantagem de gols para os confrontos de volta, que serão realizados em rodada dupla na Capital.

Ambas as partidas ocorrerão no Estádio Olho do Furacão, no Bairro Los Angeles, já neste domingo. O Operário enfrenta o Pinheiros às 8h, e logo após a partida, às 10h, o Comercial entra em campo em busca de reverter a desvantagem contra o Corumbaense.

CARIJÓ DA AVENIDA

Em entrevista ao Correio do Estado, a treinadora do Corumbaense, Mariana Carvalho, apontou que o grande resultado no jogo de ida contra o Comercial foi marcado pelo forte calor em Corumbá.

“O jogo em casa foi marcado pelo forte calor em nossa cidade, e acredito que isso possa ter sido determinante para o resultado. Estávamos preparadas para enfrentar uma grande equipe, que tem atletas muito boas. A concentração para fazer uma boa partida e o respeito pelo jogo foram fundamentais para que tivéssemos o mesmo empenho do início ao fim”, disse Mariana sobre a goleada.

Agora, o foco do Corumbaense, que entra como favorito para a partida de volta, é manter o bom desempenho para evitar reviravoltas. “Estamos trabalhando muito a cabeça de nossas atletas para que possamos fazer um bom jogo, com respeito à equipe adversária, que tem a mesma vontade de estar na grade final”, declarou.

Essa é apenas a segunda vez que o Corumbaense disputa o Estadual Feminino. Mas em pouco tempo, o Carijó da Avenida já poderá realizar um grande feito, que é ser finalista da competição. Até agora,

a campanha do time é de cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota.

“Chegar na final é um sonho, além de ser um grande feito. Nós que somos do interior sabemos bem que muitos talentos ficam esquecidos por aqui, e levar o futebol feminino de Corumbá para essa final é entender que todo trabalho duro vale a pena, e desde o início esse foi o lema”, acrescentou

a treinadora.

OPERÁRIO

O Operário é bicampeão consecutivo do Estadual Feminino (2021 e 2022) e neste ano busca o tricampeonato. Ao Correio do Estado, o técnico da equipe, Julianderson Baptista, analisou a campanha do time até aqui.

“O Operário feminino vem fazendo um excelente trabalho nos últimos anos. Sou grato por estar nesse projeto desde 2021, em que conseguimos conquistar diversos títulos nesse período. E isso graças às gestões dos presidentes e do diretor Edgar, que estão sempre apoiando o futebol feminino em MS”, opinou Julianderson.

Sobre o confronto contra o Pinheiros, o treinador acredita que o elenco deve usar a vantagem conquistada com sabedoria. “Nossas atletas vêm fazendo um excelente trabalho na semana, estão todas focadas e comprometidas em fazer o melhor em campo nesse jogo de volta. Claro que temos a vantagem, mas ressalto que o time do Pinheiros é uma excelente equipe, então teremos que usar a vantagem com sabedoria para conseguir busca a vaga para final”, descreveu.

Atualmente, o Galo é a equipe que mais marcou gols no Estadual Feminino, balançando as redes 26 vezes em cinco jogos. A artilheira da competição é Ana Jéssica, atacante do Operário que marcou

12 gols. Outra jogadora do Galo que também está entre as artilheiras da competição é Aninha Ramires, que marcou seis gols.

SAIBA

Na edição do ano passado do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino, o Operário e a Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão (Serc) disputaram a final, além da vaga do Campeonato Brasileiro

A3 Feminino deste ano.