Gabigol anuncia saída do Flamengo e novo acerto com o Cruzeiro para 2025

DESTAQUE

Segundo o aplicativo especializado em estatística Sofascore, o volante Éderson é por nota o 11º melhor do país na competição continental e é o 3º melhor brasileiro no Campeonato Italiano

Destaque na Europa há dois anos, o campo-grandense Éderson parece estar vivendo o auge da sua curta carreira nesta atual temporada, fato constatado através de suas atuações nestes primeiros jogos, sendo o 11º melhor brasileiro na Liga dos Campeões (Champions League) e o 3° melhor brasileiro no Campeonato Italiano.

Segundo dados do Sofascore, aplicativo especializado em estatísticas esportivas, o volante da Atalanta (Itália) tem nota média de 7.15 na competição continental, o que lhe rende a 11ª maior nota entre os brasileiros e na frente de jogadores mais badalados, como Marquinhos, do Paris-Saint-Germain (França), Gabriel Jesus, do Arsenal (Inglaterra), e o xará Éderson, do Manchester City (Inglaterra).

Até este momento, sua equipe acumula duas vitórias e dois empates em quatro jogos na competição e Éderson foi titular em todas, além de ocupar a 9ª posição na classificação geral, à frente de equipes como Real Madrid (Espanha), Milan (Itália), Bayern de Munique (Alemanha) e Manchester City. Na última rodada, que aconteceu na quarta-feira (06), a Atalanta venceu o Stuttgart (Alemanha) por 2x0, fora de casa.

Ainda, em setembro deste ano, na 1ª rodada da Champions League, o volante foi eleito o melhor jogador da partida contra o Arsenal, confronto que terminou empatado em 0x0, mas sua valência em campo e o pênalti sofrido durante o jogo foram os destaques entre os jogadores que atuaram.

Além de boas atuações na Liga dos Campeões, o clube italiano também é destaque no campeonato nacional, onde está na terceira colocação, com 22 pontos, três atrás do líder Napoli, do qual a Atalanta "passou o carro" no último domingo (3), ao vencer por 3x0, em Nápoles (Itália). Neste jogo, o campo-grandense recebeu nota 8 e ficou no time da semana da competição.

Time da semana fornecido por Sofascore

Éderson acumula uma nota média 7.26 na competição, com um gol, uma assistência, 10 desarmes e 89% de precisão no passe, sendo assim, é o terceiro melhor brasileiro na liga, atrás dos compatriotas Bremer, da Juventus, e Dodô, da Fiorentina. Amanhã, domingo (10), a Atalanta volta a campo no Italiano e vai enfrentar a tradicional Udinese, atual oitavo colocado.

Última convocação

O volante Éderson foi convocado para a seleção brasileira para a disputa da Copa América, em junho. Porém, o campo-grandense só atuou em poucos minutos, na última partida da equipe na fase de grupos, no empate contra por 1x1 contra a Colômbia.

Na última convocação para a Data FIFA de novembro, o técnico da seleção brasileira Dorival Júnior não "lembrou" do sul-mato-grossense e chamou outros jogadores da mesma posição, foi o caso de Gerson, do Flamengo, André, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton (Inglaterra), Bruno Guimarães, do Newcastle (Inglaterra), e Andreas Pereira, do Fulham (Inglaterra). Confira os convocados para os próximos dois jogos da seleção:

Goleiros

Weverton

Bento

Éderson

Laterais

Danilo

Vanderson

Guilherme Arana

Abner

Zagueiros

Murillo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

*Éder Militão

Meias

Bruno Guimarães

Andreas Pereira

Gerson

André

Lucas Paquetá

Raphinha

Atacantes

Vinícius Júnior

Estevão

Luiz Henrique

Igor Jesus

Savinho

*Rodrygo

*Ambos se lesionaram na partida deste sábado (09) contra o Osasuna (Espanha) e devem ser cortados da lista

Atual campeão continental

Em maio deste ano, a Atalanta venceu o time sensação da Europa na temporada passada Bayer Leverkusen (Alemanha) por 3x0 e foi campeão da Europa League, o que marca também o primeiro título continental da equipe italiana.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, clubes gigantes como Barcelona (Espanha), Liverpool (Inglaterra), Manchester United (Inglaterra) e Milan (Itália) já apresentaram interesse em contar com o futebol do volante campo-grandense no elenco.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 245,6 milhões na cotação atual). Mas, provavelmente, a Atalanta deve fazer jogo duro para liberar o atleta.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO