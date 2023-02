Flamengo e Real Madrid já tem adversários definidos para as semifinais do Mundial de Clubes

Sul-Mato-Grossense

Operário e Costa Rica disputam liderança do Grupo A

Quatro partidas movimentam a terceira rodada do Sul-Mato-Grossense neste fim de semana. Vitorioso no clássico diante do Comercial, o Operário recebe o Costa Rica Esporte Clube (Crec), no próximo domingo (5), às 15h, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

No mesmo horário, a Serc Chapadão busca se recuperar da derrota no clássico do bolsão, revés por 2 a 0 diante do Crec e vai até Coxim, onde enfrenta os donos da casa no Estádio André Borges.

Invictos na competição, Galo e Cobra-Norte disputam a liderança do Grupo A, ao passo que o Coxim, no mesmo grupo, busca a segunda vitória consecutiva no certame. Na última quarta (1º), o clube bateu o Comercial por 1 a 0 em Campo Grande.

Pelo Grupo B, o Ivinhema recebe o Dourados, no Saraivão, também no domingo, às 15h. Em situação semelhante a de Operário e Crec, os clubes brigam pela liderança isolada da chave, que conta com o confronto entre Operário Caarapoense e Aquidauanense, jogo simultâneo, a ser disputado no Carecão, Estádio Municipal de Caarapó.

Projeção

Mesmo em fase inicial de torneio, os clubes que venceram na estreia podem dar um passo importante rumo à classificação, caso vençam seus confrontos do fim de semana, casos de Operário, Costa Rica, Ivinhema, Coxim e Dourados. Por outro lado, Comercial (de folga neste domingo), Operário de Caarapó e Serc Chapadão seguem zerados na competição.

Ao Correio do Estado, o sul-chapadense Marcus Vinícius disse não acreditar que a Serc se mantenha na primeira divisão neste ano. “Até hoje não como conseguem se manter. Todo ano montam um time horrível, comandado por um técnico péssimo, sempre”, destacou. Para o torcedor, este é um dos piores elencos já montados pela equipe. “Não escaparemos neste ano, de todos os times montados pelo clube, este é o pior”, finalizou.

À reportagem, o diretor esportivo da Serc, Paulo Henrique Gonzaga, disse que o revés inicial da equipe ocorreu em razão do elenco ser montado às pressas. "Tínhamos apenas quatro jogos com o grupo antes da primeira rodada. Iremos até Coxim neste final de semana em busca da vitória e nada menos que isso. Ao contrário do que pensam, buscaremos a classificação e título neste ano”, destacou o dirigente.

Cabe destacar que o certame é dividido em dois grupos de cinco equipes que duelam em sistema de turno e returno em busca da classificação às oitavas. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam ao passo que o lanterna de cada chave será rebaixado.