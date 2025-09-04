Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

COMPETIÇÃO

Gold Series 2ª edição é marco histórico para o Beach Tennis em MS

Com um público recorde de aproximadamente 3.500 pessoas e a participação de 302 atletas de 15 cidades do Estado e do Paraná

Daniel Pedra

Daniel Pedra

04/09/2025 - 09h38
O Gold Series 2025 superou todas as expectativas, consolidando-se como um dos maiores eventos de beach tennis já realizados em Mato Grosso do Sul. Com um público recorde de aproximadamente 3.500 pessoas e a participação de 302 atletas de 15 cidades do Estado e do Paraná, o torneio elevou o nível do esporte no Estado.

Durante três dias, de 29 a 31 de agosto, a Arena Paz recebeu os atletas e atraiu a atenção, não apenas dos presentes, mas também de um público virtual. Pela primeira vez, o campeonato teve transmissão ao vivo no Youtube nos canais especializados Puntakobr e OnBeach, levando a emoção das quadras para espectadores em diferentes estados.

“Estamos emocionados com o alcance deste torneio. Superamos em todos os aspectos: nas inscrições, no público e na repercussão,” celebrou Thiago Béda, um dos organizadores. “Foi um verdadeiro espetáculo de esporte, amizade e superação, e a resposta positiva dos atletas, do público e dos nossos patrocinadores nos enche de satisfação”, completou Diego Braga.”

Além das disputas acirradas, o Gold Series 2025 ofereceu uma experiência completa, com uma praça de alimentação diversificada e ativações de patrocinadores que proporcionaram uma grande integração com o público.

O Gold Series 2025 se destacou por oferecer uma experiência completa, indo além das disputas em quadra. O evento foi marcado pela excelência na estrutura, pela energia vibrante das arquibancadas e por uma variedade de atrações para o público. 

Os atletas também foram o foco, com uma logística que incluiu isotônicos disponíveis durante as partidas, além de música ao vivo que animou todo o evento. “A energia das arquibancadas foi contagiante, e perceber que conseguimos entregar mais do que prometemos é extremamente gratificante”, afirmou Thiago Beda.

Confira os campeões por categoria:

Categoria PRÓ/A

· Masculina 1º lugar: Dennys / Leonardo 2º lugar: João Cecato / Jessé 3º lugar: Natã / Romullo

· Feminina 1º lugar: Twele / Thais 2º lugar: Marina Canale / Mirian 3º lugar: Bruna / Jéssica

· Mista 1º lugar: Hary / Jéssica 2º lugar: Luiza / Tiago 3º lugar: Rudson / Rafaela

Categoria B

· Masculina 1º lugar: Diego / Robson 2º lugar: João / Matheus 3º lugar: Cadu / Marco

· Feminina 1º lugar: Manu / Raiane 2º lugar: Carina / Vanessa 3º lugar: Kettylen / Lyara

· Mista 1º lugar: Carlos / Pamela

2º lugar: Manu / Foizer 3º lugar: Lucas / Maria Clara

Categoria C

· Masculina 1º lugar: João / Pedro 2º lugar: Gabriel / Will Prado 3º lugar: André Foinha / Vedoja

· Feminina 1º lugar: Paloma / Sophia 2º lugar: Ana / Graciela 3º lugar: Gabriela / Isabela

· Mista 1º lugar: Vedoja / Thais 2º lugar: Jocelino / Luciana 3º lugar: Adão / Caroline

Categoria D

· Masculina 1º lugar: Diego / Vinícius 2º lugar: Lucas / Luiz 3º lugar: Gustavo / Rafael

· Feminina 1º lugar: Lorena / Maria 2º lugar: Carolina / Jéssica 3º lugar: Daniele / Ítala

· Mista 1º lugar: Jéssica / Valdir 2º lugar: Andréia / Luiz 3º lugar: Janine / Willian

 

foto 2
 

MUNDIAL

'Todo mundo será bem-vindo para a Copa do Mundo', garante Infantino

Mais de seis milhões de turistas são esperados nas arquibancadas das 104 partidas que serão realizadas na Copa

30/08/2025 23h00

Edição do próximo ano contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores.

