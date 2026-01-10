Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gerson supera Vitor Roque e se torna a transferência mais cara do futebol brasileiro

O Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros para contratar o jogador

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/01/2026 - 21h00
O Cruzeiro anunciou neste sábado a contratação do meio-campista Gerson, que defendia o Zenit, da Rússia, e tornou a transferência mais cara já realizada por um clube do futebol brasileiro. O jogador de 28 anos assinou contrato até 2030 com a equipe mineira.

O meia chegou a Belo Horizonte na sexta-feira, quando realizou os exames médicos, e foi recebido com grande festa pela torcida. O atleta aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Tite.

Para contar com o jogador, o Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) ao Zenit, valor superior ao pago recentemente pelo Palmeiras na contratação de Vitor Roque.

Até então, o posto de maior contratação era ocupado por Vitor Roque, contratado em fevereiro por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época), em acordo com duração de cinco anos. Com a nova transação, o volante do Cruzeiro estabeleceu um novo recorde no mercado brasileiro.

Veja abaixo as cinco contratações mais caras:

1 - Gerson (Zenit para o Cruzeiro)

27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

2 - Vitor Roque (Betis para o Palmeiras)

25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época).

3 - Samuel Lino (Atlético de Madrid para o Flamengo)

22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época).

4 - Danilo (Nottingham Forest para o Botafogo)

22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época).

5 - Thiago Almada (Atlanta United para o Botafogo)

US$ 25 milhões (R$ 140 milhões na cotação da época)

*valores fixos das transações

Gabriel Paulista comenta acerto com o Corinthians antes de ser anunciado: 'Clube do coração'

Zagueiro de 35 anos deve assinar um vínculo de duas temporadas com o clube de Parque São Jorge

09/01/2026 23h00

Último clube do defensor foi o Besiktas, da Turquia

Último clube do defensor foi o Besiktas, da Turquia Foto: Divulgação

O zagueiro Gabriel Paulista está próximo de ser anunciado como primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2026. O jogador desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira, 9, e não escondeu a ansiedade.

O defensor tem acerto encaminhado com o clube de Parque São Jorge. O próprio executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, confirmou que o atleta realizaria exames médicos nesta sexta.

"A expectativa é grande. Obviamente, bate um nervosismo por representar o clube do coração e voltar ao Brasil depois de tantos anos. Existe uma ansiedade, mas já estou focado e esperando fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians", disse Gabriel Paulista, em entrevista ao site Meu Timão.

O zagueiro foi revelado pelo Vitória. Depois, construiu a carreira na Europa, em clubes como Villarreal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Besiktas. Ele rescindiu com o clube turco e chegará sem custos de transferência para o Corinthians.

"Já tinha algumas conversas com o (Fabinho) Soldado, mas acabamos ficando um tempo sem nos falarmos, até pelos problemas de transfer ban, já que o Corinthians não podia contratar. Mesmo assim, continuei ansioso por essa oportunidade. Também tive questões familiares que pesaram na decisão de voltar ao Brasil. Agora, vou fazer os exames médicos e, se tudo der certo, assinar o contrato e defender essa camisa, que é o meu maior sonho", prosseguiu o jogador.

O Corinthians está livre para registrar jogadores depois de passar quatro meses sob o transfer ban da Fifa. Após a diretoria pagar R$ 41,6 milhões, valor do acordo final com o Santos Laguna, do México, pela dívida com Félix Torres, na quinta-feira, 8, a entidade máxima do futebol retirou a punição nesta sexta, 9.

Gabriel Paulista, de 35 anos, deve assinar um vínculo de duas temporadas com o clube de Parque São Jorge.

COPINHA 2026

Time de MS entra em campo amanhã para garantir vaga em próxima fase da Copinha

Naviraiense se despediu da disputa no último jogo, mas entra em campo hoje para cumprir tabela

09/01/2026 12h15

Ivinhema pode garantir vaga na segunda fase da Copinha se ganhar ou empatar no próximo jogo, contra o Ituano

Ivinhema pode garantir vaga na segunda fase da Copinha se ganhar ou empatar no próximo jogo, contra o Ituano Reprodução Redes Sociais Ivinhema FC

Com o início da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, time de Mato Grosso do Sul, tem a chance de representar o estado nas próximas fases de mata-mata.

Na competição, dois times do Estado estão participando, o Naviraiense e o Ivinhema. Porém o primeiro já está eliminado da disputa, após perder os dois primeiros jogos na fase de grupos.

Com sistema de 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum em caso de derrota, o clube Naviraiense chega a terceira rodada sem pontuar. No jogo de estreia, no último sábado (3), contra o Clube Atlético Assisense (SP), o time de Naviraí perdeu por 2 a 0.

Apesar da derrota, o time ainda tinha chances de recuperar o placar, porém, na segunda rodada, contra o Athletic Club (MG), na última terça-feira (6), a despedida do Clube Esportivo Naviraiense foi confirmada quando o time sofreu 3 gols.

Ainda hoje, o clube retorna à campo para concluir os jogos da fase de grupos e cumprir tabela. O jogo será contra o Guarani, time de Campinas (SP), às 17h45, no horário de Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, para representar o futebol sul-mato-grossense na competição, o Ivinhema Futebol Clube segue firme, com um empate e uma vitória, o time precisa apenas de um empate para garantir a vaga na próxima fase.

O time do interior do Estado, à aproximadamente 289 quilômetros da Capital, estreou contra o Referência Futebol Clube (SP), no último domingo (4). O jogo terminou em empate, com um gol para cada lado, o que fez ambos os times garantirem 1 ponto na tabela.

No grupo 26, os outros dois times, Ituano Futebol Clube (SP) e Real Sport Club Tramandaí (RS) se enfrentaram na primeira rodada. No jogo, o time paulista, Ituano, levou a melhor e marcou 3 a 0 em cima do time gaúcho. O que o deixou na ponta da tabela com 3 pontos.

Na segunda rodada, o Ivinhema entrou em campo contra o Real-RS, e conseguiu a vitória por 2 a 1, com isso, o time garantiu 3 pontos necessários.

A situação do time sul-mato-grossense ficou um pouco mais confortável, quando o Ituano também venceu o Referência FC, por 2 a 1, e se manteve na liderança do grupo. Com isso o time paulista garantiu uma das vagas na próxima fase e deixou o outro time paulista, Referência FC, com pontuação menor que o Ivinhema.

Agora na terceira rodada, o Ivinhema enfrenta o líder do grupo Ituano, e busca uma vitória para oficializar a segunda vaga, mas um empate também garante a ida para a próxima fase.

Apesar disso, matematicamente, o Referência FC ainda pode desbancar o time de MS e ir para a fase de mata-mata. Isso só será possível se o Ivinhema perder, e o saldo de gols do time paulista ser maior que o time sul-mato-grossense.

Os jogos que definirão qual time irá pela segunda vaga do grupo 26 para a fase de mata-mata, acontecerão amanhã a partir de 12h, no horário de Mato Grosso do Sul, confira:

  • 10/01 Ituano x Ivinhema, às 12h;
  • 10/01 Referência FC x Real-RS, às 14h15.

