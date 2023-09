PASSEIO

Após bater a Argentina com facilidade, a equipe de José Roberto Guimarães atropelou equipe peruana, na madrugada deste domingo, em Tóquio, por 3 sets a 0

Seleção brasileira feminina de vôlei mostrou mais uma vez que não está para brincadeira no Pré-Olímpico. Após bater a Argentina com facilidade, a equipe de José Roberto Guimarães atropelou o Peru, na madrugada deste domingo, em Tóquio, por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/13 e 25/15.



Com a vitória, o Brasil chegou a seis pontos, na segunda colocação, apenas atrás da Turquia, que também venceu os seus dois confrontos por 3 a 0, diante de Porto Rico e Bulgária.

O Peru, por sua vez, foi derrotado nos dois jogos que realizou. A equipe vem passando por dificuldade antes mesmo de chegar em Tóquio.



O Peru sofreu com a logística e precisou dividir o grupo para chegar até a capital japonesa por dois aviões diferentes.

Contra o Brasil, perdeu também sua principal jogadora, a central Flavia Montes, com uma infecção estomacal.



Em quadra, José Roberto Guimarães aproveitou a fragilidade do adversário para fazer alguns testes na seleção brasileira. Natinha e Rosamaria, por exemplo, começaram entre as titulares, mas quem brilhou foi Gabi, a maior pontuadora do Brasil, com 17, à frente de Julia Bergmann, com 13. Vigil foi a do Peru, com 13.

GABI



The outside hitter was almost unstoppable Peru & led Brazil to their second victory at the @Paris2024 Qualifier.



Matches are live & on demand on https://t.co/Rb6x7u4TwH.



Sep 16-24 schedule: https://t.co/hmgJksluIr



#CloserToParis #volleyball #volei pic.twitter.com/4TWzeno1H1 — Volleyball World (@volleyballworld) September 17, 2023

O primeiro set foi um passeio da seleção brasileira. Mostrando seriedade, apesar da fraqueza do adversário, o Brasil abriu 12/4 logo de cara e só administrou a vantagem até o final, fechando em 25/14.

A tranquilidade fez José Roberto Guimarães rodar ainda mais a equipe e dar tempo de quadra para todas as atletas.



No segundo set, a seleção brasileira foi mais displicente, cometendo erros bobos, mas, mesmo assim, não precisou de muito para superar o Peru por 25/13. Gabi foi quem chamou a responsabilidade e liderou a equipe no momento de fraqueza.

O terceiro set foi o melhor da seleção peruana, até por causa dos novos testes realizados por Zé Roberto, mas nada que atrapalhasse a seleção brasileira, que continuou passeando. Sendo assim, confirmou a vitória com 25/15.



A seleção brasileira volta às quadras apenas na madrugada de terça-feira, às 4h (horário de Brasília), quando desafia a Bulgária, que perdeu os dois confrontos até aqui, para: Bélgica e Turquia.

