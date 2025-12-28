Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Galvão Bueno se pronuncia após passar o Natal internado e projeta retorno em fevereiro

O narrador esportivo, de 75 anos, explicou que precisou ser hospitalizado na véspera da data festiva após apresentar sintomas semelhantes aos de um quadro recente de pneumonia

28/12/2025 - 12h30
Galvão Bueno se pronunciou neste sábado após passar o Natal internado na Santa Casa de Londrina, no Paraná. O narrador esportivo, de 75 anos, explicou que precisou ser hospitalizado na véspera da data festiva após apresentar sintomas semelhantes aos de um quadro recente de pneumonia.

Em nota, a família e a assessoria informaram que Galvão deu entrada no hospital para avaliação médica, passou por exames e permaneceu em observação. Três dias depois, recebeu alta e seguirá o processo de recuperação em casa.

"Já estou em casa e vou explicar exatamente o que aconteceu", disse Galvão, em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, os sintomas remetiam à pneumonia viral que o levou a ficar internado por uma semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no fim de novembro.

O narrador explicou que, após a primeira internação, não respeitou o período adequado de repouso por conta da intensa rotina de trabalho, que incluiu transmissões, gravações, viagens e compromissos profissionais ligados à Copa do Mundo de 2026. "A pneumonia exige repouso, antibióticos e fisioterapia. Mas o trabalho não deixou", afirmou.

Após viajar para Londrina a fim de passar o Natal, Galvão voltou a se sentir mal e decidiu procurar atendimento médico. Liberado no sábado, ele afirmou que seguirá as orientações médicas, com uso de antibióticos até a próxima semana, além de um período de descanso e sessões de fisioterapia.

"Agora, sim, vou fazer esse repouso. Serão 15 dias de fisioterapia e, em fevereiro, estamos juntos", disse o narrador, que agradeceu as mensagens de apoio e afirmou estar confiante na recuperação.

Veja a nota na íntegra:

"Meus amigos das redes sociais, meus milhões de amigos das redes sociais. E desta vez com muito mais gente, quero falar com muito mais pessoas, porque quero agradecer a todas as mensagens, a todas as orações, a toda torcida, a todo pensamento positivo.

Eu já estou em casa, já tive alta aqui na Santa Casa de Londrina e vou explicar exatamente o que aconteceu. A coisa de um mês, eu tive uma pneumonia viral. Me internei no Sírio-Libanês, em São Paulo, passei lá uma semana, saí de lá absolutamente perfeito Mas a pneumonia exige que você tenha um certo repouso e depois que tome os antibióticos, depois que cuide de tudo, né? E que faça a fisioterapia. Mas o trabalho não deixou. Essa minha maneira maluca de trabalhar... Então foram duas semanas de programas ao vivo, de transmissão de jogos de futebol, de gravações, de viagens, de reuniões, de preparar já a Copa do Mundo no SBT no próximo ano, de me despedir da Bandeirantes, de fazer as transmissões da decisão da Copa do Brasil na Amazon Prime.

Então, eu me senti bem ali, achei que estava tudo uma maravilha. Voltei para casa para o Natal e me senti mais ou menos como tinha me sentido antes. Então, fui para o hospital, fiz todos os exames, fiquei lá, hoje tive alta. Vou ainda tomar antibióticos até quarta-feira e agora, sim, estou de férias!

Então agora vou fazer esse repouso, 15 dias de fisioterapia e em fevereiro estamos juntos! Vamos 'simbora', o ano é forte, vem aí Copa do Mundo... é, tem Copa do Mundo, tem muita coisa para fazer!

Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Obrigado a Deus. Um beijo!"

Ponta Porã

Ex-campeão de fisiculturismo morre após uso abusivo de anabolizantes

Kevin Notário Nunes faleceu após complicações causadas por uma infecção grave; família alerta para os riscos do uso ilegal deste tipo de substância

26/12/2025 14h45

Kevin Nunes

Kevin Nunes Foto: Arquivo / Pessoal

O ex-campeão de uma etapa estadual de fisiculturismo, Kevin Notário Nunes de Oliveira morreu na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 10h, no Hospital Regional de Ponta Porã, vítima do uso abusivo de anabolizantes.  

Segundo a família, a utilização indiscriminada do uso desse tipo de substâncias teriam desencadeado um quadro grave de saúde no atleta de 28 anos, filho do vereador de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira.

“A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para outros jovens e atletas que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar os resultados”, disse o vereador.

O fato

Kevin foi internado às pressas após relatar fortes dores na coxa. Durante a investigação clínica, os médicos diagnosticaram fasciíte necrosante, uma infecção rara, agressiva e de rápida progressão que atinge os tecidos musculares, conhecida como "doença comedora de carne".

O atleta passou por cirurgia emergencial na tarde do dia 25 de dezembro e permaneceu entubado, contudo não resistiu às complicações.

Reconhecido no cenário do fisiculturismo sul-mato-grossense, Kevin conquistou títulos estaduais e era conhecido pela dedicação ao esporte. Em 2024, venceu a etapa do Power Classic Physique, realizada no Clube Estoril, em Campo Grande. 

Nesta categoria, os atletas possuem limite de peso, que são definidos em relação a altura do fisiculturista e são avaliados a partir de critérios definidos.De acordo com as regras do Comitê Nacional de Fisiculturismo (NPC) - sigla em inglês -, principal federação do mundo hoje, os bodybuilders são avaliados por volume muscular, proporção, simetria e harmonia.

O competidor que consegue trazer o maior equilíbrio entre esses elementos recebe a melhor colocação no evento.

Saiba*

O corpo do jovem será velado na Capela Mortuária Pax, localizada na Avenida Internacional, nº 81, em frente ao Shopping China. Familiares agradecem as manifestações de apoio e solidariedade neste momento de luto.

SUSPENSÃO

Morre Isabelle Marciniak, promessa da ginástica brasileira de apenas 18 anos

Isabelle Marciniak nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba, e lutava contra um linfoma de Hodgkin

25/12/2025 23h00

Ministério do Esporte emitiu nota de pesar à ginasta

Ministério do Esporte emitiu nota de pesar à ginasta Foto: Ministério do Esporte/Reprodução

A ginasta brasileira Isabelle Marciniak, de apenas 18 anos, morreu na última quarta-feira, 24. A atleta foi vítima de câncer A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin. A morte foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica em publicação nas redes sociais.

"Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak", disse a entidade.

"Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaense e Brasileiro. Entre seus últimos feitos, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023, resultado de seu comprometimento e espírito de equipe", afirmou a Federação.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação", completou.

Isabelle Marciniak nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Em 2021, ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, levando o título no individual geral, além de vencer também no aparelho bola e ganhar a prata na fita. Em 2023, a ginasta foi campeã no trio adulto do Campeonato Paranaense de conjuntos.

O velório será realizado na capela do cemitério Jardim Independência, em Araucária, onde será também o sepultamento, nesta quinta-feira.

