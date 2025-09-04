Gold Series 2ª edição é marco histórico para o Beach Tennis em MS

O Gold Series 2025 superou todas as expectativas, consolidando-se como um dos maiores eventos de beach tennis já realizados em Mato Grosso do Sul. Com um público recorde de aproximadamente 3.500 pessoas e a participação de 302 atletas de 15 cidades do Estado e do Paraná, o torneio elevou o nível do esporte no Estado.
Durante três dias, de 29 a 31 de agosto, a Arena Paz recebeu os atletas e atraiu a atenção, não apenas dos presentes, mas também de um público virtual. Pela primeira vez, o campeonato teve transmissão ao vivo no Youtube nos canais especializados Puntakobr e OnBeach, levando a emoção das quadras para espectadores em diferentes estados.
“Estamos emocionados com o alcance deste torneio. Superamos em todos os aspectos: nas inscrições, no público e na repercussão,” celebrou Thiago Béda, um dos organizadores. “Foi um verdadeiro espetáculo de esporte, amizade e superação, e a resposta positiva dos atletas, do público e dos nossos patrocinadores nos enche de satisfação”, completou Diego Braga.”
Além das disputas acirradas, o Gold Series 2025 ofereceu uma experiência completa, com uma praça de alimentação diversificada e ativações de patrocinadores que proporcionaram uma grande integração com o público.
O Gold Series 2025 se destacou por oferecer uma experiência completa, indo além das disputas em quadra. O evento foi marcado pela excelência na estrutura, pela energia vibrante das arquibancadas e por uma variedade de atrações para o público.
Os atletas também foram o foco, com uma logística que incluiu isotônicos disponíveis durante as partidas, além de música ao vivo que animou todo o evento. “A energia das arquibancadas foi contagiante, e perceber que conseguimos entregar mais do que prometemos é extremamente gratificante”, afirmou Thiago Beda.
Confira os campeões por categoria:
Categoria PRÓ/A
· Masculina 1º lugar: Dennys / Leonardo 2º lugar: João Cecato / Jessé 3º lugar: Natã / Romullo
· Feminina 1º lugar: Twele / Thais 2º lugar: Marina Canale / Mirian 3º lugar: Bruna / Jéssica
· Mista 1º lugar: Hary / Jéssica 2º lugar: Luiza / Tiago 3º lugar: Rudson / Rafaela
Categoria B
· Masculina 1º lugar: Diego / Robson 2º lugar: João / Matheus 3º lugar: Cadu / Marco
· Feminina 1º lugar: Manu / Raiane 2º lugar: Carina / Vanessa 3º lugar: Kettylen / Lyara
· Mista 1º lugar: Carlos / Pamela
2º lugar: Manu / Foizer 3º lugar: Lucas / Maria Clara
Categoria C
· Masculina 1º lugar: João / Pedro 2º lugar: Gabriel / Will Prado 3º lugar: André Foinha / Vedoja
· Feminina 1º lugar: Paloma / Sophia 2º lugar: Ana / Graciela 3º lugar: Gabriela / Isabela
· Mista 1º lugar: Vedoja / Thais 2º lugar: Jocelino / Luciana 3º lugar: Adão / Caroline
Categoria D
· Masculina 1º lugar: Diego / Vinícius 2º lugar: Lucas / Luiz 3º lugar: Gustavo / Rafael
· Feminina 1º lugar: Lorena / Maria 2º lugar: Carolina / Jéssica 3º lugar: Daniele / Ítala
· Mista 1º lugar: Jéssica / Valdir 2º lugar: Andréia / Luiz 3º lugar: Janine / Willian