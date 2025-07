Flamengo e Inter vence na volta do Brasileirão

Diante de um bom público no Maracanã, o Flamengo derrotou o São Paulo e se manteve na lideranã do Brasileirão

O Brasileirão, finalmente, retornou neste sábado, e com vitórias do Flamengo e do Internacional. O time carioca derrotou o São Paulo por 2 a 0 e se manteve na liderança. Os gaúchos fizeram seu gol da vitória somente nos acréscimos da segunda etapa.

E o duelo que marcou a volta da competição foi entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã. A partida válida pela 13ª rodada da competição opôs os rivais que estão em contextos bem diferentes na competição. As situações se mantiveram graças ao placar de 2 a 0, construído com uma pintura de Luiz Araújo e outro de Wallace Yan.

O resultado manteve o time carioca na liderança isolada, com 27 pontos, três acima do Cruzeiro, que entrará em campo no domingo. O São Paulo figura na modesta 14ª colocação, com 13 pontos.

O Mundial de Clubes teve significados diferentes para Flamengo e São Paulo. Para os cariocas, foi um belo teste, com direito a vitória imponente sobre o Chelsea - que, neste domingo, disputa a final com o Paris Saint-Germain. Para os paulistas, que ficaram no Brasil, foi tempo de recalcular a rota no Brasileirão com um novo comandante já bem conhecido da torcida: Hernán Crespo.

Jogando com um Maracanã lotado, foi o Flamengo quem ditou o ritmo desde o apito inicial. O São Paulo sequer conseguiu sair jogando do seu campo de defesa. O goleiro Rossi foi um espectador de luxo dentro de campo, assistindo seus companheiros manter a posse de bola com tranquilidade. A saída precoce de Alex Sandro, machucado, para a entrada de Ayrton Lucas, pouco mudou o roteiro para as duas equipes.

Com desfalques importantes de nomes como Luciano, Lucas e Calleri, restou a Oscar tentar assumir o protagonismo tricolor. Sem sucesso. O camisa 8 não conseguiu organizar a equipe e fazer a bola circular. Se não fosse por Rafael, a "tragédia" teria sido maior para o São Paulo.

A primeira etapa expôs a Crespo a fragilidade do elenco são-paulino, especialmente diante de um rival tão qualificado como o Flamengo. O time visitante ficou na defensiva a maior parte do tempo e em nada ameaçou a meta flamenguista, exceto por um lance em que Rossi se atrapalhou, mas André Silva não conseguiu aproveitar a oportunidade.

Nenhum dos treinadores promoveu alterações no intervalo. Porém, Ayrton Lucas se envolveu em lance com Enzo Díaz e acabou levando a pior, com um corte na canela. Justo ele que entrou no lugar de Alex Sandro no começo de jogo. Varela, que é lateral-direito, passou a jogar pela esquerda vindo do banco de reservas.

Aos 15 minutos da segunda etapa, Luiz Araújo mudou o roteiro. Premiado pela insistência, o Flamengo abriu o placar com um belo chute do camisa 7, que finalizou da entrada da área após receber de Wesley. Foram 18 finalizações dos cariocas até a primeira ser efetivada com sucesso. Rafael nada pôde fazer para evitar o golaço.

Wallace Yan, que entrou no lugar de Arrascaeta, fechou a conta aos 50 minutos. O jogador cria da base rubro-negra incendiou o Maracanã com mais de 60 mil torcedores, o maior público do Brasileirão deste ano até o momento.

O São Paulo é o time que mais empatou no Brasileirão até agora. Diferente de outras situações, a igualdade no Rio neste sábado até poderia ter sido ser celebrada, visto que o time paulista sofreu bem mais que o Flamengo no jogo. Graças à competência de Luiz Araújo, não foi isso que aconteceu. O placar de 2 a 0 saiu barato.

Os dois times voltam a campo na próximo quarta-feira, dia 16. A equipe de Crespo visita o Red Bull Bragantino, enquanto os comandados de Filipe Luís encaram o Santos de Neymar na Vila Belmiro.

INTER E VITÓRIA

Na sua volta ao Campeonato Brasileiro, o Internacional não jogou bem, sofreu muito, mas superou o Vitória por 1 a 0, com gol aos 46 minutos do segundo tempo. Bruno Tabata foi o herói da equipe gaúcha neste sábado, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada. O atual campeão gaúcho foi vaiado várias vezes, mas no final quebrou um jejum de seis jogos sem vencer. Por enquanto, o Inter saltou da 17ª para a 13ª posição, com 14 pontos.

O Vitória criou mais chances de gols no segundo tempo, mas acabou castigado nos acréscimos. Com isso completou sete jogos sem vencer, caindo para a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Este jogo marcou a estreia do técnico Fábio Carille, que estreou no lugar de Thiago Carpini, demitido na quinta-feira.

A promessa do técnico Roger Machado de que o Inter iria iniciar a recuperação, tão necessária no Brasileirão, não acompanhou o futebol do time dentro de campo.

Armado no esquema 4-3-3, mostrou muita lentidão na saída de bola, facilitando a marcação do Vitória, armado com três volantes na frente da linha de quatro defensores.

Bem posicionado em campo, o Vitória ficou na espera de aproveitar alguns erros defensivos do time gaúcho. Desta forma, deu susto duas vezes, mas sem levar perigo ao goleiro Rochet.

O Inter tentou várias vezes fazer as inversões laterais, mas não conseguiu chegar perto da grande área baiana. Tanto que só criou uma chance de perigo aos 39 minutos. Carbonero viu Alan Patrick pelo lado esquerdo da área e o meia fez o giro rápido. O toque para trás foi perfeito, porém, Wesley bateu por baixo e isolou a bola por cima do travessão.

O time da casa voltou para o segundo tempo com a determinação de transformar a maior posse de bola em vantagem numérica. Depois de "alugar" o campo defensivo adversário, Roger Machado ainda fez uma substituição arrojada, tirando o volante Bruno Henrique para a entrada do atacante Enner Valência.

Mas o Vitória quase abriu o placar aos 27 minutos, quando a bola sobrou na pequena área para Renzo López, que chutou em cima de Rochet, em sua primeira defesa no jogo. Três minutos depois, Enner Valencia perdeu uma chance de ouro ao subir sozinho de cabeça e mandar a bola do lado da trave direita.

O Inter pressionava, mas de forma desordenada. Num erro de Victor Gabriel, que errou o domínio de bola, Enzo López ficou com a sobra e chutou em diagonal. Rochet se esticou e desviou com um tapinha na bola. O vitória continuou em cima e Maykon chutou da esquerda e Rochet espalmou para escanteio.

Mas o imprevisível aconteceu aos 46, quando, enfim, saiu o gol dos anfitriões. Após levantamento na área do Vitória, a defesa rebateu e a sobra, na linha da área, ficou para Bruno Tabata. Ele bateu de perna esquerda e acertou o ângulo esquerdo de Lucas Arcanjo. Um belo gol.

Pela 14ª rodada, na próxima quarta-feira, o Inter vai enfrentar o Bahia, em Salvador, enquanto o Vitória vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no estádio Engenhão.