Globo repudia ataque do presidente do Flamengo a comentarista da emissora

ESPORTE

Jovens da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac) serão os beneficiados pela ação solidária

No final da tarde de sábado (20), no Parque dos Poderes, mais de mil corredores marcaram presença na primeira edição da Ilumina Running, evento realizado pela Energisa. Com percursos de 10 e 5km de corrida, além da caminhada de 3km. Os recursos arrecadados foi revertido na compra de pares de tênis para jovens atletas do Mato Grosso do Sul.

"Energia é movimento, aí surgiu a ideia, realizada a várias mãos, de fazer uma corrida em que cada participante, em cada movimento de braço, de perna, em cada batida do coração, a gente pudesse capturar essa energia e transformasse em quantidade de pares de tênis para as crianças e jovens da Adac (Associação Desportiva Atletas de Cristo), que aposta no desenvolvimento integral das pessoas por meio do esporte", explica Rodrigo Fraiha, diretor técnico da Energisa MS



Os tênis serão doados para iniciantes no esporte, como Giovana Borges, de 14 anos. Na Adac desde os 12, ela já participa de provas de atletismo nos 800 metros e coleciona algumas medalhas no Estado. Ela conta que começou a ter gosto pela corrida por meio do pai e que usa os tênis até desgastá-los totalmente.

"Consigo comprar um por ano", diz ela. Com a doação que receberá, vai ser possível trocar antes do tempo. E para quem perguntar, ela faz questão de frisar que sonha em ser uma campeã dentro e fora do Brasil.

Futuro promissor é o que não falta para os atletas do professor da associação, Celso Arantes. Todos os 10 atletas, que participaram da corrida, subiram ao pódio seja na classificação geral ou por faixa etária.



Do asfalto ou do alto o que se viu foi uma explosão de som vindo dos DJs, distribuídos em pontos estratégicos dos percursos, e luzes, lembrando que o brilho que veio de cada um contribuiu para fortalecer sonhos por meio do esporte.

"Para mim foi muito bom fazer uma atividade que eu gosto, que é a corrida, e fazer o bem ao próximo. Fecho meu ano com chave de ouro", disse a bancária Márcia Aparecida Silva. Alegria compartilhada com outras 1.049 pessoas que correram e transformaram a energia coletiva em 147 pares de tênis.

Pódios

10 km masculino - geral

Yeltsin Jacques - 34 minutos e 24 segundos

Samuel Souza - 37 minutos e 7 segundos

Cristhian Anderson - 38 minutos e 24 segundos

Cleiton Francisco de Oliveira - 39 minutos e 11 segundos

Felipe Augusto Chuy - 39 minutos e 43 segundos

10 km feminino - geral

Edinara Regieli - 38 minutos e 36 segundos

Terezinha Inajossa - 44 minutos e 59 segundos

Jéssica de Olivera - 47 minutos e 36 segundos

Janaina Marques - 48 minutos e 19 segundos

Danielliy Camile - 48 minutos e 55 segundos

5 km masculino - geral

Guilherme Santos - 16 minutos e 36 segundos

Joaquim Teixeira - 17 minutos e 29 segundos

Miguel Felipe - 17 minutos e 37 segundos

Isaac Castilho - 17 minutos e 45 segundos

Diego Garcia - 18 minutos e 11 segundos

5 km feminino - geral

Andreia Rocha - 19 minutos e 50 segundos

Thais Delazari - 19 minutos e 58 segundos

Dayane Caldeira - 21 minutos e 59 segundos

Amanda Magon - 22 minutos e 25 segundos

Gabriella Batista - 22 minutos e 29 segundos