Flamengo oficializa Pedro fora contra o Racing e voltas de Léo Ortiz, Alex Sandro e De La Cruz

Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/10/2025 - 23h00
A pequena esperança do torcedor flamenguista em contar com o centroavante Pedro no jogo de volta com o Racing, pelas semifinais da Copa Libertadores, chegou ao fim nesta segunda-feira. Com fratura no antebraço, o atacante está fora dos relacionados que vão à Argentina para o duelo decisivo de quarta.

Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0, gol já no fim da partida no Maracanã. Mesmo o problema sendo grave, o clube optou por não confirmar a ausência do jogador sob esperança de coneguir escalá-lo com uma tala no local.

Mas após alguns dias de avaliações internas, os médicos admitiram que seria um risco gigante colocá-lo em campo com o problema. A ideia também pode ser descartada para jogos do Brasileirão, com o camisa 9 podendo perder a reta final da temporada.

O técnico Filipe Luís, por outro lado, contará com retornos de jogadores importantes que não estiveram na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no sábado, pelo Brasileirão. O zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante uruguaio De La Cruz viajam com o grupo para a decisão em Avellaneda.

Léo Ortiz sofreu um trauma contra o Palmeiras, há uma semana, e apesar de vir treinando normalmente, acabou poupado no Brasileirão, assim como Alex Sandro, fora diante do Fortaleza por controle de carga. Já De La Cruz foi baixa por causa de um quadro de virose, com estado febril.

Depois de escalar Bruno Henrique na posição de centroavante diante dos cearenses apesar do pedido do jogador para não atuar mais na posição, Filipe Luís deve ter apenas o substituto de Pedro na Argentina como dúvida.

PONTO A PONTO

Flamengo tropeça e Palmeiras pode abrir na liderança do Brasileirão

Fortaleza vence o Rubro-negro por 1 a 0 em casa, com gol de Breno Lopes, ex-atacante do Verdão

26/10/2025 10h30

Breno Lopes marca e Fortaleza bate o Flamengo na luta contra a degola

Breno Lopes marca e Fortaleza bate o Flamengo na luta contra a degola Foto: Mateus Lotif/FEC

O torcedor do Flamengo esperava acordar na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Faltou, porém, combinar com o Fortaleza. A derrota rubro-negra para o Leão do Pici, por 1 a 0, na noite de sábado (25), na Arena Castelão, foi comemorada também pelo Palmeiras, que não apenas manteve o primeiro lugar como pode abrir distância na ponta da tabela ainda neste domingo (26).

A equipe carioca tem os mesmos 61 pontos do Verdão, mas fica atrás pelo número de vitórias. Às 20h30 (horário de Brasília), o Alviverde recebe o Cruzeiro, terceiro colocado, no Allianz Parque, em São Paulo. Em caso de triunfo, a equipe paulista recupera a vantagem de três pontos que tinha para o rival antes desta 30ª rodada. Já os mineiros, se vencerem, diminuem para dois pontos a diferença para Palmeiras e Flamengo e deixam a briga pelo título mais embolada.

O Fortaleza, por sua vez, ganhou respiro na luta pela permanência na elite do Brasileirão. A equipe cearense foi a 27 pontos, no 18º lugar, a quatro pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que reúne as quatro piores campanhas da competição (o chamado Z-4). O Leão do Pici pode ser ultrapassado pelo Juventude (26 pontos), que visita o Grêmio neste domingo, às 16h, na Arena tricolor, em Porto Alegre.

O gol da vitória dos anfitriões saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, com Breno Lopes. O atacante - ironicamente, ex-Palmeiras - recebeu na intermediária pela direita, avançou e chutou rasteiro e cruzado, de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Agustín Rossi. O Flamengo pressionou atrás da virada ou, pelo menos, do empate, mas o Tricolor resistiu e garantiu os três pontos, para delírio da torcida local - e do Palmeiras.

Mais jogos de sábado

Quem também comemorou o resultado da Arena Castelão foi o Mirassol. Sensação do Brasileirão, os paulistas bateram o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife. O Leão do interior, caçula da Série A e quarto colocado, chegou a 55 pontos e está a seis de Flamengo e Palmeiras - mas com um jogo a mais que o Rubro-Negro carioca e dois a mais que o Verdão. Os pernambucanos, com 17 pontos, continuam na última posição.

O Sport perdeu o meia Matheusinho logo aos 20 minutos, expulso. Sete minutos depois, o Mirassol aproveitou a vantagem numérica e saiu na frente com Negueba. Os donos da casa conseguiram igualar aos 37, com o também atacante Derik Lacerda, de cabeça. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, porém, o meia Guilherme Marques deu o triunfo aos paulistas.

O Ceará, por sua vez, lamentou a vitória do Fortaleza. E não somente pela rivalidade. É que o Vozão perdeu do Atlético-MG por 1 a 0, em confronto direto para se distanciar do Z-4. O volante Alan Franco balançou as redes da Arena MRV, em Belo Horizonte, aos 23 segundos do primeiro tempo, marcando o gol mais rápido do Brasileirão. O Galo agora tem 36 pontos e subiu para 12º. O Alvinegro cearense, com 35 pontos, caiu para 14º.

