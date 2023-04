Fórmula 1 confirma que corridas sprint não definirão mais grid de largada

SUL-MATO-GROSSENSE

Galo desperdiça chance de sair com a vantagem no Jacques da Luz

Com cerca de 2 mil torcedores no Jacques da Luz, primeiro jogo da final termina no 0 a 0 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em partida sem grandes chances de gols, sob chuva no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, primeiro jogo da final do Estadual entre Operário e Costa Rica, não saiu do 0 a 0.

Com presença em massa do torcedor Operariano, quase 2 mil torcedores compareceram para assistir a final. Porém o sentimento foi de frustração, já que o Galo desperdiçou a chance de abrir uma vantagem na disputa pelo bicampeonato.

O primeiro tempo de jogo o Operário jogando em casa, teve o domínio da posse de bola, em jogadas pela esquerda do campo, o atacante Kaique do Galo levou perigo a defesa do Costa Rica, com jogadas individuais o jogador buscou as chances de gol.

Porém com diversos erros de passe na construção das jogadas, várias chances foram desperdiçadas, e muitas das tentativas de finalizações de ambas as equipes, passaram por cima do gol.

Desde o fim do primeiro tempo até a metade do segundo, a chuva que caiu na tarde de domingo no Estádio Jacques da Luz, também dificultou o jogo técnico do Operário e do Costa Rica.

A Cobra do Norte que tem vantagem dos resultados iguais na final, e joga a última partida em Costa Rica, segurou como dava o Operário na segunda etapa.

A maior chance de gol saiu do pé do atacante Irapuan, do Galo, que recebeu a bola rasteira na área, e de carrinho finalizou ao gol, porém a tentativa parou na trave do goleiro Rodolfo, que pouco trabalho teve durante o jogo.

Com o placar final de 0 a 0 em Campo Grande, a final do Estadual segue em aberta para o jogo de volta, que será no próximo domingo(30), às 15h, no Estádio Laertão, em Costa Rica.

ANSIEDADE

Em entrevista para o Correio do Estado no final do jogo, o técnico do Operário Celso Rodrigues, comentou oque faltou para o Galo sair com um resultado positivo na partida de ida.

"A equipe propôs o jogo, teve a condição da posse de bola, chegou a frente, mas faltou talvez controlar a ansiedade no último terço, para que a gente tivesse uma melhor definição de jogada", disse o treinador.

Com este resultado o Operário continua sem vencer do Costa Rica neste Estadual, e sem marcar gols contra o time do interior. São três jogos contra a CREC, duas derrotas na fase de grupos, e agora um empate na final do campeonato.

"Todo jogo é bem estudado e equilibrado, e a equipe de Costa Rica vem de vitórias e empates também, é tudo estatística, temos que concentrar e focar naquilo que queremos, e vamos buscar o nosso objetivo em Costa Rica", acrescentou Celso Rodrigues.

BOM RESULTADO

Para o técnico do Costa Rica, Alexandre Finazzi, a partida terminou com um bom resultado para o CREC, já que o time decide em casa no jogo da volta.

"O jogo foi dificil, tivemos dificuldade na partida, mas em outros momentos fomos superiores, acho que o mais importante era a manutenção da vantagem aqui, já que vamos decidir em casa", disse Finazzi

A chuva que caiu em boa partida da partida, segundo o treinador, foi um empecilho para ambas as equipes. "Campo muito molhado devido a chuva, e a equipe deles veio para cima, então tinhamos que ter todo o cuidado na zaga, mas acho que o desempenho foi bom, estou contante com oque foi apresentado", declarou o treinador do Costa Rica.