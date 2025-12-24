Goleiro nascido em MS e naturalizado paraguaio acerta com o São Paulo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O São Paulo acertou a contratação do goleiro sul-mato-grossense naturalizado paraguaio Carlos Coronel, que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e defende a seleção "vizinha".

Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o arqueiro de 28 anos, que busca uma vaga entre os 26 que estarão na Copa do Mundo do ano que vem pela Albiroja, está em fim de contrato com o clube norte-americano (até 31 de dezembro) e assinará em definitivo com o Tricolor do Morumbis sem custos de transferência, apenas com pagamento de luvas e salário. Uma reunião realizada nesta quarta-feira (24) selou o negócio, segundo apurou a ESPN.

Carlos Coronel chega para ser alternativa ao titular Rafael na meta são-paulina. O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo. De acordo com uma fonte ouvida pela ESPN, pesou “o sonho de vestir a camisa do São Paulo”.

Trajetória

Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca atuou profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Ele teve passagem pelo Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.

“Fui aprovado, mas depois dispensado. O motivo exato eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo”, contou o goleiro em entrevista à ESPN.

Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.

“Era a sede do projeto e viajava bastante para acompanharem meu desenvolvimento. Foi importante para me adaptar ao estilo de jogo, à língua e à cultura. Se você estiver pronto, sobe”, relembrou à época.

Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.

Após isso, voltou ao Salzburg após a lesão do goleiro titular, vítima de um acidente de moto, e passou a revezar no banco até ganhar oportunidade na Liga dos Campeões.

Na sequência, disputou mais oito partidas na temporada, incluindo outros dois jogos pela Champions: a vitória por 4 a 1 sobre o Genk e o empate por 1 a 1 com o Napoli, atuando ao lado de Erling Haaland, hoje no Manchester City.

Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial.

O goleiro já enfrentou Lionel Messi em partida oficial em 2023 e atuou em amistosos contra Liverpool, Real Madrid e Barcelona. Diante dos ingleses, destacou a pressão de encarar Mané, Salah e Firmino no auge. Contra o Real, fez defesas em finalizações de Benzema.

“O mais complicado foi o Lewandowski. Ele se posiciona muito bem e ganha praticamente todas as bolas aéreas”, contou, ao recordar um amistoso contra o Barcelona, que terminou com derrota por 2 a 0.

Pela seleção paraguaia, Coronel tem nove partidas disputadas.