Outro time em situação complicada no Brasileirão é o Internacional, superado pelo Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. O lateral Samuel Xavier, aos 15 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória tricolor no Rio de Janeiro. Os cariocas foram a 44 pontos, em sétimo, a dois pontos do Botafogo, última equipe na zona de classificação à próxima Libertadores, que envolve os seis primeiros colocados (o chamado G-6). O Colorado, com 35 pontos, continua perto do Z-4, na 15ª posição.

Primeiro time dentro do Z-4, o Vitória teve a chance de dormir fora da zona de rebaixamento, mas foi derrotado em casa pelo Corinthians, por 1 a 0. O Timão teve Breno Bidon expulso aos 33 minutos da etapa final, mas chegou ao triunfo no Barradão, em Salvador, mesmo com um a menos, com o gol do também volante Charles, aos 41.

O Alvinegro soma 39 pontos, na décima posição. O Rubro-Negro baiano segue na 17ª posição, com os mesmos 31 pontos do Santos, mas ficando atrás por ter uma vitória a menos. Neste domingo, o Peixe encara o Botafogo às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e pode aproveitar a derrota do Leão para se afastar do Z-4. O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

Na última partida de sábado, o São Paulo freou a sequência de três derrotas seguidas e venceu o Bahia por 2 a 0, no Morumbis. O atacante Luciano - que chegou ao centésimo gol pelo clube - e o volante Damián Bobadilla marcaram para o time da capital paulista, que foi a 41 pontos, na oitava posição. O Esquadrão de Aço, que buscava a terceira vitória consecutiva, permanece com 49 pontos, em quinto.

DISPUTADO

Após rodada decisiva da Série B, participantes da 1ª divisão de 2026 estão definidos

Os dois primeiros colocados, CR Aquidauana e Bataguassu, se enfrentaram neste sábado (25) e resultado deixou título para o próximo final de semana

26/10/2025 09h00

CR Aquidauana venceu o AA Bataguassu por 2 a 1 e subiu para a elite do futebol sul-mato-grossense

CR Aquidauana venceu o AA Bataguassu por 2 a 1 e subiu para a elite do futebol sul-mato-grossense Foto: Arthur Gust

O CR Aquidauana e AA Bataguassu se enfrentaram neste sábado (25), no Estádio Noroeste, pela 9ª rodada da Série B do Sul-Mato-Grossense e, com gols de Marcos Papa e Pedro Neto, o Tricolor Pantaneiro conseguiu o acesso à primeira divisão do Estadual na sua primeira temporada no futebol profissional.

Com promoção garantida e invicto, o Bataguassu estava preparado para faturar o título da competição com uma rodada de antecedência. Porém, do outro lado, o CR Aquidauana precisava de uma simples vitória diante da sua torcida para garantir a classificação à elite do futebol estadual.

Em um primeiro tempo pouco movimentado, as equipes foram para o vestiário sem gols, deixando toda a emoção para a etapa final. Logo no começo do segundo tempo, o meia do time bataguassuense Marcos Vinicius bateu com o braço na bola e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Pedro Neto converteu e abriu o placar para o mandante.

Já na reta final da partida, aos 35 minutos, o artilheiro Marcos Papa fez o segundo do time da casa, após cobrança de escanteio e antecipação na primeira trave, ele venceu os defensores adversários pelo alto e, de cabeça, marcou seu sétimo gol na competição.

Nos acréscimos, Chileno acertou um belo chute de fora da área e descontou para o Bataguassu, mas já era tarde demais. Mais três pontos para o CR Aquidauana e acesso conquistado. Com a vitória, as equipes empataram na liderança do campeonato, com 20 pontos cada, mas pelo critério de desempate, o Bataguassu está à frente por ter um saldo de gols melhor (12 a 10).

Nas redes sociais, o clube comemorou a promoção à elite sul-mato-grossense. “Hoje, o Portal do Pantanal volta ao topo — e esse é só o começo de uma nova era! Este acesso é o reflexo de um clube que pensa grande, cresce com responsabilidade e segue firme na construção de um futuro cada vez mais forte”.

Vale lembrar que o CR Aquidauana vai ocupar na Série A uma das vagas deixadas por outro clube da cidade, o Aquidauanense, que foi rebaixado no Estadual deste ano após acumular apenas quatro pontos em nove jogos e ficar na última posição.

Com os dois acessos definidos, irão jogar a primeira divisão em 2026 os seguintes clubes:

  • Operário (atual campeão)
  • Ivinhema
  • SAF Pantanal
  • Corumbaense
  • Naviraiense
  • Águia Negra
  • Costa Rica
  • Dourados AC
  • CR Aquidauana
  • AA Bataguassu

Jogam ainda esta rodada Maracaju e Comercial, que se enfrentam neste domingo (26), às 15h, no Estádio Loucão. Ambos não possuem mais chances de subir.

Última rodada

No próximo sábado (1º), a 10ª e última rodada será definitiva para decidir o campeão da Série B 2025, com as três partidas acontecendo de forma simultânea, às 15h. O AA Bataguassu recebe o Taveirópolis, atual 5º colocado. Já o CR Aquidauana também joga em casa contra o Maracaju. Enquanto isso, São Gabriel e Comercial irão apenas cumprir tabela no Laertão.

