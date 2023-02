Ganês Atsu, ex-Chelsea e Málaga, é encontrado morto após terremoto na Turquia

Copa verde

Galo será o único time de Mato Grosso do Sul que disputará campeonatos de alcance nacional nesta temporada

Em busca da classificação inédita na Copa Verde, o Operário jogará neste sábado na cidade de Palmas (TO), contra o anfitrião Tocantinópolis.

O atual campeão do Estadual disputará pela segunda vez a competição regional criada em 2014, que dará uma vaga direta ao clube campeão para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024.

O duelo diante do Tocantinópolis é valido pela primeira fase da competição e será disputado em jogo único, em caso de empate no tempo normal, o time classificado para próxima fase será conhecido nas cobranças de pênalti.

O Operário chega para este confronto com quatro partidas disputadas neste início de temporada do campeonato estadual, o Galo até o momento venceu duas partidas e perdeu dois confrontos no campeonato, vindo inclusive de uma derrota no fim de semana por 1 a 0, em partida contra a Serc.

Para o técnico do Operário, Celso Rodrigues, o time vai para a estreia na Copa Verde em um momento de oscilações no Estadual.

“Chegamos em totais condições de brigar pela classificação, estamos no início do Campeonato Estadual, oscilou, oque é normal para o início da competição, mas estamos confiantes de que possamos fazer um grande jogo”, declarou Celso.

O Operário voltará a disputar uma competição de nível nacional, após quatro anos fora deste cenário.

“Quanto mais jogos tivermos no ano, melhor será para o Operário, que busca se destacar no cenário nacional do futebol”, acrescentou o treinador.

O adversário da equipe sul-mato-grossense já disputou a Copa Verde em duas oportunidades. Em 2015, o Tocantinópolis foi eliminado na 1ª fase após perder por 5 a 3 no agregado para o Luverdense (MT).

No ano passado, o clube avançou para a segunda fase (quartas de final), derrotando o Real Ariquemes (RR), no confronto seguinte, o Tocantinópolis perdeu de 2 a 0 para o Paysandu (PA).

Assim como o Tocantinópolis, o Operário também disputou a competição em duas oportunidades nos anos de 2017 e 2018.

O adversário do Galo na Copa Verde de 2017 foi o Luziânia (DF), em dois confrontos equilibrados, o time de Campo Grande foi eliminado logo na primeira fase, empate em 1 a 1 na ida e derrota por 1 a 0 na volta.

Em 2018, o Galo recebeu no Estádio Morenão o Cuiabá (MT), que na época disputava a Série B do Brasileirão.

O Galo saiu na frente do duelo, vencendo o time de Mato Grosso por 1 a 0, gol do lateral Alan Rodrigues aos 32 minutos do segundo tempo.

No jogo de volta, porém, disputado na Arena Pantanal, o Cuiabá reverteu o resultado negativo em Campo Grande e venceu o Operário por 3 a 0, com gols de Dóda, Jenison e Ednei.

COMPETIÇÃO

A Copa Verde é um torneio regional disputado por equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e do estado do Espirito Santo.

Neste ano, a competição conta com a participação de 24 equipes em formato eliminatório. Na primeira fase, 16 equipes se enfrentam e os oito classificados do confronto único jogam a segunda fase com os oito clubes previamente garantidos nesta etapa.

O maior campeão da Copa Verde é o Paysandu, com três títulos (2016, 2018 e 2022), seguido de perto pelo Cuiabá, que detém duas taças conquistadas em 2015 e 2019.

RETROSPECTO MS

Os times de Mato Grosso do Sul caíram na primeira fase da competição em sete das nove edições da Copa Verde.

A primeira classificação para a segunda fase ocorreu em dose dupla em 2019, quando o Costa Rica e o União ABC eliminaram o Gênus (RO) e o Galvez (AC) em partidas de ida e volta.

Na segunda fase, o União caiu diante do Luverdense, e o Costa Rica foi mais adiante, chegando às quartas de final e deixando o Sinop (MT) para trás, a um passo da semifinal, a Cobra do Norte não conseguiu superar o Cuiabá.

Em 2021, foi a vez do Aquidauanense repetir o feito de chegar até as quartas de final da Copa Verde, o Azulão eliminou pelo caminho o Gama (DF) em partida única, vencida por 1 a 0, passou nos pênaltis contra o Atlético Acreano, e perdeu nas quartas contra o Vila Nova (GO).

Saiba: Galo também vai jogar a Copa do Brasil - O confronto na primeira fase já está decidido, será contra o seu xará Operário Ferroviário do Paraná, no dia 1° de março (quarta-feira) no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 20h no horário local.

O duelo será disputado em jogo único com o Operário do Paraná tendo a vantagem do empate para se classificar à segunda fase.