Edição do próximo ano contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores. Divulgação/FIFA

Em meio à polêmica política de imigração dos Estados Unidos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou neste sábado que todos os torcedores serão bem-vindos ao país norte-americano durante a Copa do Mundo de 2026.

"Torcedores de todos os lugares do mundo serão bem-vindos", declarou Infantino ao site da Fifa, referindo-se à competição que também será disputada no México e no Canadá.

Ao todo, mais de seis milhões de turistas são esperados nas arquibancadas das 104 partidas que serão realizadas na Copa, que contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores.

Infantino, que nesta semana se encontrou com Claudia Sheinbaum, presidente do México, garantiu que está trabalhando com os três líderes de estados que serão anfitriões do maior evento esportivo do mundo para um acolhimento dos torcedores no decorrer da competição.

"É importante esclarecer isso. Há muito desentendimento por aí. Todo mundo será bem-vindo no Canadá, México e Estados Unidos para a Copa do Mundo da Fifa no ano que vem", disse Infantino para o site oficial da entidade. "Nós estamos trabalhando exatamente para isso."

"No Mundial de Clubes neste ano, nós tivemos torcedores indo (aos Estados Unidos) de 164 países diferentes, é claro, sem problemas. Obviamente, há um processo para que seja feito para adquirir vistos e por aí vai. O processo será tranquilo, e vai garantir que aqueles que se qualifiquem possam vir com tranquilidade", acrescentou o dirigente.

Os EUA possuem 11 das 16 cidades sedes do evento. Assim sendo, a maioria dos visitantes imigrantes pretendem estar em estádios e arenas americanas. Segundo a Fifa, Infantino trabalha com Donald Trump em uma ação coordenada com autoridades americanas para garantir e agilizar os processos de imigração.

"Nós temos de trabalhar nisso. Nós temos de fazer o melhor, nós temos de fazer o mais simples. Mas há um compromisso do governo dos Estados Unidos para garantir que o processo seja suave, então torcedores do mundo inteiro serão bem-vindos", acrescentou Infantino.

A declaração do presidente da Fifa vai na contramão de muitas das decisões de Donald Trump, presidente americano, neste seu segundo mandato.

O republicano tem adotado uma postura rígida com relação a autorização da entrada e permanência de imigrantes nos EUA. Autoridades locais consideram ilegais muitas destas deportações.

A Copa do Mundo 2026 tem seu início previsto para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, sendo a estreia do time mandante.

Os EUA iniciam a jornada no SoFi Stadium, enquanto o Canadá joga no BMO Field em Toronto, ambos no dia 12. Esta será a primeiro edição de um Mundial a contar com 48 participantes, 16 a mais que o número clássico de 32 (12 grupos com 4 seleções em cada).

 

AUTOMOBILISMO E NEGÓCIOS

Empresas nacionais veem Fórmula 1 renovada como plataforma de negócios

F1 voltou a atrair atenção de marcas brasileiras com a retomada da popularidade da modalidade e, recentemente, a estreia de Bortoleto, depois de sete anos sem um brasileiro na categoria

30/08/2025 21h00

Porto, por exemplo, usa a categoria para ações de incentivo e premiação de parceiros e patrocina Bortoleto, piloto da Sauber

Porto, por exemplo, usa a categoria para ações de incentivo e premiação de parceiros e patrocina Bortoleto, piloto da Sauber Foto: Divulgação

Patrocinadoras na Fórmula 1, empresas brasileiras buscam não apenas expor suas marcas, mas usam o esporte como plataforma de negócios, convidando fornecedores, clientes e outros parceiros para corridas, e realizando ações com equipes e pilotos, como o brasileiro Gabriel Bortoleto.

Conforme mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Fórmula 1 voltou a atrair a atenção de marcas brasileiras com a retomada da popularidade da modalidade e, mais recentemente, a estreia de Bortoleto, depois de sete anos sem um brasileiro na categoria.

"A Fórmula 1 é uma plataforma prestigiosa tanto para objetivos de marketing como para o desenvolvimento de negócios", disse Bruno Cardinali, diretor de Marketing da Oakberry, marca brasileira de alimentos a base de açaí com cerca de 900 lojas em mais de 50 países.

Embora os objetivos principais do patrocínio sejam construção e visibilidade da marca, o potencial para desenvolvimento de negócios é uma consequência.

