AUTOMOBILISMO

Com o resultado deste sábado, piloto encerra sequência de corridas sprints deste ano com desempenho também dominante, vencendo quatro das seis edições da prova curta na temporada

Max Verstappen adotou a cautela após vencer a corrida sprint deste sábado, no GP de São Paulo de Fórmula 1. O tricampeão mundial afirmou que a tranquila vitória na prova curta, nesta tarde, não garante triunfo também na corrida de domingo. No ano passado, ele foi apenas o sexto colocado.



"Não há garantia de que amanhã será a mesma coisa que hoje", disse o piloto da Red Bull, que tem histórico irregular no Autódromo de Interlagos. Ele venceu 2019, foi o segundo colocado em 2021, mas esteve aquém do esperado na corrida da temporada passada. Foi o quarto na sprint e sexto na corrida de domingo.



Neste sábado, Verstappen revelou que aprendeu boas lições no GP brasileiro de 2022. "No ano passado, foi muito difícil para nós aqui. Hoje fui muito melhor. Foi uma questão de administrar os pneus e conseguimos fazer isso hoje. Aqui a degradação dos compostos costuma ser forte."





O holandês destacou também seu desempenho na largada. Ele partiu em segundo, mas deixou para trás o britânico Lando Norris antes mesmo da primeira curva, o "S do Senna". "Foi uma grande largada Acho que aprendemos muito durante a corrida. E espero que possamos fazer algo parecido amanhã."



Com o resultado deste sábado, Verstappen encerra a sequência de corridas sprints deste ano com um desempenho também dominante. Ele venceu quatro das seis edições da prova curta na temporada.

Pérez respira aliviado

O mexicano Sergio Pérez, parceiro de Verstappen na Red Bull, não escondeu o alívio pelo bom desempenho na corrida sprint. Ele terminou em terceiro, com direito a superar o inglês Lewis Hamilton, seu grande rival na briga pelo vice-campeonato do Mundial de Pilotos.



"Obviamente foi (um resultado) importante. Mas o mais importante é manter esse momento favorável. Tivemos um dia muito bom no final das contas e espero que amanhã, com a corrida principal, possamos consolidar um resultado forte", projetou o mexicano, que vem sendo pressionado a reagir nesta reta final da temporada.

Depois de São Paulo, os pilotos terão mais duas etapas para finalizar o campeonato.

Assine o Correio do Estado