OFENSAS

Globo repudia ataque do presidente do Flamengo a comentarista da emissora

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atacou com ofensas pessoais uma jornalista da Globo que fez críticas à forma como a gestão tratava o futebol feminino

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/12/2025 - 14h00
Durante um evento de apresentação dos resultados financeiros do Flamengo em 2025, na terça-feira, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atacou com ofensas pessoais uma jornalista da Globo que fez críticas à forma como a gestão tratava o futebol feminino.

"Quais são os fatos: audiência crescente (do futebol feminino). Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes", iniciou o mandatário, antes de proferir a ofensa.

"Tem lá a 'nariguda da Globo' que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula... dá vontade de falar: 'Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 10 milhões, R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem de bater em Maria também", afirmou o mandatário rubro-negro, sem citar o nome da jornalista

Em comunicado publicado em uma matéria do site ge, a emissora carioca se manifestou sobre a fala de Bap. "A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja."

De acordo com manifestações nas redes sociais, a ofensa seria direcionada à jornalista Renata Mendonça, comentarista da Globo com forte experiência na cobertura do futebol feminino. Ela fez críticas há alguns meses à estrutura que o Flamengo oferece às jogadoras do time profissional.

Entenda o imbróglio que atrasa a renovação de Filipe Luís com o Flamengo

Treinador chegou ao profissional do Flamengo em setembro de 2024

22/12/2025 23h00

Treinador Filipe Luis

Treinador Filipe Luis Foto: Reprodução

Flamengo e Filipe Luís devem anunciar renovação em breve. A negociação, contudo, tem sido longa. Tudo precisa estar certo até o fim do ano, já que o contrato atual se encerra em 31 de dezembro.

A procura do Flamengo para renovar veio ainda no primeiro semestre, antes do Mundial de Clubes, quando o time apresentou bons resultados e desempenhos em campo. O técnico decidiu que focaria nos jogos. As negociações foram retomadas em Datas Fifa

Desde então, o empresário Jorge Mendes passou a representar o treinador. Ele também é agente de Cristiano Ronaldo. Neste ponto, a questão financeira também entrou em jogo.

Filipe Luis chegou ao profissional do Flamengo em setembro de 2024. Inicialmente, ele seria interino até o fim do ano, mas o então diretor Marcos Braz corrigiu-se e confirmou que o técnico seria efetivado para 2025.

Tratava-se do primeiro trabalho profissional de Filipe Luís, que tinha sido anunciado como técnico do Sub-17 rubro-negro em janeiro. Ele ainda havia passado pelo Sub-20. Agora, porém, Filipe Luís se coloca entre os principais treinadores do continente. E quer ser valorizado como tal.

Outro feito de Filipe Luís foi ser o primeiro técnico que iniciou e terminou a temporada no comando do Flamengo desde 2011 Vanderlei Luxemburgo havia sido o último a cumprir um ano completo naquela temporada.

O Flamengo chegou a apresentar uma proposta, considerada baixa. O empresário Jorge Mendes fez uma contraoferta bem acima do valor inicial. Uma nova proposta foi colocada à mesa. Filipe Luís teria dois anos de contrato e salário mais próximo do que foi pedido.

Veio o fim da temporada. O técnico foi para a Espanha com a família. O diretor de futebol José Boto está em Portugal. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, entrou nas negociações e deve fazer uma videochamada com as partes nesta semana para selar o acordo. Outro ponto ainda em debate é a cláusula de multa rescisória e possíveis gatilhos de bônus e premiações.

Desde a chegada ao profissional como treinador, Filipe Luís foi campeão da Copa do Brasil (2024), Supercopa (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025) e Brasileirão (2025).

Corrida Ilumina Running doa 147 pares de tênis para projeto social em MS

Jovens da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac) serão os beneficiados pela ação solidária

22/12/2025 18h30

Ao todo, 1050 pessoas participaram da corrida realizada pela Energisa

Ao todo, 1050 pessoas participaram da corrida realizada pela Energisa Divulgação

No final da tarde de sábado (20), no Parque dos Poderes, mais de mil corredores marcaram presença na primeira edição da Ilumina Running, evento realizado pela Energisa. Com percursos de 10 e 5km de corrida, além da caminhada de 3km. Os recursos arrecadados foi revertido na compra de pares de tênis para jovens atletas do Mato Grosso do Sul. 

"Energia é movimento, aí surgiu a ideia, realizada a várias mãos, de fazer uma corrida em que cada participante, em cada movimento de braço, de perna, em cada batida do coração, a gente pudesse capturar essa energia e transformasse em quantidade de pares de tênis para as crianças e jovens da Adac (Associação Desportiva Atletas de Cristo), que aposta no desenvolvimento integral das pessoas por meio do esporte", explica Rodrigo Fraiha, diretor técnico da Energisa MS
 
Os tênis serão doados para iniciantes no esporte, como Giovana Borges, de 14 anos. Na Adac desde os 12, ela já participa de provas de atletismo nos 800 metros e coleciona algumas medalhas no Estado. Ela conta que começou a ter gosto pela corrida por meio do pai e que usa os tênis até desgastá-los totalmente.

"Consigo comprar um por ano", diz ela. Com a doação que receberá, vai ser possível trocar antes do tempo. E para quem perguntar, ela faz questão de frisar que sonha em ser uma campeã dentro e fora do Brasil.

Futuro promissor é o que não falta para os atletas do professor da associação, Celso Arantes. Todos os 10 atletas, que participaram da corrida, subiram ao pódio seja na classificação geral ou por  faixa etária.
 
Do asfalto ou do alto o que se viu foi uma explosão de som vindo dos DJs, distribuídos em pontos estratégicos dos percursos, e luzes, lembrando que o brilho que veio de cada um contribuiu para fortalecer sonhos por meio do esporte.

"Para mim foi muito bom fazer uma atividade que eu gosto, que é a corrida, e fazer o bem ao próximo. Fecho meu ano com chave de ouro", disse a bancária Márcia Aparecida Silva. Alegria compartilhada com outras 1.049 pessoas que correram e transformaram a energia coletiva em 147 pares de tênis.

Pódios

10 km masculino - geral

Yeltsin Jacques - 34 minutos e 24 segundos
Samuel Souza - 37 minutos e 7 segundos
Cristhian Anderson - 38 minutos e 24 segundos
Cleiton Francisco de Oliveira - 39 minutos e 11 segundos
Felipe Augusto Chuy - 39 minutos e 43 segundos

10 km feminino - geral

Edinara Regieli - 38 minutos e 36 segundos
Terezinha Inajossa - 44 minutos e 59 segundos
Jéssica de Olivera - 47 minutos e 36 segundos
Janaina Marques - 48 minutos e 19 segundos
Danielliy Camile - 48 minutos e 55 segundos

5 km masculino - geral

Guilherme Santos - 16 minutos e 36 segundos
Joaquim Teixeira - 17 minutos e 29 segundos
Miguel Felipe - 17 minutos e 37 segundos
Isaac Castilho - 17 minutos e 45 segundos
Diego Garcia - 18 minutos e 11 segundos

5 km feminino - geral

Andreia Rocha - 19 minutos e 50 segundos
Thais Delazari - 19 minutos e 58 segundos 
Dayane Caldeira - 21 minutos e 59 segundos
Amanda Magon - 22 minutos e 25 segundos
Gabriella Batista - 22  minutos e 29 segundos

