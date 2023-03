Fluminense goleia o Bangu em Brasília e vai 'secar' Flamengo pela Taça Guanabara

O Fluminense fez sua parte e venceu o Bangu na tarde deste sábado, por 5 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, pela décima rodada da Taça Guanabara. Agora, terá que torcer contra o arquirrival Flamengo para seguir com chances de título. Ganso, Cano (duas vezes), Arias e Marrony marcaram os gols do jogo.



Com a vitória, o Fluminense se manteve na vice-liderança, agora com 22 pontos. Um ponto atrás do líder Flamengo. Para ser campeão da Taça Guanabara, o time das Laranjeiras terá que torcer para que o Flamengo perca para o Vasco, domingo, e depois vencer o próprio Flamengo na quarta, no Maracanã.



Já o Bangu conheceu sua terceira derrota consecutiva e aparece apenas em sétimo lugar, com 12 pontos, figurando ainda na zona de classificação para a Taça Rio.



Com bola rolando, o Fluminense não teve dificuldades para encaminhar a vitória ainda no primeiro tempo. Logo aos nove minutos, Ganso cobrou falta com categoria e acertou o ângulo do goleiro Matheus Santillo. A vantagem deu mais tranquilidade ao time de Fernando Diniz.



De pé em pé, o Fluminense envolveu o Bangu e seguiu tendo as melhores chances de gol. E o segundo saiu aos 23 minutos, quando Arias recebeu lançamento na direita e cruzou na medida para o artilheiro Cano completar para as redes, marcando seu oitavo gol no Estadual.



No segundo tempo, o Fluminense seguiu melhor e aumentou a vantagem. Aos 15 minutos, Martinelli foi derrubado por Patrick na área. No minuto seguinte, Arias foi para a cobrança e finalizou no canto direito. O goleiro acertou o canto, mas não evitou o terceiro gol.



Não demorou e o Fluminense voltou a ter outra penalidade, desta vez sofrida em Giovanni Manson. Aos 31, o artilheiro Cano cobrou no meio e fez seu segundo gol na partida, praticamente liquidando o confronto na capital federal.



Após o quarto gol, o Bangu subiu a marcação para tentar tirar o Fluminense do seu ataque, só que não conseguiu. O time das Laranjeiras seguiu com a bola nos pés e fez o quinto gol aos 46 minutos, em cabeceio de Marrony, dando números finais ao jogo.



Pela última rodada da Taça Guanabara, o Bangu volta a campo na quinta-feira, quando visitará o Vasco, às 19h30, em São Januário, no Rio. Já o Fluminense, na quarta-feira, enfrentará o Flamengo, às 21h10, no Maracanã.