Globo repudia ataque do presidente do Flamengo a comentarista da emissora

Jovens da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac) serão os beneficiados pela ação solidária
No final da tarde de sábado (20), no Parque dos Poderes, mais de mil corredores marcaram presença na primeira edição da Ilumina Running, evento realizado pela Energisa. Com percursos de 10 e 5km de corrida, além da caminhada de 3km. Os recursos arrecadados foi revertido na compra de pares de tênis para jovens atletas do Mato Grosso do Sul.
"Energia é movimento, aí surgiu a ideia, realizada a várias mãos, de fazer uma corrida em que cada participante, em cada movimento de braço, de perna, em cada batida do coração, a gente pudesse capturar essa energia e transformasse em quantidade de pares de tênis para as crianças e jovens da Adac (Associação Desportiva Atletas de Cristo), que aposta no desenvolvimento integral das pessoas por meio do esporte", explica Rodrigo Fraiha, diretor técnico da Energisa MS
Os tênis serão doados para iniciantes no esporte, como Giovana Borges, de 14 anos. Na Adac desde os 12, ela já participa de provas de atletismo nos 800 metros e coleciona algumas medalhas no Estado. Ela conta que começou a ter gosto pela corrida por meio do pai e que usa os tênis até desgastá-los totalmente.
"Consigo comprar um por ano", diz ela. Com a doação que receberá, vai ser possível trocar antes do tempo. E para quem perguntar, ela faz questão de frisar que sonha em ser uma campeã dentro e fora do Brasil.
Futuro promissor é o que não falta para os atletas do professor da associação, Celso Arantes. Todos os 10 atletas, que participaram da corrida, subiram ao pódio seja na classificação geral ou por faixa etária.
Do asfalto ou do alto o que se viu foi uma explosão de som vindo dos DJs, distribuídos em pontos estratégicos dos percursos, e luzes, lembrando que o brilho que veio de cada um contribuiu para fortalecer sonhos por meio do esporte.
"Para mim foi muito bom fazer uma atividade que eu gosto, que é a corrida, e fazer o bem ao próximo. Fecho meu ano com chave de ouro", disse a bancária Márcia Aparecida Silva. Alegria compartilhada com outras 1.049 pessoas que correram e transformaram a energia coletiva em 147 pares de tênis.
Pódios
10 km masculino - geral
Yeltsin Jacques - 34 minutos e 24 segundos
Samuel Souza - 37 minutos e 7 segundos
Cristhian Anderson - 38 minutos e 24 segundos
Cleiton Francisco de Oliveira - 39 minutos e 11 segundos
Felipe Augusto Chuy - 39 minutos e 43 segundos
10 km feminino - geral
Edinara Regieli - 38 minutos e 36 segundos
Terezinha Inajossa - 44 minutos e 59 segundos
Jéssica de Olivera - 47 minutos e 36 segundos
Janaina Marques - 48 minutos e 19 segundos
Danielliy Camile - 48 minutos e 55 segundos
5 km masculino - geral
Guilherme Santos - 16 minutos e 36 segundos
Joaquim Teixeira - 17 minutos e 29 segundos
Miguel Felipe - 17 minutos e 37 segundos
Isaac Castilho - 17 minutos e 45 segundos
Diego Garcia - 18 minutos e 11 segundos
5 km feminino - geral
Andreia Rocha - 19 minutos e 50 segundos
Thais Delazari - 19 minutos e 58 segundos
Dayane Caldeira - 21 minutos e 59 segundos
Amanda Magon - 22 minutos e 25 segundos
Gabriella Batista - 22 minutos e 29 segundos