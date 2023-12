Copinha 2024

Os representantes de Mato Grosso do Sul embarcam para São Paulo no dia 1º de janeiro.

As equipes do União ABC e do Ivinhema estão em reta final de treinamentos antes do embarque para a Copa São Paulo de Juniores. Os representantes de Mato Grosso do Sul embarcam para São Paulo no dia 1º de janeiro de 2024.

O União ABC vai jogar a “Copinha” pela quinta vez e tem como objetivo avançar na primeira fase. A melhor campanha da equipe foi em 2020, quando passou de fase, mas foi derrotado pelo Grêmio (RS) pelo placar de 2 a 1. A equipe de Campo Grande está no grupo 24, com sede em Barueri (SP). O CEU ABC enfrenta na primeira fase o Oeste (SP), Palmeiras, atual bicampeão, e Queimadense (PB).

Já o Ivinhema, que é estreante da competição, está no grupo 15, com sede em Tietê (SP). O Azulão do Vale está na mesma chave do Comercial de Tietê (SP), América (MG), atual vice-campeão, e o Capital (DF).

Conforme o regulamento da competição, a Copa São Paulo de Juniores conta com 128 equipes distribuídas em 32 chaves. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo. Os dois primeiros colocados avançam para as fases eliminatórias, sempre em jogo único até a final, marcada para o dia 25 de janeiro em São Paulo.



Confira abaixo a tabela da primeira fase na Copinha das equipes de MS



Grupo 15

4 janeiro, 12h (de MS) – Ivinhema x Comercial de Tietê (SP)

7 janeiro, 14h15 (de MS) – Ivinhema x América (MG)

10 janeiro, 12h (de MS) – Ivinhema x Capital (DF)

Grupo 24

4 janeiro, 14h15 (de MS) – União ABC x Oeste (SP)

7 janeiro, 19h (de MS) – União ABC x Palmeiras

10 janeiro, 13h45 (de MS) – União ABC x Queimadense (PB)