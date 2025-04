Ganhe R$2.925/dia com a SIX MINING, a maior plataforma de mineração em nuvem. Comece agora!

NO RADAR

Jornalista italiano afirmou que o Manchester United colocou um olheiro na partida para observar duas joias da Atalanta, sendo um deles Ederson, nascido em Campo Grande e autor do único gol do jogo

Ederson marcou o gol decisivo diante do Milan, na rodada do último final de semana do Italiano Foto: Atalanta

Perto do fim da temporada e próximo da abertura de mais uma janela de transferências, o campo-grandense Ederson parece ter atraído as atenções de mais um gigante europeu.

Segundo informações do jornalista italiano Nicolò Schira, o Manchester United, da Inglaterra, enviou um olheiro para assistir a partida entre Atalanta e Milan, disputada no último domingo (20), no San Siro, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano.

Este profissional do clube inglês foi à Itália acompanhar dois atletas da Atalanta: Ederson, um dos melhores volantes do futebol europeu nesta temporada, e Retegui, atacante de 25 anos que marcou 23 gols em 31 partidas na competição nacional. Ainda de acordo com Nicolò, o clube britânico já entrou em contato com os agentes de ambos os jogadores nas últimas semanas para testar as condições do negócio.

A partida terminou com vitória da equipe visitante, por 1x0, com gol marcado justamente pelo sul-mato-grossense, que também cumpriu suas responsabilidades defensivas. Com o tento, Ederson foi eleito o melhor da partida e deve ter agradado o olheiro do Manchester United.

Porém, o clube inglês deve contar com ampla concorrência de outros gigantes europeus. Assim como já reportou o Correio do Estado, o Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Barcelona (ESP) e Liverpool (ING) já demonstraram interesse no volante brasileiro e podem formalizar uma oferta nos próximos meses.

Por ser um dos pilares da equipe italiana, a Atalanta, atual terceira colocada do Campeonato Italiano, com 64 pontos, deve fazer “jogo duro” para liberar Ederson, avaliado em 50 milhões de euros (R$ 324 milhões na cotação atual), segundo o site Transfermarkt, especializado no mercado futebolístico.

Destaque na Europa, mas fora da seleção?

Nesta temporada 24/25, o volante acumula 44 partidas, quatro gols (um deles um golaço contra o Barcelona na Liga dos Campeões) e duas assistências pelo clube, números que para um volante impressionam e fizeram tantos clubes europeus demonstrarem interesse no atleta.

Porém, mesmo com várias demonstrações de boas atuações, Ederson não tem sido constante nas convocações da seleção brasileira. Sob o comando de Dorival Júnior, o volante recebeu sua primeira oportunidade na canarinho, na Copa América do ano passado, mas não conseguiu se firmar.

Em 2025, na última convocação, novamente ficou de fora da lista original, mas foi chamado após três jogadores do mesmo setor se machucarem ou serem suspensos para o jogo contra a Argentina. Na derrota por 4x1 no clássico, Ederson entrou nos minutos finais e, de novo, não conseguiu mostrar seu futebol.

Agora, com a mudança de direção, ainda não definida pela CBF, o meia pode receber uma nova oportunidade. Lembrando que restam aproximadamente 14 meses para a próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