A Oakberry, por exemplo, patrocinou a equipe Haas por mais de dois anos, e em 2024 o dinamarquês Kevin Magnussen, então piloto da escuderia norte-americana, se tornou master franqueado da marca nos países nórdicos, com lojas já abertas em Copenhague, na Dinamarca, e Oslo, na Noruega.

"Para uma marca global faz muito sentido (patrocinar uma equipe de F1)", afirmou Cardinali, referindo-se ao alcance mundial do esporte e sua popularidade, e à possibilidade de fortalecer o relacionamento com parceiros. "Creio que não há outra plataforma assim, com esta visibilidade", acrescentou.

A partir deste ano, a Oakberry passou a patrocinar a Alpine, em contrato que vai até 2026. Além da marca estampar os carros, o acordo prevê a instalação de um bar de açaí da companhia no motorhome da equipe, nas etapas europeias do campeonato, e os convidados da Alpine acabam conhecendo o produto, e a empresa pode levar convidados próprios, como master franqueados, para algumas corridas. "Ele (o franqueado) vê a ativação (da marca) na prática", declarou.

Incentivo

A Porto, por sua vez, usa a categoria para ações de incentivo e premiação de parceiros. A empresa patrocina Bortoleto, piloto da Sauber, e o Grande Prêmio de São Paulo.

Um dos objetivos é incentivar corretores a vender mais produtos da companhia, além de seguros. A Porto oferece também serviços diversos, produtos bancários e planos de saúde.

Com uma arquibancada própria em Interlagos e um espaço no Paddock Club, a empresa leva para o GP os corretores melhor ranqueados numa campanha chamada "Fecha com a Porto". A iniciativa mede os resultados e premia profissionais com idas a eventos, sendo que a corrida é a cereja do bolo.

Para participar, os corretores precisam atuar pelo menos com três verticais de negócios da companhia. Segundo Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e de Marketing da Porto, quando a campanha começou, em 2021, 900 corretores vendiam produtos de mais de uma categoria, num universo de 47 mil.

Hoje, mais de 7,5 mil corretores são "multiprodutos". "Remodelamos o trabalho do corretor para transformá-lo num consultor para a família", comentou.

De acordo com o executivo, um corretor "multiprodutos" tem um produção, ou volume total de negócios, em média 5,5 vezes maior do que um colega que atua somente em uma vertical.

Além disso, ele recebe em média 5,9 vezes mais do que aquele que vende apenas um produto. A empresa ainda usa Bortoleto para criar conteúdos que incentivam desafios entre os corretores.

Outro objetivo é promover o uso do cartão da Porto pelos clientes, por meio da venda antecipada de ingressos para o GP com o plástico, com 15% de desconto, acesso à arquibancada da Porto, cujas entradas só podem ser compradas com o cartão, e a utilização do meio de pagamento neste espaço.

"É uma movimentação relevante para manter o cliente com o cartão na mão", declarou Arruda.

Relacionamento

Ao vender cotas de patrocínios e de espaços para convidados, a organização do GP de São Paulo usa a vocação da corrida para catalisar negócios como argumento de convencimento.

"Um dos grandes atributos do GP é o relacionamento, é uma grande plataforma para isso. Se tornou como um 'business driver'", disse Alan Adler, CEO da Brasil Mortorsports, empresa que organiza o GP e que pertence à gestora Mubadala, de Abu Dhabi.

Segundo Adler, cerca de 400 empresas patrocinam o GP ou compram camarotes e outros espaços para levar convidados corporativos.

Ele acrescenta que uma pesquisa feita pela organização mostra que 89% destas companhias qualificaram a experiência como excelente, 93% dos convidados passaram a conhecer melhor a empresa que os convidou e 87% deles se disseram mais propensos a fazer negócios.

"É o maior evento recorrente do Brasil", observou.

O público da corrida chegou a 291 mil no ano passado, nos três dias de evento, sendo que passaram pelos espaços corporativos cerca de 30 mil pessoas, e em 2025 o espaço total para marketing de relacionamento será 30% maior.

Adler diz que os ambientes estão 100% vendidos e há lista de espera. Ele calcula que esta frente responda por 30% do faturamento do GP.

 

