Gabigol marca duas vezes, Cruzeiro goleia o Juventude e mantém a liderança no Brasileirão

O Cruzeiro defendeu com maestria a liderança do Campeonato Brasileiro. Diante do Juventude, o time mineiro se impôs no Mineirão, em mais uma boa apresentação coletiva para vencer por 4 a 0, neste domingo, pela 15ª rodada. Christian, Gabigol, duas vezes, e Eduardo foram os autores dos gols.



Invicto diante do torcedor, o Cruzeiro se isolou na ponta da tabela com 33 pontos. Foi a terceira vitória seguida do time de Leonardo Jardim, que está invicto há 10 jogos no Brasileirão. Já o Juventude segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 11 pontos, três a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z4, porém com dois jogo a menos.



O Cruzeiro controlou os 45 minutos diante do Juventude. Com mais posse de bola, não dava espaço para os contra-ataques, mas não conseguia furar a defesa gaúcha, deixando o jogo bem truncado nos minutos iniciais. Apesar de ocupar bem o setor ofensivo, pouco levou perigo ao gol adversário.



Com o passar do tempo, o Cruzeiro foi criando espaço, mas ainda faltava capricho nas finalizações. Até que de tanto insistir, o gol saiu aos 38 minutos. Kaio Jorge tentou um voleio e Christian foi oportunista de desviar na pequena área e marcar. Substituto de Cássio, suspenso, Léo Aragão não trabalhou na primeira etapa



Na volta do intervalo, o Cruzeiro se impôs de vez. Em bela jogada coletiva, Kaio Jorge rolou para Gabigol empurrar para as redes, aos cinco minutos, e ampliar. Logo depois, Marcos Paulo cometeu pênalti em Kaio Jorge. Gabigol bateu com maestria e fez o terceiro, aos 17.



Com a vitória encaminhada, o time mineiro foi abaixando a intensidade. Com substituições pontuais, Leonardo Jardim oxigenou o time, ditando o ritmo do duelo. Na reta final, já aos 46, em jogada ensaiada de escanteio, Bolasie escorou e Eduardo cabeceou para sacramentar a vitória cruzeirense no Mineirão.



O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, quando visita o Corinthians, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Juventude atua na quinta-feira, às 19h, diante do São Paulo, no estádio Alfredo Jaconi.