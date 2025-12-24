Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

De olho na Copa do Mundo

Goleiro nascido em MS e naturalizado paraguaio acerta com o São Paulo

Carlos Coronel é natural de Porto Murtinho e chega sem custos ao tricolor paulista

Alison Silva

Alison Silva

24/12/2025 - 18h00
O São Paulo acertou a contratação do goleiro sul-mato-grossense naturalizado paraguaio Carlos Coronel, que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e defende a seleção "vizinha".

Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o arqueiro de 28 anos, que busca uma vaga entre os 26 que estarão na Copa do Mundo do ano que vem pela Albiroja, está em fim de contrato com o clube norte-americano (até 31 de dezembro) e assinará em definitivo com o Tricolor do Morumbis sem custos de transferência, apenas com pagamento de luvas e salário. Uma reunião realizada nesta quarta-feira (24) selou o negócio, segundo apurou a ESPN.

Carlos Coronel chega para ser alternativa ao titular Rafael na meta são-paulina. O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo. De acordo com uma fonte ouvida pela ESPN, pesou “o sonho de vestir a camisa do São Paulo”.

Trajetória

Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca atuou profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Ele teve passagem pelo Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.

“Fui aprovado, mas depois dispensado. O motivo exato eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo”, contou o goleiro em entrevista à ESPN.

Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.

“Era a sede do projeto e viajava bastante para acompanharem meu desenvolvimento. Foi importante para me adaptar ao estilo de jogo, à língua e à cultura. Se você estiver pronto, sobe”, relembrou à época.

Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.

Após isso, voltou ao Salzburg após a lesão do goleiro titular, vítima de um acidente de moto, e passou a revezar no banco até ganhar oportunidade na Liga dos Campeões.

Na sequência, disputou mais oito partidas na temporada, incluindo outros dois jogos pela Champions: a vitória por 4 a 1 sobre o Genk e o empate por 1 a 1 com o Napoli, atuando ao lado de Erling Haaland, hoje no Manchester City.

Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial.

O goleiro já enfrentou Lionel Messi em partida oficial em 2023 e atuou em amistosos contra Liverpool, Real Madrid e Barcelona. Diante dos ingleses, destacou a pressão de encarar Mané, Salah e Firmino no auge. Contra o Real, fez defesas em finalizações de Benzema.

“O mais complicado foi o Lewandowski. Ele se posiciona muito bem e ganha praticamente todas as bolas aéreas”, contou, ao recordar um amistoso contra o Barcelona, que terminou com derrota por 2 a 0.

Pela seleção paraguaia, Coronel tem nove partidas disputadas. 

Esportes

Corinthians costura acordo com Rojas e fica perto de eliminar risco de novo transfer ban

Outra fatia do dinheiro deve ser destinada a compor o pagamento do que é devido ao Laguna

23/12/2025 23h00

Matias Rojas, ex-jogador do Corinthians

Matias Rojas, ex-jogador do Corinthians Foto: Divulgação

O meia paraguaio Matías Rojas abriu mão dos juros acrescidos pela Fifa à dívida que tem a receber do Corinthians, após aceitar acordo proposto pelo clube paulista. Dessa forma, o valor será mantido em R$ 41,2 milhões e pago ao atleta em duas parcelas nestas duas últimas semanas de 2025, conforme informado inicialmente pelo "GE" e confirmado pelo Estadão.

Ao se acertar com Rojas, a diretoria corintiana fica perto de eliminar o risco de sofrer um novo transfer ban. Caso não cumpra o acordo, contudo, volta ao ponto inicial de agravar a punição que já está em curso, por dever R$ 33,4 milhões ao Santos Laguna, do México, sem contar multas e juro, pela compra do zagueiro Félix Torres.

Como a prioridade do Corinthians é resolver pendências relativas ao transfer ban e à possibilidade de novas punições dessa natureza, foi decidido que parte dos R$ 77 milhões pagos ao clube pela conquista da Copa do Brasil será utilizada para pagar Rojas.

Outra fatia do dinheiro deve ser destinada a compor o pagamento do que é devido ao Laguna, junto do empréstimo e do adiantamento de direitos televisivos feitos junto à Liga Futebol Forte (LFU). A premiação do título, segundo o presidente Osmar Stábile, também será utilizada para pagar premiações atrasadas do elenco pelo cumprimento de metas esportivas.

