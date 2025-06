Fluminense é estratégico, despacha a Inter de Milão e está nas quartas do Mundial de Clubes

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Os vigentes campeão e vice da Europa não foram capazes de superar times brasileiros no Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, foi a vez do Fluminense despachar a desbotada Internazionale com uma vitória por 2 a 0, com gols de Cano e Hércules, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Renato Gaúcho foi fundamental para a vitória do Fluminense. O treinador mexeu de forma providencial no time, adotou uma estratégia vitoriosa, sem se importar em provar teorias ou modelos de jogo imutáveis. O treinador adaptou a equipe a um adversário que é o atual vice-campeão europeu. A Inter, de fato, mostrou um futebol anêmico e decepcionante. Mal montada na defesa e sem articulação no ataque dificultou a vida do Fluminense somente nas últimas voltas do ponteiro.

O Fluminense agora aguarda por Manchester City ou Al-Hilal nas quartas de final. A partida acontece na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Camping World, em Orlando, Flórida. A equipe tricolor pode cruzar o caminho do Palmeiras na semifinal, caso ambos avancem.

Renato armou o Fluminense com três zagueiros, mas tal formatação tática não foi sinônimo de retranca. O jogo nem precisou ganhar ritmo para o placar ser inaugurado. O Fluminense mostrou desde os movimentos iniciais que estava disposto a surpreender. A equipe das Laranjeiras armou jogada pelo lado direito após recuperação de Martinelli, Arias cruzou, a bola desviou na marcação e ficou na medida certa para Cano, que, em seu 200º jogo com a camisa tricolor, mergulhou de cabeça para colocar a bola no fundo do gol de Sommer, aos 3 minutos.

Dos quatro jogos que disputou neste Mundial, em três a Internazionale largou atrás no placar. No retrospecto havia o empate com o mexicano Monterrey e a virada sobre o Urawa Reds, do Japão. O time de Milão pecava pela ansiedade, não conseguia encontrar muitos espaços para finalização, deixando o Fluminense mais confortável.

Aos 39 minutos, o Fluminense deu as caras novamente no jogo. A chave para incomodar a Inter era o lado esquerdo da defesa da equipe italiana. Em uma jogada desenhada por esse setor, Ignácio chegou a marcar o segundo gol. O lance, porém, foi anulado por impedimento.

Os holofotes nos minutos finais do primeiro tempo se voltaram ao técnico Renato Gaúcho, que atrasou a reposição de bola pela Inter de Milão e causou revolta em Mkhitaryan. O armênio peitou o comandante tricolor e uma confusão breve se armou. A arbitragem puniu Renato com cartão amarelo.

A Internazionale voltou para o segundo tempo com os mesmos defeitos: defesa e meio-campo congestionados e ataque despovoado Já o Fluminense mostrou gana para brigar a cada bola pelo resultado positivo.

O clube de Milão se manteve inoperante no jogo, tal qual se mostrou ao longo de todo o Mundial de Clubes. Uma equipe sem criatividade e vontade de estar em campo. Fábio só suava por causa do forte calor de 32ºC, porque, se dependesse dos jogadores do conjunto nerazzurri, o goleiro do Fluminense não precisaria trabalhar.

Dominante, o Fluminense quase fez o segundo com Arias, em belo chute de média distante. Uma das poucas chances da Inter foi desperdiçada de forma impressionante por De Vrij aos 24 na pequena área. Depois desse lance, a equipe de Milão passou a explorar mais o campo de ataque e pressionar o Fluminense. Fábio, então, começou a fazer a diferença. A trave e a má pontaria dos jogadores da Inter também. Houve tensão no acréscimo, mas ainda houve tempo para o time das Laranjeiras ampliar. Hércules recebeu passe, entrou na área e fuzilou em chute cruzado para colocar o Fluminense nas quartas de final.

FICHA TÉCNICA

INTERNAZIONALE 0 x 2 FLUMINENSE

INTERNAZIONALE - Sommer; Darmian, De Vrij e Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries (Luis Henrique), Barella, Asllani (Sucic), Mkhitaryan (Carboni) e Di Marco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram (S. Esposito). Técnico: Cristian Chivu.

FLUMINENSE - Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Lima), Nonato (Hércules) e Renê; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Cano, aos 3 minutos do primeiro tempo; Hércules aos 48 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Asllani e Bastoni (Internazionale), Thiago Santos, Renato Gaúcho, Renê, Freytes e Cano (Fluminense).

ÁRBITRO - Iván Barton (El Salvador).

PÚBLICO - 20.030 presentes.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Bank of America Stadium, em Charlotte.

