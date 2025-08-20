Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gauff troca de técnico antes do US Open e aposta em profissional que ajustou saque de Sabalenka

Gauff já teria rompido com Matt Daly há alguns dias

Alison Silva

Alison Silva

20/08/2025 - 23h00
Principal tenista dos Estados Unidos, Coco Gauff vai disputar o US Open com novo treinador. Contratado para auxiliá-la justamente no Grand Slam do ano passado, Matt Daly rompeu a parceria com a número 3 do mundo, que será dirigida por Gavin MacMillan, responsável por ajudar a resolver problemas do saque de Aryna Sabalenka, atualmente a melhor do mundo, e por JC Faurel, com quem já trabalhava.

Disposta a ganhar novamente o principal torneio em seu país - foi campeã em 2023 -, Gauff já teria rompido com Matt Daly há alguns dias. O profissional evitou críticas à tenista e garantiu que tudo está bem.

"Só tenho coisas boas a dizer sobre Coco. Adorei trabalhar com ela", disse o treinador ao site Bounces. A parceria durou menos de um ano, mas rendeu a segunda colocação no ranking - acabou de ser superada por Iga Swiatek - e os troféus do China Open e do WTA Finals de 2024, al´Pem de Roland Garros na atual temporada.

Nesta quarta-feira, Gauff já foi vista treinando nos Estados Unidos com sua 'nova' equipe. Ela manteve a parceria de longa data com JC Faurel, e contratou MacMillan para ajudá-la a ter um saque ainda mais potente, o que completaria seu forte jogo ofensivo. O serviço vinha sendo a ponto fraco da tenista, já com 42 duplas faltas no ano.

O US Open começa no domingo, mas o sorteio das chaves ainda não foi realizado. E Gauff espera fazer uma grande campanha, após decepcionar em Cincinnati, sendo eliminada nas quartas de final diante da italiana Jasmine Paolini, de virada.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 277, sábado (16/08)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2025 19h06

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 277 da + Milionária na noite deste sábado, 16 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 143 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 277 são:

  • 43 - 35 - 42 - 10 - 07 - 47
  • Trevos sorteados:  05 - 04

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 278

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 278. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 5992-0 de hoje, sábado (16/08)

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar

16/08/2025 19h06

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5992-0 da Loteria Federal na noite deste sábado (16) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira o resultado do concurso 5992-0: 

  • 1º Bilhete| 044771
  • 2º Bilhete| 074044
  • 3º Bilhete| 023933
  • 4º Bilhete| 076788
  • 5º Bilhete| 033946

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