Três dias antes da final da Copa do Brasil, o Corinthians divulgou um balancete indicando um déficit de R$ 204,2 milhões até outubro. A previsão orçamentária para 2026, aprovada pelo Conselho Deliberativo no início da semana, projeta o clube fechando o ano no azul, com superávit de R$ 12 milhões e Ebitda de R$ 320 milhões.

Mesmo com a classificação para a Libertadores, o Corinthians tem uma previsão de enxugar custos com o futebol para 2026. O objetivo é diminuir de R$ 435 milhões para R$ 354 milhões, queda de R$ 81 milhões, os gastos com folha atual (direitos de imagem, encargos e benefícios). Somado a outros custos, como despesas com serviços e jogos, o corte total no futebol chegaria a R$ 90 milhões.

Ao incluir a folha de pagamento geral, com a inclusão de outros setores do clube, a redução prevista se mantém na mesma porcentagem: de R$ 505 milhões para R$ 410 milhões. Em busca de soluções para reduzir custos, o presidente Osmar Stábile tem mirado cortes no clube social e chegou até a cogitar a acabar com modalidades como o futsal, mas recuou após a repercussão negativa.

O Corinthians também estabeleceu uma meta de arrecadar R$ 151 milhões com a venda de jogadores. Alguns atletas da base, como o meia Breno Bidon e o atacante Gui Negão, são observados por clubes da Europa e podem ser negociados. O goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto também podem receber propostas de times do Velho Continente. Ainda há dúvida sobre a continuidade do executivo de futebol Fabinho Soldado, que desperta o interesse do Internacional.

Esportes

Entenda o imbróglio que atrasa a renovação de Filipe Luís com o Flamengo

Treinador chegou ao profissional do Flamengo em setembro de 2024

22/12/2025 23h00

Treinador Filipe Luis

Treinador Filipe Luis Foto: Reprodução

Flamengo e Filipe Luís devem anunciar renovação em breve. A negociação, contudo, tem sido longa. Tudo precisa estar certo até o fim do ano, já que o contrato atual se encerra em 31 de dezembro.

A procura do Flamengo para renovar veio ainda no primeiro semestre, antes do Mundial de Clubes, quando o time apresentou bons resultados e desempenhos em campo. O técnico decidiu que focaria nos jogos. As negociações foram retomadas em Datas Fifa

Desde então, o empresário Jorge Mendes passou a representar o treinador. Ele também é agente de Cristiano Ronaldo. Neste ponto, a questão financeira também entrou em jogo.

Filipe Luis chegou ao profissional do Flamengo em setembro de 2024. Inicialmente, ele seria interino até o fim do ano, mas o então diretor Marcos Braz corrigiu-se e confirmou que o técnico seria efetivado para 2025.

Tratava-se do primeiro trabalho profissional de Filipe Luís, que tinha sido anunciado como técnico do Sub-17 rubro-negro em janeiro. Ele ainda havia passado pelo Sub-20. Agora, porém, Filipe Luís se coloca entre os principais treinadores do continente. E quer ser valorizado como tal.

Outro feito de Filipe Luís foi ser o primeiro técnico que iniciou e terminou a temporada no comando do Flamengo desde 2011 Vanderlei Luxemburgo havia sido o último a cumprir um ano completo naquela temporada.

O Flamengo chegou a apresentar uma proposta, considerada baixa. O empresário Jorge Mendes fez uma contraoferta bem acima do valor inicial. Uma nova proposta foi colocada à mesa. Filipe Luís teria dois anos de contrato e salário mais próximo do que foi pedido.

Veio o fim da temporada. O técnico foi para a Espanha com a família. O diretor de futebol José Boto está em Portugal. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, entrou nas negociações e deve fazer uma videochamada com as partes nesta semana para selar o acordo. Outro ponto ainda em debate é a cláusula de multa rescisória e possíveis gatilhos de bônus e premiações.

Desde a chegada ao profissional como treinador, Filipe Luís foi campeão da Copa do Brasil (2024), Supercopa (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025) e Brasileirão (2025).

